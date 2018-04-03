首創置業(02868-HK)擬3960萬元認購房地産開發公司19.8%股權

首創置業(02868-HK)公布，于2018年4月2日，公司的全資附屬公司首創天津、賣方天津招勝房地産有限公司、合作方(指北京方興、天房發展及南京仁遠)及項目公司訂立合作協議，内容有關(其中包括)首創天津擬認購項目公司19.8%股權及提供款項用于開發地塊。項目公司主要從事地塊開發及運營。

根據合作協議，賣方擬通過挂牌增資擴股方式引入合作方及首創天津。首創天津擬以人民币3960萬元認購項目公司19.8%股權。另外，根據合作協議，首創天津同意提供人民币9.5億元(按照地塊的土地出讓金及契稅的股權比例計算)予項目公司以支付剩餘土地款及契稅。

該地塊位于天津市北辰區劉園189地塊項目(天津市北辰區北辰道與辰永路交口東南側，四至為：東至辰永東路，南至龍岩道，西至辰永路，北至北辰道)，土地面積：129,903.4平方米。

項目公司指天津合發房地産開發有限公司，于本公告當日，項目公司的註冊資本為人民币3300萬元，由賣方認繳及持有。項目公司地塊開發及運營。由于項目公司成立後并無重大業務(除獲取地塊外)，亦無錄得重大溢利或虧損，因此未有編制項目公司的財務報表。

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