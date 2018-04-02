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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧04月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          凱柏實業          新昕纖   強生                
易威     永捷     富邦美債7-10          遠昇              謚源     世坤                
南璋     凱衛     富邦美債20年          廣寰科            東林     萬國通              
勝昱     樺晟     元大美債7-10          大峽谷-KY          欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 海灣     元大美債1-3          青雲              友銓     光明                
精確     晟楠     元大投資級公司債          建達              達威     聚紡                
宏易     寶得利   元大中國債3-5          撼訊              松崗     直得                
唐鋒     昇華     國泰5Y+新興債          海韻電            三圓     泰茂                
台蠟              國泰1-5Y高收債          上揚              雙喜     至興                
榮群              精華              松崗              力泰     萬在                
天宇              合世              保銳              理銘     大恭                
新零售            易威                                雅茗-KY  美琪瑪              
力新              進階                                亞都     雙邦                
恩得利            大學光                              東凌-KY  致振                
李洲              永日                                關中     韋僑                
凱柏實業          百略                                隆中     威潤                
遠昇              濟生                                時報     唐榮                
及成              健喬                                欣泰     世豐                
鑫龍騰            太醫                                         力新                
和進              聯合                                         凌網                
耀勝              曜亞                                         李洲                
倚強              智擎                                         港建                
鑫創              久裕                                         至寶電              
廣寰科            雙美                                         點晶                
點晶              豪展                                         幸康                
建舜電            南璋                                         重鳥鵬              
泰谷              勝昱                                         泓格                
典範              萬國通                                       東林                
長天              東隆興                                       盈正                
益通              飛寶企業                                     晟楠                
振維              銘旺實                                       營邦                
鴻翊              興采                                         美桀                
迎輝              力肯                                         世紀                
欣厚-KY           新麥                                         友銓                
兆遠              駿吉-KY                                      青雲                
系統電            精確                                         達威                
世紀              高鋒                                         昇益                
華容              江興鍛                                       凱鈺                
建榮              宏易                                         三聯                
立衛              唐鋒                                         合邦                
天揚              台蠟                                         業強                
鈺創              大恭                                         訊達                
合正              磐亞                                         撼訊                
金利              永純                                         亞銳士              
寶聯通            永捷                                         安碁                
昇益              大立                                         艾華                
凱鈺              安瑞-KY                                      沛亨                
德宏              康聯訊                                       迅德                
寬魚國際          統新                                         倉和                
合邦              榮群                                         光菱                
萬旭              網家                                         三圓                
驊宏資            天宇                                         雙喜                
久正              晉椿                                         力泰                
上揚              建錩                                         理銘                
全譜              新零售                                       中連貨              
易通展            尼克森                                       安心                
元隆              力新                                         燦星旅              
沛亨              蒙恬                                         高野                
九暘              凌網                                         亞都                
凱碩              恩得利                                       老爺知              
全達              台翰                                         德記                
奧斯特            李洲                                         誠品生活            
福華              協禧                                         華義                
保銳              凱柏實業                                     時報                
常珵              遠昇                                         琉園                
立碁              及成                                         旭然                
越峰              波若威                                       鼎創達              
士開              鑫龍騰                                       捷必勝-KY            
志嘉              和進                                         明揚                
富裔              耀勝                                         綠河-KY             
燦星旅            順達                                         欣雄                
富驛-KY           茂訊                                         欣泰                
劍湖山            倚強                                                             
德記              台嘉碩                                                           
泰偉              原相                                                             
華義              鑫創                                                             
得利影            台星科                                                           
鼎創達            宇環                                                             
花王              廣寰科                                                           
邦泰              點晶                                                             
                  宜特                                                             
                  帛漢                                                             
                  鼎天                                                             
                  佳穎                                                             
                  建舜電                                                           
                  加百裕                                                           
                  泰谷                                                             
                  典範                                                             
                  熱映                                                             
                  旭軟                                                             
                  長天                                                             
                  類比科                                                           
                  聯一光                                                           
                  利機                                                             
                  益通                                                             
                  力致                                                             
                  矽瑪                                                             
                  能緹                                                             
                  亞帝歐                                                           
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  聚積                                                             
                  力旺                                                             
                  先益                                                             
                  曜越                                                             
                  重鳥鵬                                                           
                  禾瑞亞                                                           
                  神準                                                             
                  閎康                                                             
                  安可                                                             
                  艾恩特                                                           
                  鑫科                                                             
                  元創精密                                                         
                  湧德                                                             
                  漢磊                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  友輝                                                             
                  兆遠                                                             
                  亞泰                                                             
                  晶達                                                             
                  智晶                                                             
                  天鉞電                                                           
                  美桀                                                             
                  數字                                                             
                  寶得利                                                           
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  世界                                                             
                  鈺創                                                             
                  協益                                                             
                  中光電                                                           
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  應華                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  富驊                                                             
                  凱鈺                                                             
                  聰泰                                                             
                  德宏                                                             
                  統盟                                                             
                  凱崴                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  新普                                                             
                  上奇                                                             
                  業強                                                             
                  信音                                                             
                  萬旭                                                             
                  驊宏資                                                           
                  撼訊                                                             
                  禾昌                                                             
                  久正                                                             
                  統振                                                             
                  信昌電                                                           
                  幃翔                                                             
                  萬潤                                                             
                  廣明                                                             
                  萬泰科                                                           
                  育富                                                             
                  雷科                                                             
                  晉泰                                                             
                  上揚                                                             
                  旺矽                                                             
                  茂綸                                                             
                  全譜                                                             
                  旺玖                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  久元                                                             
                  普萊德                                                           
                  元山                                                             
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  金山電                                                           
                  德勝                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  大世科                                                           
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  金居                                                             
                  士開                                                             
                  永信建                                                           
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  南仁湖                                                           
                  泰偉                                                             
                  網龍                                                             
                  華義                                                             
                  智冠                                                             
                  得利影                                                           
                  橘子                                                             
                  華研                                                             
                  時報                                                             
                  耀億                                                             
                  鼎創達                                                           
                  智基                                                             
                  捷必勝-KY                                                         
                  綠河-KY                                                          
                  霹靂                                                             
                  花王                                                             
                  青鋼                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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