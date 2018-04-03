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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧04月02日 交易日  
  
停止融資      融資分配       停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                               過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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元大S&P500正2 元大台灣50正2  元大中型100       大東              昶和     東泥
味全          元大滬深300正2 富邦科技          利勤              大統染   大飲
宏洲          FH香港正2      元大台商50        強信-KY           海悅     興泰
嘉裕          國泰中國A50正2 富邦摩台          科妍              銘旺科   達新
東華          富邦H股正2     富邦發達          海光              卓越     立益
大東          正道           富邦金融          世紀鋼            統領     怡華
立益          友旺           元大MSCI台灣      國巨                       昶和
佳和          同開           永豐臺灣加權      海悅                       大統染
昶和          悠克           國泰日經225       威盛                       亞崴
三洋紡        川飛           元大日經225       映泰                       百達-KY
瑞利                         元大美債7-10正2   承啟                       康普
樂士                         元大美債7-10反1   統懋                       東明-KY
正峰新                       元大S&P日圓反1    翔耀                       世紀鋼
億泰                         富邦歐洲          太空梭                     映泰
毛寶                         FH彭博高收益債    全新                       隴華
燁興                         環泥              麗臺                       世芯-KY
中鴻                         味全              強茂                       拓凱
聚亨                         卜蜂              華擎                       傳奇
千興                         大統益            世芯-KY                    東科-KY
威致                         天仁              聯德控股-KY                鈺邦
首利                         綠悅-KY           柏承                       華友聯
麗正                         三芳              愛普                       皇昌
東訊                         再生-KY           晶心科                     遠雄來
矽品                         勝悅-KY           無敵                       夏都
華泰                         台塑化            偉聯                       欣欣
茂矽                         宏洲              杜康-DR                    統領
錸德                         東和              陽光能源-DR                晨訊科-DR
廷鑫                         嘉裕              慶豐富                     友佳-DR
倫飛                         東華              川飛                       一零四
威盛                         大東                                         欣天然
銘旺科                       立益                                         新海
統懋                         力麗                                         秋雨
翔耀                         力鵬                                         欣高
太空梭                       佳和                                         台數科
新利虹                       年興                                         南六
華映                         宏益                                         基勝-KY
吉祥全                       大將                                         威宏-KY
憶聲                         集盛                                         波力-KY
科風                         宏遠                                         泰昇-KY
建碁                         偉全                                         政伸
和鑫                         昶和                                         吉源-KY
力特                         三洋紡
喬鼎                         儒鴻
正達                         利勤
晟鈦                         士電
新世紀                       永大
誠創                         瑞利
嘉威                         華城
力銘                         大億
亞太電                       耿鼎
達能                         樂士
清惠                         亞崴
慧友                         和大
捷泰                         廣隆
互億                         正峰新
天瀚                         倉佑
迅杰                         程泰
華上                         亞德客-KY
元晶                         東台
華冠                         力達-KY
裕豐                         強信-KY
寶徠                         豐祥-KY
日勝生                       聲寶
台船                         華榮
東森                         宏泰
台南-KY                      三洋電
康師傅-DR                    億泰
聖馬丁-DR                    艾美特-KY
神州-DR                      和益
耀傑-DR                      國化
同方友友-DR                  中纖
晨訊科-DR                    三晃
友佳-DR                      中碳
陽光能源-DR                  元禎
精熙-DR                      中華化
中福                         毛寶
雷虎                         三福化
中視                         台玻
秋雨                         台紙
慶豐富                       士紙
                             榮成
                             東和鋼鐵
                             燁興
                             春源
                             春雨
                             中鴻
                             聚亨
                             千興
                             威致
                             盛餘
                             彰源
                             新鋼
                             三星
                             正新
                             建大
                             南帝
                             劍麟
                             勤益控
                             首利
                             伸興
                             麗正
                             聯電
                             台達電
                             金寶
                             華通
                             楠梓電
                             東訊
                             中環
                             矽品
                             華泰
                             旺宏
                             光罩
                             茂矽
                             華邦電
                             智邦
                             聯強
                             錸德
                             英業達
                             華碩
                             廷鑫
                             倫飛
                             燿華
                             金像電
                             震旦行
                             佳能
                             技嘉
                             台光電
                             精元
                             威盛
                             友通
                             凌陽
                             漢唐
                             圓剛
                             仲琦
                             固緯
                             鼎元
                             三商電
                             銘旺科
                             聯昌
                             統懋
                             偉詮電
                             翔耀
                             美律
                             太空梭
                             新利虹
                             神腦
                             創見
                             凌群
                             飛宏
                             義隆
                             敦吉
                             建通
                             盟立
                             麗臺
                             可成
                             華映
                             鉅祥
                             強茂
                             希華
                             兆赫
                             瑞軒
                             吉祥全
                             揚博
                             普安
                             卓越
                             怡利電
                             健和興
                             晶豪科
                             大立光
                             今皓
                             晟銘電
                             全漢
                             嘉晶
                             奇鋐
                             亞光
                             憶聲
                             增你強
                             零壹
                             威健
                             全台
                             科風
                             台灣大
                             建碁
                             訊舟
                             和鑫
                             鈺德
                             力特
                             立萬利
                             蔚華科
                             喬鼎
                             正達
                             晟鈦
                             緯創
                             勝德
                             閎暉
                             同泰
                             新世紀
                             維熹
                             揚明光
                             嘉澤
                             誠創
                             嘉威
                             辛耘
                             力銘
                             谷崧
                             碩天
                             洋華
                             新至陞
                             亞太電
                             達能
                             海華
                             合勤控
                             遠傳
                             聯德控股-KY
                             新唐
                             嘉彰
                             凌通
                             東科-KY
                             清惠
                             祥碩
                             崇越
                             慧友
                             競國
                             達運
                             富爾特
                             百一
                             嘉聯益
                             捷泰
                             凌華
                             互億
                             瑞儀
                             豐藝
                             精成科
                             今國光
                             天瀚
                             迅杰
                             台郡
                             宏正
                             華上
                             悅城
                             元晶
                             愛普
                             台通
                             尖點
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                             凱撒衛
                             達欣工
                             宏普
                             基泰
                             愛山林
                             興富發
                             皇翔
                             日勝生
                             隆大
                             達麗
                             台船
                             東森
                             好樂迪
                             王道銀行
                             高林
                             麗嬰房
                             統一超
                             農林
                             客思達-KY
                             台南-KY
                             康師傅-DR
                             聖馬丁-DR
                             神州-DR
                             耀傑-DR
                             同方友友-DR
                             晨訊科-DR
                             友佳-DR
                             陽光能源-DR
                             精熙-DR
                             中福
                             大豐電
                             雷虎
                             百和興業-KY
                             台火
                             櫻花
                             康那香
                             新海
                             中視
                             秋雨
                             欣高
                             慶豐富
                             百和
                             茂順
                             潤泰新
                             全宇生技-KY
                             承業醫
                             康友-KY
                             山林水
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