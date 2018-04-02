中美貿易戰環球網：你打我有多重我的還手一定有多重

中美貿易戰開打！美國祭出 232 措施，大陸也以加徵 7 類 128 項進口商品關稅反擊。陸方媒體 2 日發出評論指出，「如果說華盛頓在今天之前尚存中國可能不反制或者只做象徵性反制一絲幻想的話，那麼此時此刻它可以同這樣的幻想拜拜了。」

中國大陸財政部表示，今（2018）年 3 月 8 日，美國總統川普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定於 3 月 23 日起，對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅（即 232 措施）。232 措施違反了世界貿易組織相關規則，不符合「安全例外」規定，實際上構成保障措施，對陸方利益造成嚴重損害。

為維護中國大陸利益，平衡因美國 232 措施給對陸利益造成的損失，經國務院批准，決定自 2018 年 4 月 2 日起對原產於美國的 7 類 128 項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，對水果及製品等 120 項進口商品加徵關稅稅率為 15%，對豬肉及製品等 8 項進口商品加徵關稅稅率為 25%。現行保稅、減免稅政策不變。

大陸《環球網》指出，中美貿易戰已經擦出火花，儘管雙方都不公開說這就是貿易戰。但美方每採取一項損害中國利益的行動，它都可以提前預知中國使其蒙受同樣損失報復行動的到來。

社評態度強硬表示，中國不想打貿易戰，同時不怕打貿易戰，都不是空話，而是落實在行動上。我們不想打貿易戰，所以後發制人。我們不怕打貿易戰，「所以你打我有多重，我的還手一定有多重」。中方的態度很穩定，以不變應美方的「萬變」。「我們當然不希望中美關係出現曲折，但我們會坦然面對實際將發生的一切」。

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