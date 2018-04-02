保利協鑫(03800-HK)主席夥軟銀附屬共拓印度太陽能業務

保利協鑫能源(03800-HK)公布，獲主席兼執行董事朱共山所控制的協鑫集團告知，於2018年3月29日，協鑫集團與獨立第三方SoftBank Vision Fund L.P.(軟銀願景基金)透過其管理人SB Investment Advisers((UK) Limited訂立一份無法律約束力諒解備忘錄。SB Investment Advisers為軟銀集團附屬公司。

根據諒解備忘錄，協鑫集團及SoftBank同意直接或通過各自聯營公司或聯屬公司成立一間合營公司，旨在安裝一套集成太陽能光伏製造設備以在印度安德拉邦生產及銷售硅錠、硅片、電池及組件。保利協鑫可能會或不會參與諒解備忘錄項下部分或全部擬進行的交易。

根據諒解備忘錄，合營公司初始股東SoftBank(或其聯營公司或聯屬公司)將持有合營公司尚未發行股份的60%；協鑫集團(或其聯營公司或聯屬公司)將持有合營公司尚未發行股份的40%。倘訂約方於交易中引進第三方合資企業夥伴，則合營公司的股權或會變動。於合營公司的總投資約9.3億美元。

合營公司業務將涉及建立製造設備以生產及銷售有關產品，累計產能為4千兆瓦，分兩階段實施，每階段2千兆瓦。訂約方亦同意參與印度的太陽能開發業務，並按於合營公司相同的股權比例進行投資。

協鑫集團將負責協助合營公司降低其生產成本，並為製造有關產品及合營公司推出的任何新產品提供相關的技術及工藝。SoftBank將負責協助合營公司物色項目地皮，獲得營運合營公司的監管批准，並協助合營公司獲取印度中央政府及邦政府可能提供的任何補貼。

雙方將負責物色合適人選運營合營公司並獲得資金。

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