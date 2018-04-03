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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月03日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     東泥     富邦VIX    
味全     FH香港正2 富邦科技          利勤              大統染   大飲     上福       
宏洲     國泰中國A50正2 元大台商50          強信-KY           海悅     興泰                
嘉裕     富邦H股正2 富邦摩台          科妍              銘旺科   達新                
東華     正道     富邦發達          海光              卓越     立益                
大東     友旺     富邦金融          世紀鋼            統領     怡華                
立益     同開     元大MSCI台灣          國巨                       昶和                
佳和     悠克     永豐臺灣加權          海悅                       大統染              
昶和     川飛     國泰日經225          威盛                       亞崴                
三洋紡            元大日經225          映泰                       程泰                
瑞利              元大美債7-10正2          承啟                       百達-KY             
樂士              元大美債7-10反1          統懋                       康普                
正峰新            元大S&P日圓反1          翔耀                       東明-KY             
億泰              富邦歐洲          太空梭                     世紀鋼              
毛寶              FH彭博高收益債          全新                       映泰                
燁興              FH彭博新興債          麗臺                       隴華                
中鴻              環泥              強茂                       世芯-KY             
聚亨              幸福              華擎                       拓凱                
千興              味全              世芯-KY                    傳奇                
威致              大成              聯德控股-KY                   東科-KY             
首利              卜蜂              柏承                       鈺邦                
麗正              佳格              愛普                       華友聯              
東訊              大統益            晶心科                     皇昌                
矽品              天仁              無敵                       遠雄來              
華泰              綠悅-KY           偉聯                       夏都                
茂矽              三芳              杜康-DR                    欣欣                
錸德              國喬              陽光能源-DR                   統領                
廷鑫              台化              慶豐富                     晨訊科-DR            
倫飛              再生-KY           川飛                       友佳-DR             
威盛              勝悅-KY                                      一零四              
銘旺科            台塑化                                       欣天然              
統懋              南染                                         新海                
翔耀              宏洲                                         秋雨                
太空梭            東和                                         欣高                
新利虹            嘉裕                                         台數科              
華映              東華                                         南六                
吉祥全            大東                                         基勝-KY             
憶聲              立益                                         威宏-KY             
科風              力麗                                         波力-KY             
建碁              力鵬                                         泰昇-KY             
和鑫              佳和                                         政伸                
力特              年興                                         吉源-KY             
喬鼎              宏益                                                             
正達              大將                                                             
晟鈦              集盛                                                             
新世紀            宏遠                                                             
誠創              得力                                                             
嘉威              偉全                                                             
力銘              昶和                                                             
亞太電            三洋紡                                                           
達能              儒鴻                                                             
清惠              利勤                                                             
慧友              士電                                                             
捷泰              東元                                                             
互億              永大                                                             
天瀚              瑞利                                                             
迅杰              華城                                                             
華上              大億                                                             
元晶              耿鼎                                                             
華冠              樂士                                                             
裕豐              亞崴                                                             
寶徠              車王電                                                           
日勝生            和大                                                             
台船              廣隆                                                             
東森              正峰新                                                           
台南-KY           中砂                                                             
康師傅-DR          倉佑                                                             
聖馬丁-DR          程泰                                                             
神州-DR           亞德客-KY                                                         
耀傑-DR           東台                                                             
同方友友-DR          力達-KY                                                          
晨訊科-DR          強信-KY                                                          
友佳-DR           豐祥-KY                                                          
陽光能源-DR          聲寶                                                             
精熙-DR           華榮                                                             
中福              宏泰                                                             
雷虎              三洋電                                                           
中視              億泰                                                             
秋雨              艾美特-KY                                                         
慶豐富            和益                                                             
                  國化                                                             
                  中纖                                                             
                  三晃                                                             
                  中碳                                                             
                  元禎                                                             
                  中華化                                                           
                  花仙子                                                           
                  毛寶                                                             
                  康聯-KY                                                          
                  三福化                                                           
                  台玻                                                             
                  台紙                                                             
                  士紙                                                             
                  榮成                                                             
                  東和鋼鐵                                                         
                  燁興                                                             
                  春源                                                             
                  春雨                                                             
                  中鴻                                                             
                  美亞                                                             
                  聚亨                                                             
                  千興                                                             
                  威致                                                             
                  盛餘                                                             
                  彰源                                                             
                  新鋼                                                             
                  允強                                                             
                  三星                                                             
                  泰豐                                                             
                  正新                                                             
                  建大                                                             
                  南帝                                                             
                  裕隆                                                             
                  劍麟                                                             
                  勤益控                                                           
                  首利                                                             
                  伸興                                                             
                  麗正                                                             
                  聯電                                                             
                  台達電                                                           
                  金寶                                                             
                  華通                                                             
                  楠梓電                                                           
                  東訊                                                             
                  中環                                                             
                  矽品                                                             
                  華泰                                                             
                  旺宏                                                             
                  光罩                                                             
                  茂矽                                                             
                  華邦電                                                           
                  智邦                                                             
                  聯強                                                             
                  錸德                                                             
                  宏碁                                                             
                  英業達                                                           
                  華碩                                                             
                  廷鑫                                                             
                  藍天                                                             
                  倫飛                                                             
                  燿華                                                             
                  金像電                                                           
                  菱生                                                             
                  震旦行                                                           
                  佳能                                                             
                  技嘉                                                             
                  微星                                                             
                  虹光                                                             
                  廣達                                                             
                  台光電                                                           
                  精元                                                             
                  威盛                                                             
                  云辰                                                             
                  億光                                                             
                  友通                                                             
                  凌陽                                                             
                  毅嘉                                                             
                  漢唐                                                             
                  友達                                                             
                  中華電                                                           
                  圓剛                                                             
                  仲琦                                                             
                  固緯                                                             
                  承啟                                                             
                  鼎元                                                             
                  三商電                                                           
                  銘旺科                                                           
                  聯昌                                                             
                  統懋                                                             
                  偉詮電                                                           
                  翔耀                                                             
                  美律                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  神腦                                                             
                  創見                                                             
                  凌群                                                             
                  聯發科                                                           
                  全新                                                             
                  飛宏                                                             
                  義隆                                                             
                  敦吉                                                             
                  建通                                                             
                  盟立                                                             
                  麗臺                                                             
                  華經                                                             
                  可成                                                             
                  華映                                                             
                  鉅祥                                                             
                  強茂                                                             
                  希華                                                             
                  兆赫                                                             
                  瑞軒                                                             
                  吉祥全                                                           
                  揚博                                                             
                  普安                                                             
                  卓越                                                             
                  怡利電                                                           
                  東貝                                                             
                  健和興                                                           
                  晶豪科                                                           
                  大立光                                                           
                  今皓                                                             
                  晟銘電                                                           
                  聯陽                                                             
                  全漢                                                             
                  嘉晶                                                             
                  奇鋐                                                             
                  亞光                                                             
                  鴻名                                                             
                  憶聲                                                             
                  增你強                                                           
                  零壹                                                             
                  威健                                                             
                  智原                                                             
                  欣興                                                             
                  全台                                                             
                  科風                                                             
                  台灣大                                                           
                  建碁                                                             
                  訊舟                                                             
                  益登                                                             
                  和鑫                                                             
                  鈺德                                                             
                  力特                                                             
                  立萬利                                                           
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  華晶科                                                           
                  銘異                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  緯創                                                             
                  勝德                                                             
                  閎暉                                                             
                  同泰                                                             
                  明泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  維熹                                                             
                  揚明光                                                           
                  嘉澤                                                             
                  誠創                                                             
                  敦泰                                                             
                  嘉威                                                             
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  谷崧                                                             
                  碩天                                                             
                  洋華                                                             
                  新至陞                                                           
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  海華                                                             
                  合勤控                                                           
                  銘鈺                                                             
                  遠傳                                                             
                  正文                                                             
                  聯德控股-KY                                                         
                  新唐                                                             
                  泰鼎-KY                                                          
                  嘉彰                                                             
                  凌通                                                             
                  東科-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  祥碩                                                             
                  敦南                                                             
                  崇越                                                             
                  瀚宇博                                                           
                  松翰                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  達運                                                             
                  富爾特                                                           
                  百一                                                             
                  嘉聯益                                                           
                  捷泰                                                             
                  凌華                                                             
                  互億                                                             
                  瑞儀                                                             
                  豐藝                                                             
                  精成科                                                           
                  佳必琪                                                           
                  今國光                                                           
                  聯茂                                                             
                  精誠                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  台郡                                                             
                  同欣電                                                           
                  宏正                                                             
                  啟碁                                                             
                  華上                                                             
                  悅城                                                             
                  元晶                                                             
                  愛普                                                             
                  台通                                                             
                  尖點                                                             
                  南電                                                             
                  陞泰                                                             
                  致新                                                             
                  華冠                                                             
                  瀚荃                                                             
                  至上                                                             
                  振樺電                                                           
                  偉聯                                                             
                  裕豐                                                             
                  名軒                                                             
                  寶徠                                                             
                  潤隆                                                             
                  凱撒衛                                                           
                  太設                                                             
                  華建                                                             
                  達欣工                                                           
                  宏普                                                             
                  基泰                                                             
                  愛山林                                                           
                  興富發                                                           
                  皇翔                                                             
                  日勝生                                                           
                  夆典                                                             
                  昇陽                                                             
                  隆大                                                             
                  達麗                                                             
                  台船                                                             
                  中櫃                                                             
                  東森                                                             
                  雄獅                                                             
                  鳳凰                                                             
                  好樂迪                                                           
                  台產                                                             
                  三商壽                                                           
                  元大金                                                           
                  兆豐金                                                           
                  國票金                                                           
                  永豐金                                                           
                  中信金                                                           
                  王道銀行                                                         
                  高林                                                             
                  麗嬰房                                                           
                  統一超                                                           
                  農林                                                             
                  客思達-KY                                                         
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  大豐電                                                           
                  雷虎                                                             
                  百和興業-KY                                                         
                  台火                                                             
                  寶成                                                             
                  櫻花                                                             
                  康那香                                                           
                  新保                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  慶豐富                                                           
                  百和                                                             
                  宏全                                                             
                  茂順                                                             
                  潤泰新                                                           
                  全宇生技-KY                                                         
                  承業醫                                                           
                  康友-KY                                                          
                  山林水
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