中國中冶(01618-HK)擬設立合夥企業投資杭州房產項目中國中冶(01618-HK)擬設立合夥企業投資杭州房產項目

中國中冶(01618-HK)公布，擬投資設立中冶建信錦綉投資管理合夥企業，總出資額100億元人民幣。合夥企業資金將用於中冶置業投資開發的翠苑項目及三塘項目。翠苑項目及三塘項目均為位於杭州的房地產開發項目。

進行本次交易的原因及益處，是合夥企業的設立有利於集團充分利用普通合夥人的資源、信息、人才和機制等方面的優勢，實現資本的保值和增值。通過合夥企業的設立，集團可引入合夥人共同投資於中冶置業投資開發的翠苑項目及三塘項目。

翠苑項目位於杭州市西湖區，項目佔地面積19,914平方米，預計將被開發為高端住宅、公寓及商業的銷售綜合體和公寓及商業的自營綜合體。三塘項目位於杭州市下城區，項目佔地面積38,392平方米，預計將被開發為高端住宅、公寓及商業的銷售綜合體和高端住宅、公寓及商業的自營綜合體。翠苑項目及三塘項目對中冶置業提升在長三角區域的市場佔有率、品牌影響力有著重要的戰略意義，對今後在杭州和長三角區域的發展影響長遠。合夥企業可以為翠苑項目及三塘項目的開發提供資金支持，以保證其進展順利，緩解資金需求。

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