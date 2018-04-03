◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月03日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 8349 0 00632R 元大台灣50反1 -9246 0 00710B FH彭博高收益債 6710 0 00677U 富邦VIX -6677 0 2883 開發金 3360 -7201 2317 鴻海 -6180 -41455 00672L 元大S&P原油正2 2707 0 2891 中信金 -4287 -35288 00636 國泰中國A50 2417 28167 3231 緯創 -2893 -12233 2337 旺宏 2286 8607 6116 彩晶 -2206 6139 00655L 國泰中國A50正2 1536 0 00673R 元大S&P原油反1 -1934 0 2885 元大金 1521 15867 2884 玉山金 -1762 -26558 2303 聯電 1465 24062 2330 台積電 -1437 -21369 00670L 富邦NASDAQ正2 1316 0 2610 華航 -1434 -14952 2892 第一金 1271 12663 2890 永豐金 -1330 346 2376 技嘉 783 4088 00669R 國泰美國道瓊反1 -1302 0 1402 遠東新 777 3947 2002 中鋼 -1221 -16172 2515 中工 754 -825 2382 廣達 -1180 -5780 2448 晶電 721 -828 2887 台新金 -1117 1044 2031 新光鋼 708 -282 2324 仁寶 -994 -12347 2534 宏盛 699 -1518 3481 群創 -980 -14270 2353 宏碁 696 6941 2104 中橡 -968 -1795 2603 長榮 684 -1562 1216 統一 -918 -4258 1808 潤隆 683 841 8926 台汽電 -838 -2609 1605 華新 646 7884 2344 華邦電 -833 -10034 2481 強茂 630 2127 5871 中租-KY -777 883 2915 潤泰全 542 5473 1312A 國喬特 -754 0 2618 長榮航 538 1509 2345 智邦 -751 -4909 00642U 元大S&P石油 531 0 00648R 元大S&P500反1 -711 0 1314 中石化 524 3475 4938 和碩 -662 -5946 006205 富邦上証 512 0 00683L 元大美元指數正2 -635 0 00633L 富邦上証正2 508 0 2301 光寶科 -620 -3870 00631L 元大台灣50正2 502 0 2614 東森 -618 -5093 00643 群益深証中小 461 8501 2454 聯發科 -555 -1485 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股