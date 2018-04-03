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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧04月02日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2       97151  
2337   旺宏                 79897  
3481   群創                 67439  
2409   友達                 66438  
2317   鴻海                 54538  
2399   映泰                 52010  
1609   大亞                 40295  
00677U 富邦VIX              35029  
2031   新光鋼               32234  
2888   新光金               31876  
2377   微星                 31485  
2027   大成鋼               30307  
1611   中電                 29007  
00633L 富邦上証正2          28708  
2303   聯電                 28643  
00632R 元大台灣50反1        28639  
9958   世紀鋼               28444  
2515   中工                 23461  
2883   開發金               23191  
6251   定穎                 21630  
2885   元大金               19988  
2038   海光                 19930  
2448   晶電                 19319  
2344   華邦電               19282  
2313   華通                 18976  
2330   台積電               17696  
1314   中石化               17620  
2024   志聯                 17249  
3231   緯創                 16142  
3708   上緯投控             15813
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