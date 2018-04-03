＜港股盤前＞美股四面楚歌 港股難獨善其身

今天推介股份：

金界控股（3918）：預期第一季數據理想，柬埔寨賭場業務不受現有的陰霾影響

1）恆指上週四表現反覆，早巿曾升逾二百點，但中段也曾倒跌逾 200 點，收市報升 70 點或 0.2%。成交金額按日下跌近 4% 至 1373 億。內銷食品、內航、水泥、博彩和內地電訊股表現較好，本地地產商則較弱。騰訊表現也反覆，盤中曾跌近 405 配股價，收報 409.6 元。

簡評：A 股上週四獲得 1.2% 的進帳，雖然恆指 30000 點失而復得，相比之下，港股的表現可算是疲弱。盤中曾下跌至牛證重貨區 29801-29900 然後回升。陰謀論看是大戶殺牛之舉。從牛熊回收概念，可引伸至大戶狙撃擁擠的交易（crowded trades)。大家不是善忘，二月上旬美國的放空波動指數和最近科技股下滑均是前車可鑑。看看騰訊會不會被盯上了。其 ADR 已在昨晚跌穿配股價，折合為 403.5 元。



2）川普上週四、週六及昨天在 Twitter 發文炮轟亞馬遜。週四指亞馬遜向州政府和地方政府繳納很少的稅，或者根本沒有繳稅，還利用郵政系統，當作是他們的送貨員，並且讓數千家零售商失去生意！週六則指亞馬遜利用美國郵政系統運送包裹，使之損失數十億美元。昨天則指只有愚蠢的、甚至更差的人才會覺得虧損嚴重的郵政局可以從亞馬遜處賺得到錢。亞馬遜股價週四先急跌後回穩，收市倒升 1.1%，但週一再重挫 5.2%。

簡評：白宮週三已回應沒有針對亞馬遜的措施，但川普卻繼續不斷發文，是不是在轉移大家在臉書的視線，還是衝着亞馬遜老闆擁有的華盛頓郵報而來？這事看似不會在此結束。市場已開始有聲音討論下一間公司會被總統先生炮轟。車企、通用電氣、3M、蘋果等等都是高危險份子。

3）週四美股三大指數全面反彈。道指曾上升超過 450 點，收市報升 254 點並重返 24000 點以上。標指亦上升 1.4%，而納指則上漲 1.6%。十年期國債債息下跌至 2.741%。週一美股受貿易戰、亞馬遜及川普再用退出 NAFTA 威脅墨西哥等，道指曾大跌 759 點，收市報跌 459 點。標指亦瀉 2.2%，而納指則挫 2.7%，納指更跌穿二月低位，市場普遍認為更大的調整在所難免。十年期國債債息下跌至 2.733%。港股 ADR 下跌約 239 㸃，拆合等於 29855 點。



4) 中證監發布關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）試點的若干意見指，試點企業應屬於互聯網、大數據、雲計算、軟件及集成電路、高端裝備製造、生物醫藥等高新技術及戰略性新興產業，並且達到相當規模的創新企業。試點企業中，已在境外上市的大型紅籌企業，市值不低於 2000 億元人民幣；仍未在境外上市的創新企業，最近一年營業收入不低於 30 億元及估值不低於 200 億元，或營業收入快速增長、有自主研發、國際領先技術等。

簡評：BAT，京東，網易甚至中移動（941）、中海油（883）等等大型企業應是首批合資格公司。另類受惠公司必然是中資證券商，尤其是有協助這些公司回歸能力的劵商。中金（3908）和中信（6030）是筆者的推介。



5) 中國 3 月製造業採購經理人指數（PMI）為 51.5，比 2 月 50.3 高出 1.2 個百分點，攀升至第 1 季高點。但中國 3 月財新另製造業採購經理人指數（PMI）報 51，為 4 個月新低。另外，澳門賭收連升 20 個月，3 月博彩收入按年升 22.2% 至 259.5 億元，彭博綜合 7 名分析員的預測，3 月賭收增長預期介乎 14 至 22%。

簡評：2 個 PMI 數據背馳，A 股週一也表現呆滯。反而澳門數據有驚喜，銀河娛樂（27）依然是筆者的行業首選。投資者也可留意金界（3918），第一季數據因金界二期投入服務應有驚喜，其股值也相比澳門同業便宜。約 3.5% 的息率也提供一定的防守性。



6）中國政府週一兌現早前的威脅，宣布對包括豬肉和無縫鋼管在內的 128 種原產美國的進口商品，加徵最高達 25% 的關稅，以此反擊川普總統對鋼鐵和鋁徵收關稅。中國商務部稱，這些關稅意在向川普政府施壓，迫使其放棄一觸即發的貿易戰。

簡評：如 15 天的日子沒有遲誤，美方對中國的新清單應於今晚頒布。中方選擇在此之前正式反擊，態度強硬。這也代表雙方在這段期間沒有好好對話。川普看似進退兩難，而貿易戰看似真的來了。

結論：在港股休假期間，中國在貿易戰的強硬態度，相信將會蓋過 CDR 這利好消息。港股今天勢必再往下走。外圍因素繼續主宰港股命脈，從現時的環境，投資者應持盈保泰，買貨也不用急。