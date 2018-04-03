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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧04月03日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          8349         0    00632R 元大台灣50反1          -9246         0  
00710B FH彭博高收益債          6710         0    00677U 富邦VIX                -6677         0  
2883   開發金                  3360     -7201    2317   鴻海                   -6180    -41455  
00672L 元大S&P原油正2          2707         0    2891   中信金                 -4287    -35288  
00636  國泰中國A50             2417     28167    3231   緯創                   -2893    -12233  
2337   旺宏                    2286      8607    6116   彩晶                   -2206      6139  
00655L 國泰中國A50正2          1536         0    00673R 元大S&P原油反1         -1934         0  
2885   元大金                  1521     15867    2884   玉山金                 -1762    -26558  
2303   聯電                    1465     24062    2330   台積電                 -1437    -21369  
00670L 富邦NASDAQ正2           1316         0    2610   華航                   -1434    -14952  
2892   第一金                  1271     12663    2890   永豐金                 -1330       346  
2376   技嘉                     783      4088    00669R 國泰美國道瓊反1        -1302         0  
1402   遠東新                   777      3947    2002   中鋼                   -1221    -16172  
2515   中工                     754      -825    2382   廣達                   -1180     -5780  
2448   晶電                     721      -828    2887   台新金                 -1117      1044  
2031   新光鋼                   708      -282    2324   仁寶                    -994    -12347  
2534   宏盛                     699     -1518    3481   群創                    -980    -14270  
2353   宏碁                     696      6941    2104   中橡                    -968     -1795  
2603   長榮                     684     -1562    1216   統一                    -918     -4258  
1808   潤隆                     683       841    8926   台汽電                  -838     -2609  
1605   華新                     646      7884    2344   華邦電                  -833    -10034  
2481   強茂                     630      2127    5871   中租-KY                 -777       883  
2915   潤泰全                   542      5473    1312A  國喬特                  -754         0  
2618   長榮航                   538      1509    2345   智邦                    -751     -4909  
00642U 元大S&P石油              531         0    00648R 元大S&P500反1           -711         0  
1314   中石化                   524      3475    4938   和碩                    -662     -5946  
006205 富邦上証                 512         0    00683L 元大美元指數正2         -635         0  
00633L 富邦上証正2              508         0    2301   光寶科                  -620     -3870  
00631L 元大台灣50正2            502         0    2614   東森                    -618     -5093  
00643  群益深証中小             461      8501    2454   聯發科                  -555     -1485  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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