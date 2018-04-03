[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ---------------------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 東泥 味全 元大滬深300正2 富邦科技 利勤 大統染 大飲 宏洲 FH香港正2 元大台商50 強信-KY 海悅 興泰 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 科妍 銘旺科 達新 東華 富邦H股正2 富邦發達 海光 卓越 立益 大東 正道 富邦金融 世紀鋼 統領 怡華 立益 友旺 元大MSCI台灣 國巨 昶和 佳和 同開 永豐臺灣加權 海悅 大統染 昶和 悠克 國泰日經225 威盛 亞崴 三洋紡 川飛 元大日經225 映泰 百達-KY 瑞利 元大美債7-10正2 承啟 康普 樂士 元大美債7-10反1 統懋 東明-KY 正峰新 元大S&P日圓反1 翔耀 世紀鋼 億泰 富邦歐洲 太空梭 映泰 毛寶 FH彭博高收益債 全新 隴華 燁興 環泥 麗臺 世芯-KY 中鴻 味全 強茂 拓凱 聚亨 卜蜂 華擎 傳奇 千興 大統益 世芯-KY 東科-KY 威致 天仁 聯德控股-KY 鈺邦 首利 綠悅-KY 柏承 華友聯 麗正 三芳 愛普 皇昌 東訊 再生-KY 晶心科 遠雄來 矽品 勝悅-KY 無敵 夏都 華泰 台塑化 偉聯 欣欣 茂矽 宏洲 杜康-DR 統領 錸德 東和 陽光能源-DR 晨訊科-DR 廷鑫 嘉裕 慶豐富 友佳-DR 倫飛 東華 川飛 一零四 威盛 大東 欣天然 銘旺科 立益 新海 統懋 力麗 秋雨 翔耀 力鵬 欣高 太空梭 佳和 台數科 新利虹 年興 南六 華映 宏益 基勝-KY 吉祥全 大將 威宏-KY 憶聲 集盛 波力-KY 科風 宏遠 泰昇-KY 建碁 偉全 政伸 和鑫 昶和 吉源-KY 力特 三洋紡 喬鼎 儒鴻 正達 利勤 晟鈦 士電 新世紀 永大 誠創 瑞利 嘉威 華城 力銘 大億 亞太電 耿鼎 達能 樂士 清惠 亞崴 慧友 和大 捷泰 廣隆 互億 正峰新 天瀚 倉佑 迅杰 程泰 華上 亞德客-KY 元晶 東台 華冠 力達-KY 裕豐 強信-KY 寶徠 豐祥-KY 日勝生 聲寶 台船 華榮 東森 宏泰 台南-KY 三洋電 康師傅-DR 億泰 聖馬丁-DR 艾美特-KY 神州-DR 和益 耀傑-DR 國化 同方友友-DR 中纖 晨訊科-DR 三晃 友佳-DR 中碳 陽光能源-DR 元禎 精熙-DR 中華化 中福 毛寶 雷虎 三福化 中視 台玻 秋雨 台紙 慶豐富 士紙 榮成 東和鋼鐵 燁興 春源 春雨 中鴻 聚亨 千興 威致 盛餘 彰源 新鋼 三星 正新 建大 南帝 劍麟 勤益控 首利 伸興 麗正 聯電 台達電 金寶 華通 楠梓電 東訊 中環 矽品 華泰 旺宏 光罩 茂矽 華邦電 智邦 聯強 錸德 英業達 華碩 廷鑫 倫飛 燿華 金像電 震旦行 佳能 技嘉 台光電 精元 威盛 友通 凌陽 漢唐 圓剛 仲琦 固緯 鼎元 三商電 銘旺科 聯昌 統懋 偉詮電 翔耀 美律 太空梭 新利虹 神腦 創見 凌群 飛宏 義隆 敦吉 建通 盟立 麗臺 可成 華映 鉅祥 強茂 希華 兆赫 瑞軒 吉祥全 揚博 普安 卓越 怡利電 健和興 晶豪科 大立光 今皓 晟銘電 全漢 嘉晶 奇鋐 亞光 憶聲 增你強 零壹 威健 全台 科風 台灣大 建碁 訊舟 和鑫 鈺德 力特 立萬利 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 緯創 勝德 閎暉 同泰 新世紀 維熹 揚明光 嘉澤 誠創 嘉威 辛耘 力銘 谷崧 碩天 洋華 新至陞 亞太電 達能 海華 合勤控 遠傳 聯德控股-KY 新唐 嘉彰 凌通 東科-KY 清惠 祥碩 崇越 慧友 競國 達運 富爾特 百一 嘉聯益 捷泰 凌華 互億 瑞儀 豐藝 精成科 今國光 天瀚 迅杰 台郡 宏正 華上 悅城 元晶 愛普 台通 尖點 南電 陞泰 致新 華冠 瀚荃 偉聯 裕豐 寶徠 潤隆 凱撒衛 達欣工 宏普 基泰 愛山林 興富發 皇翔 日勝生 隆大 達麗 台船 東森 好樂迪 王道銀行 高林 麗嬰房 統一超 農林 客思達-KY 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 大豐電 雷虎 百和興業-KY 台火 櫻花 康那香 新海 中視 秋雨 欣高 慶豐富 百和 茂順 潤泰新 全宇生技-KY 承業醫 康友-KY 山林水