[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/03/31 107/03/30 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀多元特別收益平衡基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 中國信託台灣優勢基金 17.63000 17.62000 0.01000 0.05675 中國信託華盈貨幣市場基金 10.96700 10.96690 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 17.84480 17.77980 0.06500 0.36558 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.49000 66.24000 0.25000 0.37742 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.33000 11.24300 0.08700 0.77381 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.30400 11.21700 0.08700 0.77561 元大巴菲特基金 30.45000 30.43000 0.02000 0.06572 元大日經225基金 27.13000 26.76000 0.37000 1.38266 元大台商收成基金 24.03000 24.13000 -0.10000 -0.41442 元大台灣50單日反向1倍基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886 元大台灣50單日正向2倍基金 37.20000 37.14000 0.06000 0.16155 元大台灣中型100基金 32.60000 32.50000 0.10000 0.30769 元大台灣加權股價指數基金 25.13400 25.10500 0.02900 0.11551 元大台灣卓越50基金 82.61000 82.57000 0.04000 0.04844 元大台灣金融基金 16.79000 16.75000 0.04000 0.23881 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.93000 30.78000 0.15000 0.48733 元大台灣高股息基金 26.02000 25.97000 0.05000 0.19253 元大台灣電子科技基金 36.74000 36.71000 0.03000 0.08172 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957 元大全球不動產證券化基金-美元 12.74500 12.65300 0.09200 0.72710 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32500 10.32370 0.00130 0.01259 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.57880 9.57770 0.00110 0.01149 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.16210 9.17340 -0.01130 -0.12318 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.55130 8.56180 -0.01050 -0.12264 元大多多基金 19.71000 19.70000 0.01000 0.05076 元大多福基金 57.46000 57.37000 0.09000 0.15688 元大亞太成長基金 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.61220 8.61720 -0.00500 -0.05802 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.19180 7.19600 -0.00420 -0.05837 元大卓越基金 51.80000 51.73000 0.07000 0.13532 元大店頭基金 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 元大高科技基金 18.17000 18.20000 -0.03000 -0.16484 元大得利貨幣市場基金 16.22520 16.22500 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.96210 11.96190 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.94000 14.97000 -0.03000 -0.20040 元大華夏中小基金 8.62000 8.51000 0.11000 1.29260 元大新中國基金-人民幣 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575 元大新中國基金-美元 12.11700 12.06600 0.05100 0.42268 元大新中國基金-新台幣 11.39000 11.36000 0.03000 0.26408 元大新主流基金 26.08000 26.07000 0.01000 0.03836 元大萬泰貨幣市場基金 15.07680 15.07660 0.00020 0.00133 元大經貿基金 38.12000 38.17000 -0.05000 -0.13099 元大滬深300單日反向1倍基金 14.35000 14.27000 0.08000 0.56062 元大滬深300單日正向2倍基金 16.53000 16.84000 -0.31000 -1.84086 元大精準中小基金 23.02000 23.00000 0.02000 0.08696 元大摩臺基金 38.71000 38.68000 0.03000 0.07756 元大績效基金 54.34000 54.35000 -0.01000 -0.01840 元大韓國KOSPI200基金 23.69000 23.59000 0.10000 0.42391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.54000 15.51000 0.03000 0.19342 日盛上選基金 32.89000 33.09000 -0.20000 -0.60441 日盛小而美基金 19.38000 19.38000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 11.34000 11.21000 0.13000 1.15968 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.69000 12.59000 0.10000 0.79428 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.37000 12.30000 0.07000 0.56911 日盛日盛基金 13.23000 13.27000 -0.04000 -0.30143 日盛亞洲機會基金 7.58000 7.56000 0.02000 0.26455 日盛首選基金 17.37000 17.28000 0.09000 0.52083 日盛高科技基金 17.37000 17.45000 -0.08000 -0.45845 日盛貨幣市場基金 14.74350 14.74330 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 38.11000 38.27000 -0.16000 -0.41808 日盛精選五虎基金 37.80000 37.80000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.46140 13.46120 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.11000 36.03000 0.08000 0.22204 台新大眾貨幣市場基金 14.13750 14.13740 0.00010 0.00071 台新中國通基金 48.36000 48.22000 0.14000 0.29034 台新主流基金 24.67000 24.63000 0.04000 0.16240 台新台灣中小基金 38.30000 38.30000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.81710 10.82610 -0.00900 -0.08313 台新真吉利貨幣市場基金 11.07340 11.07330 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.94060 30.68720 0.25340 0.82575 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.38730 9.37950 0.00780 0.08316 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.05960 9.06610 -0.00650 -0.07170 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.84370 9.83560 0.00810 0.08235 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.50700 9.51380 -0.00680 -0.07148 台新新興市場債券基金(A類型) 10.36090 10.37960 -0.01870 -0.18016 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35050 0.35060 -0.00010 -0.02852 台新新興市場債券基金(B類型) 7.90570 7.91990 -0.01420 -0.17930 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28060 0.28070 -0.00010 -0.03563 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.38000 6.39000 -0.01000 -0.15649 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.78000 19.77000 0.01000 0.05058 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.54670 12.54660 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143 未來資產新興市場債券基金A 8.94550 8.94440 0.00110 0.01230 未來資產新興市場債券基金B 6.97460 6.97370 0.00090 0.01291 未來資產閣來寶全球組合基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐中小基金 50.84000 50.79000 0.05000 0.09844 永豐永豐基金 34.53000 34.48000 0.05000 0.14501 永豐亞洲民生消費基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471 永豐高科技基金 23.32000 23.36000 -0.04000 -0.17123 永豐貨幣市場基金 13.85940 13.85930 0.00010 0.00072 永豐臺灣加權ETF基金 54.26000 54.22000 0.04000 0.07377 永豐領航科技基金 39.38000 39.39000 -0.01000 -0.02539 永豐趨勢平衡基金 47.17000 46.92000 0.25000 0.53282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489 兆豐國際中小基金 14.86000 14.84000 0.02000 0.13477 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.72000 14.68000 0.04000 0.27248 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.35000 20.32000 0.03000 0.14764 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.88000 20.82000 0.06000 0.28818 兆豐國際生命科學基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 兆豐國際全球基金 30.80000 30.79000 0.01000 0.03248 兆豐國際國民基金 23.64000 23.62000 0.02000 0.08467 兆豐國際第一基金 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94820 9.95720 -0.00900 -0.09039 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.02190 8.02910 -0.00720 -0.08967 兆豐國際萬全基金 20.54000 20.52000 0.02000 0.09747 兆豐國際電子基金 26.34000 26.32000 0.02000 0.07599 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.16000 22.10000 0.06000 0.27149 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 32.16000 32.04000 0.12000 0.37453 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.48020 12.48010 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.48000 11.43000 0.05000 0.43745 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 合庫全球新興市場基金 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.11230 10.11210 0.00020 0.00198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯中國策略基金 15.66000 15.62000 0.04000 0.25608 安聯中華新思路基金-人民幣 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950 安聯中華新思路基金-美元 14.62000 14.59000 0.03000 0.20562 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 25.67000 25.63000 0.04000 0.15607 安聯台灣科技基金 45.69000 45.47000 0.22000 0.48384 安聯台灣貨幣市場基金 12.46960 12.46940 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.31000 29.24000 0.07000 0.23940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利台灣動力基金 30.96000 31.01000 -0.05000 -0.16124 宏利全球債券組合基金 13.03290 13.02920 0.00370 0.02840 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84210 2.84220 -0.00010 -0.00352 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41590 0.41590 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.46090 12.46820 -0.00730 -0.05855 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94920 0.94860 0.00060 0.06325 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.76440 7.76910 -0.00470 -0.06050 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17950 2.17960 -0.00010 -0.00459 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31360 0.31350 0.00010 0.03190 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.54960 9.55570 -0.00610 -0.06384 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.35390 0.35390 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.62440 13.62430 0.00010 0.00073 宏利臺灣股息收益基金 28.44000 28.35000 0.09000 0.31746 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德新台幣基金 12.92140 12.92140 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 25.38000 25.28000 0.10000 0.39557 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信大中華基金 30.72000 30.64000 0.08000 0.26110 保德信中小型股基金 43.59000 43.75000 -0.16000 -0.36571 保德信中國中小基金-人民幣 10.89000 10.75000 0.14000 1.30233 保德信中國中小基金-美元 11.52000 11.34000 0.18000 1.58730 保德信中國中小基金-新臺幣 10.50000 10.35000 0.15000 1.44928 保德信中國品牌基金-人民幣 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309 保德信中國品牌基金-美元 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 保德信台商全方位基金 33.71000 33.79000 -0.08000 -0.23676 保德信亞太基金 21.96000 21.97000 -0.01000 -0.04552 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.64620 8.64970 -0.00350 -0.04046 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22290 11.22750 -0.00460 -0.04097 保德信店頭市場基金 34.00000 34.19000 -0.19000 -0.55572 保德信金平衡基金 29.24000 29.27000 -0.03000 -0.10249 保德信金滿意基金 40.47000 40.53000 -0.06000 -0.14804 保德信科技島基金 24.68000 24.73000 -0.05000 -0.20218 保德信高成長基金 86.99000 87.16000 -0.17000 -0.19504 保德信第一基金 25.62000 25.67000 -0.05000 -0.19478 保德信貨幣市場基金 15.74010 15.73990 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.30260 8.30400 -0.00140 -0.01686 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90250 10.90430 -0.00180 -0.01651 保德信新興趨勢組合基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007 保德信瑞騰基金 15.52200 15.52190 0.00010 0.00064 保德信歐洲組合基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.63510 11.63510 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 19.24000 19.24000 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-I類型 4361.020004361.10000 -0.08000 -0.00183 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.59070 10.57670 0.01400 0.13237 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.01030 11.98250 0.02780 0.23201 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.29170 11.26270 0.02900 0.25749 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.55130 9.53870 0.01260 0.13209 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.37690 10.35290 0.02400 0.23182 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.18210 10.15600 0.02610 0.25699 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.93830 10.92380 0.01450 0.13274 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.93020 11.90270 0.02750 0.23104 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.87090 11.84040 0.03050 0.25759 柏瑞五國金勢力建設基金 6.87000 6.88000 -0.01000 -0.14535 柏瑞巨人基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.63620 13.63610 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 9.98490 9.99210 -0.00720 -0.07206 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 9.99410 9.99510 -0.00100 -0.01000 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 9.95940 9.95890 0.00050 0.00502 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.02930 10.02950 -0.00020 -0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.98490 9.99210 -0.00720 -0.07206 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.99410 9.99510 -0.00100 -0.01000 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.95940 9.95890 0.00050 0.00502 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 10.02930 10.02950 -0.00020 -0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 9.96590 9.97300 -0.00710 -0.07119 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 9.99410 9.99510 -0.00100 -0.01000 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 9.95940 9.95890 0.00050 0.00502 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.02930 10.02950 -0.00020 -0.00199 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.98490 9.99210 -0.00720 -0.07206 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.99410 9.99510 -0.00100 -0.01000 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.95940 9.95890 0.00050 0.00502 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 10.02930 10.02950 -0.00020 -0.00199 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.48610 11.48950 -0.00340 -0.02959 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.21260 11.21000 0.00260 0.02319 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.40800 10.40470 0.00330 0.03172 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.60520 8.60770 -0.00250 -0.02904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80150 9.79920 0.00230 0.02347 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.82690 9.82380 0.00310 0.03156 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.78570 10.78310 0.00260 0.02411 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.08690 10.08990 -0.00300 -0.02973 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.39120 10.38800 0.00320 0.03080 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15460 10.15230 0.00230 0.02265 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.29800 9.30080 -0.00280 -0.03010 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.29830 9.29460 0.00370 0.03981 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.84730 9.84430 0.00300 0.03047 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.41150 12.41060 0.00090 0.00725 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.02180 12.01300 0.00880 0.07325 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.49480 11.48490 0.00990 0.08620 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.58210 7.58160 0.00050 0.00659 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68220 9.67500 0.00720 0.07442 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.36280 10.35390 0.00890 0.08596 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.66910 10.66840 0.00070 0.00656 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.51310 11.50320 0.00990 0.08606 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.47530 10.46750 0.00780 0.07452 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.66990 9.66930 0.00060 0.00621 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.58330 10.57410 0.00920 0.08701 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.83000 17.85000 -0.02000 -0.11204 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.50000 16.51000 -0.01000 -0.06057 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05970 13.06900 -0.00930 -0.07116 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.82540 10.82430 0.00110 0.01016 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.58540 11.57920 0.00620 0.05354 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.99600 11.98430 0.01170 0.09763 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.28060 11.27390 0.00670 0.05943 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03750 10.03650 0.00100 0.00996 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.50340 10.49770 0.00570 0.05430 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.34550 10.33530 0.01020 0.09869 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47540 10.46910 0.00630 0.06018 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30130 10.29580 0.00550 0.05342 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.41620 10.40990 0.00630 0.06052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.46000 13.35000 0.11000 0.82397 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 32.43000 33.01000 -0.58000 -1.75704 國泰大中華基金 21.62000 21.52000 0.10000 0.46468 國泰小龍基金 16.54000 16.47000 0.07000 0.42502 國泰中小成長基金 45.60000 45.38000 0.22000 0.48480 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.42650 4.37960 0.04690 1.07087 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.59000 20.37000 0.22000 1.08002 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81200 0.80220 0.00980 1.22164 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77220 0.76290 0.00930 1.21903 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05120 10.06560 -0.01440 -0.14306 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34980 0.34970 0.00010 0.02860 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.94300 4.88340 0.05960 1.22046 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.98000 22.70000 0.28000 1.23348 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78250 0.77200 0.01050 1.36010 國泰中港台基金人民幣級別 3.70800 3.62800 0.08000 2.20507 國泰中港台基金台幣級別 17.24000 16.87000 0.37000 2.19324 國泰中港台基金美元級別 0.59430 0.58070 0.01360 2.34200 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.24000 25.88000 0.36000 1.39104 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.37000 13.52000 -0.15000 -1.10947 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.10000 32.39000 0.71000 2.19203 國泰台灣貨幣市場基金 12.39440 12.39430 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 28.24000 28.18000 0.06000 0.21292 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45490 0.45390 0.00100 0.22031 國泰全球資源基金台幣級別 5.37000 5.37000 0.00000 0.00000 國泰全球資源基金美元級別 0.18150 0.18140 0.00010 0.05513 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.10000 21.05000 0.05000 0.23753 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41550 0.41490 0.00060 0.14461 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.74000 17.75000 -0.01000 -0.05634 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60910 0.60870 0.00040 0.06571 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.94000 14.96000 -0.02000 -0.13369 國泰科技生化基金 38.02000 37.95000 0.07000 0.18445 國泰紐幣2021保本基金 11.92180 11.92780 -0.00600 -0.05030 國泰紐幣八年期保本基金 12.20650 12.21330 -0.00680 -0.05568 國泰紐幣保本基金 12.23000 12.23600 -0.00600 -0.04904 國泰高科技基金 13.25000 13.20000 0.05000 0.37879 國泰國泰基金 23.84000 23.79000 0.05000 0.21017 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.80910 10.81200 -0.00290 -0.02682 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.96560 7.96770 -0.00210 -0.02636 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36540 0.36540 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27350 0.27320 0.00030 0.10981 國泰新興市場基金台幣級別 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 國泰新興市場基金美元級別 0.41430 0.41400 0.00030 0.07246 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.13670 2.13960 -0.00290 -0.13554 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44640 1.44830 -0.00190 -0.13119 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35190 0.35190 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37670 0.37670 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24060 0.24060 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.81590 10.81790 -0.00200 -0.01849 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.18600 7.18740 -0.00140 -0.01948 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.34000 14.35000 -0.01000 -0.06969 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.65000 34.61000 0.04000 0.11557 國泰價值卓越基金 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38700 0.38650 0.00050 0.12937 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05020 11.04920 0.00100 0.00905 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03950 10.02970 0.00980 0.09771 第一金大中華基金 26.86000 26.91000 -0.05000 -0.18580 第一金小型精選基金 38.15000 38.18000 -0.03000 -0.07858 第一金中概平衡基金 24.52000 24.54000 -0.02000 -0.08150 第一金台灣貨幣市場基金 15.22410 15.22390 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.55900 177.55700 0.00200 0.00113 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.16030 9.15760 0.00270 0.02948 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.16130 9.15860 0.00270 0.02948 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.31210 9.30930 0.00280 0.03008 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.31330 9.31050 0.00280 0.03007 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 第一金亞洲科技基金 21.03000 20.95000 0.08000 0.38186 第一金店頭市場基金 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 第一金創新趨勢基金 23.13000 23.19000 -0.06000 -0.25873 第一金電子基金 33.16000 33.14000 0.02000 0.06035 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.67000 14.33000 0.34000 2.37264 統一大滿貫基金 33.34000 33.25000 0.09000 0.27068 統一大龍騰中國基金 11.25000 11.08000 0.17000 1.53430 統一中小基金 25.67000 25.75000 -0.08000 -0.31068 統一台灣動力基金 16.60000 16.63000 -0.03000 -0.18040 統一全天候基金 106.02000 106.10000 -0.08000 -0.07540 統一全球債券組合基金 12.08640 12.09180 -0.00540 -0.04466 統一全球新科技基金(人民幣) 14.97000 14.96000 0.01000 0.06684 統一全球新科技基金(美元) 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489 統一全球新科技基金(新台幣) 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337 統一亞太基金 26.57000 26.50000 0.07000 0.26415 統一奔騰基金 56.38000 56.58000 -0.20000 -0.35348 統一強棒貨幣市場基金 16.63230 16.63220 0.00010 0.00060 統一強漢基金 25.69000 25.25000 0.44000 1.74257 統一統信基金 32.23000 32.23000 0.00000 0.00000 統一黑馬基金 57.28000 57.50000 -0.22000 -0.38261 統一新亞洲科技能源基金 19.67000 19.51000 0.16000 0.82009 統一經建基金 44.89000 44.88000 0.01000 0.02228 統一龍馬基金 69.06000 69.09000 -0.03000 -0.04342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 21.30000 21.29000 0.01000 0.04697 野村中小基金 47.91000 48.06000 -0.15000 -0.31211 野村日本領先基金 12.38000 12.25000 0.13000 1.06122 野村台灣高股息基金 22.79000 22.67000 0.12000 0.52933 野村台灣運籌基金 36.99000 36.99000 0.00000 0.00000 野村平衡基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.33000 18.32000 0.01000 0.05459 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.86000 11.84000 0.02000 0.16892 野村成長基金 28.87000 28.88000 -0.01000 -0.03463 野村泰國基金 43.99000 43.69000 0.30000 0.68666 野村高科技基金 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 野村貨幣市場基金 16.23930 16.23910 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.71000 16.70000 0.01000 0.05988 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.05960 8.06340 -0.00380 -0.04713 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.72700 11.73250 -0.00550 -0.04688 野村精選貨幣市場基金 12.06670 12.06660 0.00010 0.00083 野村積極成長基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 野村優質基金 34.18000 34.26000 -0.08000 -0.23351 野村鴻利基金 21.95000 21.98000 -0.03000 -0.13649 野村鴻揚貨幣市場基金 16.84420 16.84410 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815 野村鑫平衡組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 野村鑫全球債券組合基金 13.17750 13.18510 -0.00760 -0.05764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 凱基台灣精五門基金 21.19000 21.00000 0.19000 0.90476 凱基亞洲四金磚基金 17.78000 17.71000 0.07000 0.39526 凱基凱旋貨幣市場基金 11.52610 11.52600 0.00010 0.00087 凱基開創基金 27.06000 26.87000 0.19000 0.70711 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.04000 8.05000 -0.01000 -0.12422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 31.59000 31.60000 -0.01000 -0.03165 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.02000 7.00000 0.02000 0.28571 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.74000 44.52000 -0.78000 -1.75202 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.34630 20.32270 0.02360 0.11613 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.93000 15.02000 -0.09000 -0.59920 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 22.95000 22.69000 0.26000 1.14588 富邦日本東証基金 21.86000 21.73000 0.13000 0.59825 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 41.21000 41.12000 0.09000 0.21887 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.05000 46.24000 -0.19000 -0.41090 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.22000 51.19000 0.03000 0.05861 富邦台灣心基金 21.86000 21.93000 -0.07000 -0.31920 富邦台灣釆吉50基金 47.92000 47.90000 0.02000 0.04175 富邦台灣科技指數基金 56.58000 56.30000 0.28000 0.49734 富邦吉祥貨幣市場基金 15.61490 15.61480 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 64.28000 64.48000 -0.20000 -0.31017 富邦科技基金 24.50000 24.60000 -0.10000 -0.40650 富邦高成長基金 24.38000 24.47000 -0.09000 -0.36780 富邦基金 13.00000 13.04000 -0.04000 -0.30675 富邦深証100基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.99460 9.99000 0.00460 0.04605 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.97450 9.98620 -0.01170 -0.11716 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.99460 9.99000 0.00460 0.04605 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97450 9.98620 -0.01170 -0.11716 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.05000 20.08000 -0.03000 -0.14940 富邦精準基金 46.59000 46.70000 -0.11000 -0.23555 富邦精銳中小基金 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 富邦臺灣公司治理100基金 21.60000 21.60000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.02000 15.01000 0.01000 0.06662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.99000 29.99000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.31880 9.30120 0.01760 0.18922 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.77170 9.75340 0.01830 0.18763 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65460 9.63800 0.01660 0.17223 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.97540 9.95660 0.01880 0.18882 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.94690 9.92820 0.01870 0.18835 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.82660 9.80960 0.01700 0.17330 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.85680 9.83930 0.01750 0.17786 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.87180 8.86200 0.00980 0.11058 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.77760 9.76690 0.01070 0.10955 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.43130 9.42210 0.00920 0.09764 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.64020 10.62860 0.01160 0.10914 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.36430 10.35300 0.01130 0.10915 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04390 10.03460 0.00930 0.09268 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.53330 9.52370 0.00960 0.10080 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.85050 9.84080 0.00970 0.09857 富達卓越領航全球組合基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.09150 9.08030 0.01120 0.12334 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71120 9.69930 0.01190 0.12269 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.57020 9.55950 0.01070 0.11193 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.03450 10.02200 0.01250 0.12473 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.96010 9.94790 0.01220 0.12264 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84240 9.83170 0.01070 0.10883 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.63200 9.62110 0.01090 0.11329 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.87650 9.86540 0.01110 0.11251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.90000 20.86000 0.04000 0.19175 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.93000 19.81000 0.12000 0.60575 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.74000 9.66000 0.08000 0.82816 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 富蘭克林華美第一富基金 40.48000 40.43000 0.05000 0.12367 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.28490 10.28480 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人生目標基金 35.23050 35.12900 0.10150 0.28894 復華中小精選基金 66.85000 67.10000 -0.25000 -0.37258 復華台灣智能基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 27.53000 27.58000 -0.05000 -0.18129 復華全球平衡基金-新臺幣 20.12000 20.11000 0.01000 0.04973 復華全球債券基金 13.65410 13.64390 0.01020 0.07476 復華全球債券組合基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807 復華全球戰略配置強基金-美元 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.41640 13.41630 0.00010 0.00075 復華亞太成長基金 14.41000 14.37000 0.04000 0.27836 復華神盾基金 24.17640 24.09480 0.08160 0.33866 復華高成長基金 62.64000 62.57000 0.07000 0.11187 復華貨幣市場基金 14.37610 14.37590 0.00020 0.00139 復華復華基金 19.82000 19.80000 0.02000 0.10101 復華華人世紀基金 19.46000 19.40000 0.06000 0.30928 復華傳家二號基金 27.65510 27.58360 0.07150 0.25921 復華傳家基金 22.76810 22.76300 0.00510 0.02240 復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 復華滬深300 A股基金 24.14000 24.13000 0.01000 0.04144 復華數位經濟基金 53.86000 53.96000 -0.10000 -0.18532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順主流基金 19.69000 19.66000 0.03000 0.15259 景順台灣科技基金 35.39000 35.09000 0.30000 0.85494 景順全球科技基金 19.75000 19.77000 -0.02000 -0.10116 景順全球康健基金 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974 景順貨幣市場基金 15.91550 15.91530 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.30000 36.14000 0.16000 0.44272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.61000 8.46000 0.15000 1.77305 華南永昌中國A股基金(美元) 9.02000 8.89000 0.13000 1.46232 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.45000 12.29000 0.16000 1.30187 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.63470 9.63310 0.00160 0.01661 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.28130 9.29410 -0.01280 -0.13772 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.77590 9.77430 0.00160 0.01637 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.41890 9.43190 -0.01300 -0.13783 華南永昌永昌基金 19.97000 19.96000 0.01000 0.05010 華南永昌全球亨利組合基金 14.30760 14.31370 -0.00610 -0.04262 華南永昌全球精品基金 14.41000 14.43000 -0.02000 -0.13860 華南永昌物聯網精選基金 13.18000 13.09000 0.09000 0.68755 華南永昌策略報酬基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.17820 16.17800 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.13580 24.98170 0.15410 0.61685 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.91830 11.91820 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.14810 10.14710 0.00100 0.00986 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.40940 10.40880 0.00060 0.00576 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00830 10.00730 0.00100 0.00999 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.23470 10.23460 0.00010 0.00098 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.03470 10.03400 0.00070 0.00698 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.23580 10.23590 -0.00010 -0.00098 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.03470 10.03400 0.00070 0.00698 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.23020 10.23050 -0.00030 -0.00293 華頓中小型基金 24.83000 24.61000 0.22000 0.89395 華頓台灣基金 26.29000 26.19000 0.10000 0.38183 華頓平安貨幣市場基金 11.50060 11.50050 0.00010 0.00087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐五福全球債券組合基金 13.17900 13.17930 -0.00030 -0.00228 匯豐台灣精典基金 24.15000 24.14000 0.01000 0.04143 匯豐全球趨勢組合基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109 匯豐安富基金 25.44000 25.42000 0.02000 0.07868 匯豐成功基金 38.62000 38.60000 0.02000 0.05181 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.97020 14.97020 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.81460 15.81450 0.00010 0.00063 匯豐龍鳳基金 51.79000 51.78000 0.01000 0.01931 匯豐龍騰電子基金 38.54000 38.52000 0.02000 0.05192 匯豐雙高收益債券組合基金 12.43670 12.43330 0.00340 0.02735 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.44000 20.44000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 24.05000 23.90000 0.15000 0.62762 新光吉星貨幣市場基金 15.41990 15.41980 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 25.00000 24.88000 0.12000 0.48232 新光亞洲精選基金-新台幣 23.94000 23.86000 0.08000 0.33529 新光店頭基金 25.82000 25.80000 0.02000 0.07752 新光創新科技基金 15.70000 15.67000 0.03000 0.19145 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.05250 11.05150 0.00100 0.00905 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20750 10.19750 0.01000 0.09806 群益中小型股基金 46.55000 46.67000 -0.12000 -0.25712 群益平衡王基金 19.48670 19.42990 0.05680 0.29233 群益多重收益組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 群益安家基金 23.87840 23.92490 -0.04650 -0.19436 群益安穩貨幣市場基金 16.05690 16.05670 0.00020 0.00125 群益店頭市場基金 99.44000 99.70000 -0.26000 -0.26078 群益東方盛世基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 群益長安基金 29.34000 29.44000 -0.10000 -0.33967 群益真善美基金 17.30620 17.31500 -0.00880 -0.05082 群益馬拉松基金 121.47000 121.79000 -0.32000 -0.26275 群益深証中小板基金 15.83000 15.67000 0.16000 1.02106 群益創新科技基金 32.52000 32.58000 -0.06000 -0.18416 群益奧斯卡基金 27.68000 27.75000 -0.07000 -0.25225 群益葛萊美基金 23.54000 23.59000 -0.05000 -0.21195 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.20000 13.19000 0.01000 0.07582 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.99000 29.96000 0.03000 0.10013 德信台灣主流中小基金 19.02000 18.98000 0.04000 0.21075 德信萬保貨幣市場基金 11.91390 11.91380 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 28.54000 28.48000 0.06000 0.21067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.64090 11.64070 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.06000 16.99000 0.07000 0.41201 德銀遠東DWS全球神農基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根中小基金 25.23000 25.28000 -0.05000 -0.19778 摩根中國A股基金 15.32000 15.25000 0.07000 0.45902 摩根中國A股基金(美元) 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.90830 11.94390 -0.03560 -0.29806 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.93510 12.95940 -0.02430 -0.18751 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.45990 10.47970 -0.01980 -0.18894 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.13600 13.17520 -0.03920 -0.29753 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.69890 14.72660 -0.02770 -0.18810 摩根台灣金磚基金 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769 摩根台灣增長基金 51.37000 51.39000 -0.02000 -0.03892 摩根平衡基金 28.12000 28.11000 0.01000 0.03557 摩根東方科技基金 36.48000 36.22000 0.26000 0.71784 摩根第一貨幣市場基金 15.06000 15.05990 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.41000 14.34000 0.07000 0.48815 摩根新興日本基金 24.75000 24.65000 0.10000 0.40568 摩根新興科技基金 60.05000 60.03000 0.02000 0.03332 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 26.30000 26.24000 0.06000 0.22866 聯邦金鑽平衡基金 23.65680 23.60010 0.05670 0.24025 聯邦貨幣市場基金 13.14160 13.14150 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 13.19000 13.18000 0.01000 0.07587 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.06220 16.06510 -0.00290 -0.01805 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.25640 12.26160 -0.00520 -0.04241 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.08580 12.08530 0.00050 0.00414 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.65100 11.65050 0.00050 0.00429 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.61000 37.59000 0.02000 0.05321 聯博貨幣市場基金 14.98030 14.98020 0.00010 0.00067 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 22.93000 22.91000 0.02000 0.08730 瀚亞外銷基金 43.18000 43.14000 0.04000 0.09272 瀚亞亞太基礎建設基金 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.67630 11.68080 -0.00450 -0.03852 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.51370 12.46430 0.04940 0.39633 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.28200 11.27110 0.01090 0.09671 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.66240 10.66380 -0.00140 -0.01313 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.68260 11.71410 -0.03150 -0.26891 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.30370 9.30730 -0.00360 -0.03868 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.56110 9.52340 0.03770 0.39587 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.59530 9.58600 0.00930 0.09702 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.06130 9.06240 -0.00110 -0.01214 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.40690 9.43220 -0.02530 -0.26823 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.03540 14.04430 -0.00890 -0.06337 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.48180 10.49050 -0.00870 -0.08293 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.86860 10.86410 0.00450 0.04142 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.42240 12.43030 -0.00790 -0.06355 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.53900 13.53890 0.00010 0.00074 瀚亞高科技基金 60.91000 60.92000 -0.01000 -0.01641 瀚亞理財通基金 25.56000 25.58000 -0.02000 -0.07819 瀚亞菁華基金 22.96000 22.94000 0.02000 0.08718 瀚亞電通網基金 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.70060 13.70440 -0.00380 -0.02773 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.25960 10.26060 -0.00100 -0.00975 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.29410 10.28710 0.00700 0.06805 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.65690 11.66010 -0.00320 -0.02744 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------