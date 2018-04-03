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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧04月03日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23961      5027   476.65  
0059   富邦金融             15103      4973   303.70  
0058   富邦發達              7409      4196   176.57  
0051   元大中型100          11277      9500   118.71  
00704L 台新MSCI台灣正2       4293      3878   110.70  
0055   元大MSCI金融         35224     35654    98.79  
00707R 元大S&P日圓反1        4108      4855    84.61  
0054   元大台商50            9409     11624    80.94  
00663L 國泰臺灣加權正2       2863      4309    66.44  
00714  群益道瓊美國地產      3556      5567    63.88  
0052   富邦科技              3739      6000    62.32  
0053   元大電子              4008      6488    61.78  
00635U 元大S&P黃金          24500     40014    61.23  
00702  國泰標普低波高息      7885     14188    55.58  
00705R 台新MSCI台灣反1       3444      6315    54.54  
00698L 元大美債7-10正2       2831      5649    50.12  
0061   元大寶滬深          189795    397116    47.79  
00699R 元大美債7-10反1       2386      5714    41.76  
00691R 兆豐藍籌30反1         2890      7106    40.67  
00642U 元大S&P石油          34944     86821    40.25  
00692  富邦公司治理         46757    119280    39.20  
006207 FH滬深               53362    139392    38.28  
00713  元大台灣高息低波     34662     98012    35.37  
008201 BP上證50               923      2749    33.58  
006206 元大上證50           61469    185778    33.09  
00667  元大韓國              1576      4929    31.97  
00648R 元大S&P500反1        41919    142688    29.38  
00689R 國泰20年美債反1       1564      5389    29.02  
00657  國泰日經225           2102      7364    28.54  
00639  富邦深100            74133    300903    24.64
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