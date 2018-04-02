興華港口(01990-HK)長江港務港口意外四名承包商工人身亡

興華港口(01990-HK)公布，於2018年3月31日約晚上十時二十分左右，集團於常熟長江港務有限公司港口的其中一個泊位在貨物卸貨作業期間發生事故。集團的應急人員立即作出反應，並與當地政府官員及當局一同向受傷人員提供幫助。不幸的是，事故導致於事故現場作業的四名承包商工人身亡。董事會謹向已故承包商工人的家屬表示最深切的哀悼。

集團的當務之急是向已故承包商工人的家屬提供援助。集團亦會盡力與相關當局合作，配合調查。

集團於2018年4月2日接獲地方當局的停工令及集團於長江港務及常熟興華港口有限公司港口的港口操作均已立即停產整頓，等待調查結果及符合要求的安全檢討。集團將與可能受此停工令影響的各利益相關方緊密合作。

安全是集團的重中之重。集團已按工作任務設立安全系統及風險評估程序，港口所有人員須嚴格遵守。集團亦對作業進行合規檢查，並執行安全工作及個人防護設備程序。該等安全系統及程序獲持續審查及改進，以符合最佳常規及行業標準。

集團已立即成立專責小組，檢討集團現有安全系統及程序，主要目的為進行更嚴格的檢查及更妥善的保障措施。公司正在評估事故對本集團造成的財務損失。公司將適時作出進一步公告，令股東知悉任何重大進展。

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