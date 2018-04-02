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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧04月02日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23963      5027   476.69  
0059   富邦金融             15106      4973   303.76  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
0051   元大中型100          11279      9500   118.73  
0055   元大MSCI金融         35209     35654    98.75  
00704L 台新MSCI台灣正2       4297      4878    88.09  
00707R 元大S&P日圓反1        4107      4855    84.59  
0054   元大台商50            9411     11624    80.96  
00663L 國泰臺灣加權正2       2995      4309    69.51  
00714  群益道瓊美國地產      3560      5567    63.95  
0052   富邦科技              3741      6000    62.35  
0053   元大電子              4011      6488    61.82  
00635U 元大S&P黃金          24643     40014    61.59  
00702  國泰標普低波高息      7898     14188    55.67  
00698L 元大美債7-10正2       2831      5649    50.12  
0061   元大寶滬深          189556    397116    47.73  
00705R 台新MSCI台灣反1       3433      7315    46.93  
00699R 元大美債7-10反1       2386      5714    41.76  
00642U 元大S&P石油          35639     86821    41.05  
00691R 兆豐藍籌30反1         2885      7106    40.60  
00692  富邦公司治理         46947    119280    39.36  
006207 FH滬深               53144    140392    37.85  
00713  元大台灣高息低波     34666     98012    35.37  
008201 BP上證50               926      2749    33.68  
006206 元大上證50           61498    185778    33.10  
00667  元大韓國              1576      4929    31.97  
00689R 國泰20年美債反1       1573      5389    29.19  
00648R 元大S&P500反1        41016    142688    28.75  
00657  國泰日經225           2103      7364    28.56  
00639  富邦深100            74169    300903    24.65
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