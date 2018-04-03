[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧04月02日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 97151 2337 旺宏 79897 3481 群創 67439 2409 友達 66438 2317 鴻海 54538 2399 映泰 52010 1609 大亞 40295 00677U 富邦VIX 35029 2031 新光鋼 32234 2888 新光金 31876 2377 微星 31485 2027 大成鋼 30307 1611 中電 29007 00633L 富邦上証正2 28708 2303 聯電 28643 00632R 元大台灣50反1 28639 9958 世紀鋼 28444 2515 中工 23461 2883 開發金 23191 6251 定穎 21630 2885 元大金 19988 2038 海光 19930 2448 晶電 19319 2344 華邦電 19282 2313 華通 18976 2330 台積電 17696 1314 中石化 17620 2024 志聯 17249 3231 緯創 16142 3708 上緯投控 15813
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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