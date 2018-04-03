◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧04月03日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23961 5027 476.65 0059 富邦金融 15103 4973 303.70 0058 富邦發達 7409 4196 176.57 0051 元大中型100 11277 9500 118.71 00704L 台新MSCI台灣正2 4293 3878 110.70 0055 元大MSCI金融 35224 35654 98.79 00707R 元大S&P日圓反1 4108 4855 84.61 0054 元大台商50 9409 11624 80.94 00663L 國泰臺灣加權正2 2863 4309 66.44 00714 群益道瓊美國地產 3556 5567 63.88 0052 富邦科技 3739 6000 62.32 0053 元大電子 4008 6488 61.78 00635U 元大S&P黃金 24500 40014 61.23 00702 國泰標普低波高息 7885 14188 55.58 00705R 台新MSCI台灣反1 3444 6315 54.54 00698L 元大美債7-10正2 2831 5649 50.12 0061 元大寶滬深 189795 397116 47.79 00699R 元大美債7-10反1 2386 5714 41.76 00691R 兆豐藍籌30反1 2890 7106 40.67 00642U 元大S&P石油 34944 86821 40.25 00692 富邦公司治理 46757 119280 39.20 006207 FH滬深 53362 139392 38.28 00713 元大台灣高息低波 34662 98012 35.37 008201 BP上證50 923 2749 33.58 006206 元大上證50 61469 185778 33.09 00667 元大韓國 1576 4929 31.97 00648R 元大S&P500反1 41919 142688 29.38 00689R 國泰20年美債反1 1564 5389 29.02 00657 國泰日經225 2102 7364 28.54 00639 富邦深100 74133 300903 24.64
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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