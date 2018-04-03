綠領控股(00061-HK)與聯合國開發計劃署訂立諒解備忘錄

綠領控股(00061-HK)公布，于2018年4月2日，公司與聯合國開發計劃署(聯合國的附屬機構，由其成員國成立的政府組織，總部位于美國紐約)為共同利益方面進行合作以及促進及加強訂約方間的合作從而訂立不具法律約束力的諒解備忘錄。

諒解備忘錄的目的是為了制訂合作框架，以非獨家方式促進及加強訂約方間的合作、透過兼容經濟增長，發展可持續的木薯産業，并于小農戶的團體及行業層面産生特定及可計量轉型發展效果。經各訂約方各自的目标、職能、政策及程序，訂約方間的合作精神包括2030可持續發展議程項下的共同利益範疇。該議程提倡采用新方式將小農戶及行業參與者間的聯系轉變為更佳價值鏈聯系，其與綠領的議程關于與業務發展與民生保障以及減貧的目的不謀而合。在各權利範圍内，綠領亦促進其對女性農戶獲得生産資源及參與決策方面的轉型效果。因此，項目投資可确保男性與女性獲得平等生産資源，透過減少性别生産力差距而增加整體生産力。

在彼等各自的權利、目的及程序的範圍内，訂約方均預期該合作或會專注于以下合作領域的最符合各項策略及授權的多個特定領域：

(1)于項目發展及實施過程中于木薯作物産量及質素轉型方面進行合作。訂約方均确認，為提高種植場産量，行業利益相關者將需縮小木薯作物的平均種植場産量與實驗産量潛力的差距。因此，訂約方旨在憑藉現有研究及發展常規及技術獲得更高産量及優化優質種植材料及耕作系統，作為獲得可靠供應鏈作為柬埔寨可持續及兼容木薯産業基礎的途徑。

(2)發展供應鏈的可持續性。訂約方均將促進兼容市場及業務模式作兼容發展、推進木薯農戶協會及合作社(Cassava Farmers Associations and Cooperatives)與私營行業整合、應用定制商業安排模式(如承包耕作及最佳供應鏈融資機制)。

(3)發展及創新木薯終端産品：制定程序及系統將于木薯加工中産出的廢物及殘餘物轉變為生物産物及有機肥料。共同合作以配合各自的策略及計劃；及應用社會環境标準。促進系統機構合作-涵蓋拓寬信息交流、研究、分析及人脈渠道至關鍵事項方面的合作；聯合監督及進行溝通以實施諒解備忘錄及行動計劃。

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