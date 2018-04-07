網路投保件數去年倍增 利變型保單最熱賣 5大星座最捧場

數位化浪潮來襲，民眾上網買保險已蔚為風潮，根據統計，壽險業網路投保 2017 年已跳升至 29.74 萬件，相較前一年增加近一倍，主要熱賣商品為利變型保單。中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽調查，介於 30~39 歲間的「35 世代」最愛網路投保，若從星座分析，最喜歡上網買保單的星座前五名分別是雙魚、天秤、獅子、魔羯、水瓶座。

台灣人壽表示，網路投保擁有「24 小時不打烊、快速方便、可自主選擇」三大優勢，吸引不少高自主性的數位族群上網買保險。

台灣人壽透過大數據發現網路投保年金險的客戶，以 X、Y 世代當中 30~50 歲族群占比最高，超過七成。其中 30~39 歲的的「35 世代」占比更高達 45% 居冠，其次則是 40~50 歲約 30%，這顯示 30~39 歲間族群因為受網路影響的第一代，追求自由不喜歡被制約，較能接受網路投保的觀念，且此一族群現為台灣新一代的中堅份子，具有一定經濟能力，有理財及退休準備的規畫需求。

進一步分析台灣人壽網路投保年金險的客戶，以男性居多，這可能是男性在消費時偏向理性思考，且對數字敏感的天性所致，所以表現在購買保險商品時亦同，會選擇透過網路投保保費相對便宜，且可自行規劃配置準備退休金的組合。

另有一個有趣的發現，透過台灣人壽網路投保的保戶進行星座分析，發現最喜歡上網買保單的星座前五名分別是雙魚、天秤、獅子、魔羯、水瓶座，歸納其理財特質，雙魚、魔羯、水瓶都是偏向保守穩定類型；天秤則期待在風險與報酬上取得平衡；獅子座則是具有冒險精神、喜歡嘗試新事物。

台灣人壽表示，在升息環境下，利變型保單仍是市場主流，台灣人壽網路投保自去年可選擇利變年金後，大受好評，加上近來資本市場表現佳，各家壽險公司紛紛在今 (2018) 年陸續調高宣告利率。

而台灣人壽也調升網路利變年金保單「e 富保」宣告利率到 2.74%，20 足歲~ 80 歲皆可投保，無須體檢或健告，且若投保「e 富保」之要保人不幸身故，還可返還年金保單價值準備金，故吸引網路社群中精打細算型的族群。