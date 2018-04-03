[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 凱柏實業 新昕纖 強生 易威 永捷 富邦美債7-10 遠昇 謚源 世坤 南璋 凱衛 富邦美債20年 廣寰科 東林 萬國通 勝昱 樺晟 元大美債7-10 大峽谷-KY 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 海灣 元大美債1-3 青雲 友銓 光明 精確 晟楠 元大投資級公司債 建達 達威 聚紡 宏易 寶得利 元大中國債3-5 撼訊 松崗 直得 唐鋒 昇華 國泰5Y+新興債 海韻電 三圓 泰茂 台蠟 國泰1-5Y高收債 上揚 雙喜 至興 榮群 精華 松崗 力泰 萬在 天宇 合世 保銳 理銘 大恭 新零售 易威 雅茗-KY 美琪瑪 力新 進階 亞都 雙邦 恩得利 大學光 東凌-KY 致振 李洲 永日 關中 韋僑 凱柏實業 百略 隆中 威潤 遠昇 濟生 時報 唐榮 及成 健喬 欣泰 世豐 鑫龍騰 太醫 力新 和進 聯合 凌網 耀勝 曜亞 李洲 倚強 智擎 港建 鑫創 久裕 至寶電 廣寰科 雙美 點晶 點晶 豪展 幸康 建舜電 南璋 重鳥鵬 泰谷 勝昱 泓格 典範 萬國通 東林 長天 東隆興 盈正 益通 飛寶企業 晟楠 振維 銘旺實 營邦 鴻翊 興采 美桀 迎輝 力肯 世紀 欣厚-KY 新麥 友銓 兆遠 駿吉-KY 青雲 系統電 精確 達威 世紀 高鋒 昇益 華容 江興鍛 凱鈺 建榮 宏易 三聯 立衛 唐鋒 合邦 天揚 台蠟 業強 鈺創 大恭 訊達 合正 磐亞 撼訊 金利 永純 亞銳士 寶聯通 永捷 安碁 昇益 大立 艾華 凱鈺 安瑞-KY 沛亨 德宏 康聯訊 迅德 寬魚國際 統新 倉和 合邦 榮群 光菱 萬旭 網家 三圓 驊宏資 天宇 雙喜 久正 晉椿 力泰 上揚 建錩 理銘 全譜 新零售 中連貨 易通展 尼克森 安心 元隆 力新 燦星旅 沛亨 蒙恬 高野 九暘 凌網 亞都 凱碩 恩得利 老爺知 全達 台翰 德記 奧斯特 李洲 誠品生活 福華 協禧 華義 保銳 凱柏實業 時報 常珵 遠昇 琉園 立碁 及成 旭然 越峰 波若威 鼎創達 士開 鑫龍騰 捷必勝-KY 志嘉 和進 明揚 富裔 耀勝 綠河-KY 燦星旅 順達 欣雄 富驛-KY 茂訊 欣泰 劍湖山 倚強 德記 台嘉碩 泰偉 原相 華義 鑫創 得利影 台星科 鼎創達 宇環 花王 廣寰科 邦泰 點晶 宜特 帛漢 鼎天 佳穎 建舜電 加百裕 泰谷 典範 熱映 旭軟 長天 類比科 聯一光 利機 益通 力致 矽瑪 能緹 亞帝歐 振維 鴻翊 迎輝 聚積 力旺 先益 曜越 重鳥鵬 禾瑞亞 神準 閎康 安可 艾恩特 鑫科 元創精密 湧德 漢磊 欣厚-KY 友輝 兆遠 亞泰 晶達 智晶 天鉞電 美桀 數字 寶得利 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 世界 鈺創 協益 中光電 合正 金利 應華 寶聯通 昇益 富驊 凱鈺 聰泰 德宏 統盟 凱崴 寬魚國際 合邦 新普 上奇 業強 信音 萬旭 驊宏資 撼訊 禾昌 久正 統振 信昌電 幃翔 萬潤 廣明 萬泰科 育富 雷科 晉泰 上揚 旺矽 茂綸 全譜 旺玖 易通展 茂迪 久元 普萊德 元山 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 勁豐 九暘 金山電 德勝 凱碩 全達 奧斯特 福華 保銳 常珵 大世科 立碁 越峰 加高 商丞 英格爾 金居 士開 永信建 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 南仁湖 泰偉 網龍 華義 智冠 得利影 橘子 華研 時報 耀億 鼎創達 智基 捷必勝-KY 綠河-KY 霹靂 花王 青鋼 愛地雅 邦泰