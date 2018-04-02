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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/03/31  107/03/30  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀多元特別收益平衡基金                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
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中國信託台灣活力基金                                             14.95000   14.93000   0.02000    0.13396
中國信託台灣優勢基金                                             17.63000   17.62000   0.01000    0.05675
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.96700   10.96690   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 17.84480   17.77980   0.06500    0.36558
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元大2001基金                                                     66.49000   66.24000   0.25000    0.37742
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.33000   11.24300   0.08700    0.77381
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.30400   11.21700   0.08700    0.77561
元大巴菲特基金                                                   30.45000   30.43000   0.02000    0.06572
元大日經225基金                                                  27.13000   26.76000   0.37000    1.38266
元大台商收成基金                                                 24.03000   24.13000  -0.10000   -0.41442
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.67000   12.68000  -0.01000   -0.07886
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.20000   37.14000   0.06000    0.16155
元大台灣中型100基金                                              32.60000   32.50000   0.10000    0.30769
元大台灣加權股價指數基金                                         25.13400   25.10500   0.02900    0.11551
元大台灣卓越50基金                                               82.61000   82.57000   0.04000    0.04844
元大台灣金融基金                                                 16.79000   16.75000   0.04000    0.23881
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      30.93000   30.78000   0.15000    0.48733
元大台灣高股息基金                                               26.02000   25.97000   0.05000    0.19253
元大台灣電子科技基金                                             36.74000   36.71000   0.03000    0.08172
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.05000   12.98000   0.07000    0.53929
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.20000    9.15000   0.05000    0.54645
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.36000   12.29000   0.07000    0.56957
元大全球不動產證券化基金-美元                                    12.74500   12.65300   0.09200    0.72710
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.97000    7.95000   0.02000    0.25157
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.30000    6.29000   0.01000    0.15898
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.32500   10.32370   0.00130    0.01259
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.57880    9.57770   0.00110    0.01149
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.16210    9.17340  -0.01130   -0.12318
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.55130    8.56180  -0.01050   -0.12264
元大多多基金                                                     19.71000   19.70000   0.01000    0.05076
元大多福基金                                                     57.46000   57.37000   0.09000    0.15688
元大亞太成長基金                                                  9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.61220    8.61720  -0.00500   -0.05802
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.19180    7.19600  -0.00420   -0.05837
元大卓越基金                                                     51.80000   51.73000   0.07000    0.13532
元大店頭基金                                                      9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                  9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
元大高科技基金                                                   18.17000   18.20000  -0.03000   -0.16484
元大得利貨幣市場基金                                             16.22520   16.22500   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.96210   11.96190   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.94000   14.97000  -0.03000   -0.20040
元大華夏中小基金                                                  8.62000    8.51000   0.11000    1.29260
元大新中國基金-人民幣                                            11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
元大新中國基金-美元                                              12.11700   12.06600   0.05100    0.42268
元大新中國基金-新台幣                                            11.39000   11.36000   0.03000    0.26408
元大新主流基金                                                   26.08000   26.07000   0.01000    0.03836
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.07680   15.07660   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     38.12000   38.17000  -0.05000   -0.13099
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.35000   14.27000   0.08000    0.56062
元大滬深300單日正向2倍基金                                       16.53000   16.84000  -0.31000   -1.84086
元大精準中小基金                                                 23.02000   23.00000   0.02000    0.08696
元大摩臺基金                                                     38.71000   38.68000   0.03000    0.07756
元大績效基金                                                     54.34000   54.35000  -0.01000   -0.01840
元大韓國KOSPI200基金                                             23.69000   23.59000   0.10000    0.42391
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日盛MIT主流基金                                                  15.54000   15.51000   0.03000    0.19342
日盛上選基金                                                     32.89000   33.09000  -0.20000   -0.60441
日盛小而美基金                                                   19.38000   19.38000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                             11.34000   11.21000   0.13000    1.15968
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      12.14000   12.08000   0.06000    0.49669
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        12.69000   12.59000   0.10000    0.79428
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      12.37000   12.30000   0.07000    0.56911
日盛日盛基金                                                     13.23000   13.27000  -0.04000   -0.30143
日盛亞洲機會基金                                                  7.58000    7.56000   0.02000    0.26455
日盛首選基金                                                     17.37000   17.28000   0.09000    0.52083
日盛高科技基金                                                   17.37000   17.45000  -0.08000   -0.45845
日盛貨幣市場基金                                                 14.74350   14.74330   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   38.11000   38.27000  -0.16000   -0.41808
日盛精選五虎基金                                                 37.80000   37.80000   0.00000    0.00000
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台新1699貨幣市場基金                                             13.46140   13.46120   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.11000   36.03000   0.08000    0.22204
台新大眾貨幣市場基金                                             14.13750   14.13740   0.00010    0.00071
台新中國通基金                                                   48.36000   48.22000   0.14000    0.29034
台新主流基金                                                     24.67000   24.63000   0.04000    0.16240
台新台灣中小基金                                                 38.30000   38.30000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                             10.81710   10.82610  -0.00900   -0.08313
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.07340   11.07330   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.94060   30.68720   0.25340    0.82575
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.38730    9.37950   0.00780    0.08316
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.05960    9.06610  -0.00650   -0.07170
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.84370    9.83560   0.00810    0.08235
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.50700    9.51380  -0.00680   -0.07148
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.36090   10.37960  -0.01870   -0.18016
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35050    0.35060  -0.00010   -0.02852
台新新興市場債券基金(B類型)                                       7.90570    7.91990  -0.01420   -0.17930
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28060    0.28070  -0.00010   -0.03563
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.38000    6.39000  -0.01000   -0.15649
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.78000   19.77000   0.01000    0.05058
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.49000    8.49000   0.00000    0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.54670   12.54660   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               12.29000   12.28000   0.01000    0.08143
未來資產新興市場債券基金A                                         8.94550    8.94440   0.00110    0.01230
未來資產新興市場債券基金B                                         6.97460    6.97370   0.00090    0.01291
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.46000   11.45000   0.01000    0.08734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐中小基金                                                     50.84000   50.79000   0.05000    0.09844
永豐永豐基金                                                     34.53000   34.48000   0.05000    0.14501
永豐亞洲民生消費基金                                             12.25000   12.18000   0.07000    0.57471
永豐高科技基金                                                   23.32000   23.36000  -0.04000   -0.17123
永豐貨幣市場基金                                                 13.85940   13.85930   0.00010    0.00072
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.26000   54.22000   0.04000    0.07377
永豐領航科技基金                                                 39.38000   39.39000  -0.01000   -0.02539
永豐趨勢平衡基金                                                 47.17000   46.92000   0.25000    0.53282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   11.53000   11.54000  -0.01000   -0.08666
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     11.77000   11.78000  -0.01000   -0.08489
兆豐國際中小基金                                                 14.86000   14.84000   0.02000    0.13477
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      14.72000   14.68000   0.04000    0.27248
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        20.35000   20.32000   0.03000    0.14764
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        20.88000   20.82000   0.06000    0.28818
兆豐國際生命科學基金                                             14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
兆豐國際全球基金                                                 30.80000   30.79000   0.01000    0.03248
兆豐國際國民基金                                                 23.64000   23.62000   0.02000    0.08467
兆豐國際第一基金                                                 13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.94820    9.95720  -0.00900   -0.09039
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.02190    8.02910  -0.00720   -0.08967
兆豐國際萬全基金                                                 20.54000   20.52000   0.02000    0.09747
兆豐國際電子基金                                                 26.34000   26.32000   0.02000    0.07599
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.16000   22.10000   0.06000    0.27149
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.03000   17.03000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               32.16000   32.04000   0.12000    0.37453
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.48020   12.48010   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.48000   11.43000   0.05000    0.43745
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
合庫全球新興市場基金                                              9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.11230   10.11210   0.00020    0.00198
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯中國策略基金                                                 15.66000   15.62000   0.04000    0.25608
安聯中華新思路基金-人民幣                                        14.35000   14.32000   0.03000    0.20950
安聯中華新思路基金-美元                                          14.62000   14.59000   0.03000    0.20562
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                 25.67000   25.63000   0.04000    0.15607
安聯台灣科技基金                                                 45.69000   45.47000   0.22000    0.48384
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.46960   12.46940   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                 29.31000   29.24000   0.07000    0.23940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利台灣動力基金                                                 30.96000   31.01000  -0.05000   -0.16124
宏利全球債券組合基金                                             13.03290   13.02920   0.00370    0.02840
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.84210    2.84220  -0.00010   -0.00352
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.41590    0.41590   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.46090   12.46820  -0.00730   -0.05855
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94920    0.94860   0.00060    0.06325
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          7.76440    7.76910  -0.00470   -0.06050
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.17950    2.17960  -0.00010   -0.00459
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.31360    0.31350   0.00010    0.03190
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.54960    9.55570  -0.00610   -0.06384
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.35390    0.35390   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.62440   13.62430   0.00010    0.00073
宏利臺灣股息收益基金                                             28.44000   28.35000   0.09000    0.31746
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德新台幣基金                                                 12.92140   12.92140   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   25.38000   25.28000   0.10000    0.39557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金                                                 30.72000   30.64000   0.08000    0.26110
保德信中小型股基金                                               43.59000   43.75000  -0.16000   -0.36571
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.89000   10.75000   0.14000    1.30233
保德信中國中小基金-美元                                          11.52000   11.34000   0.18000    1.58730
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.50000   10.35000   0.15000    1.44928
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.40000   10.35000   0.05000    0.48309
保德信中國品牌基金-美元                                          10.21000   10.16000   0.05000    0.49213
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.16000   11.10000   0.06000    0.54054
保德信台商全方位基金                                             33.71000   33.79000  -0.08000   -0.23676
保德信亞太基金                                                   21.96000   21.97000  -0.01000   -0.04552
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.64620    8.64970  -0.00350   -0.04046
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.22290   11.22750  -0.00460   -0.04097
保德信店頭市場基金                                               34.00000   34.19000  -0.19000   -0.55572
保德信金平衡基金                                                 29.24000   29.27000  -0.03000   -0.10249
保德信金滿意基金                                                 40.47000   40.53000  -0.06000   -0.14804
保德信科技島基金                                                 24.68000   24.73000  -0.05000   -0.20218
保德信高成長基金                                                 86.99000   87.16000  -0.17000   -0.19504
保德信第一基金                                                   25.62000   25.67000  -0.05000   -0.19478
保德信貨幣市場基金                                               15.74010   15.73990   0.00020    0.00127
保德信新世紀基金                                                 10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.30260    8.30400  -0.00140   -0.01686
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.90250   10.90430  -0.00180   -0.01651
保德信新興趨勢組合基金                                           11.74000   11.76000  -0.02000   -0.17007
保德信瑞騰基金                                                   15.52200   15.52190   0.00010    0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.63510   11.63510   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.24000   19.24000   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4361.020004361.10000  -0.08000   -0.00183
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.59070   10.57670   0.01400    0.13237
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.01030   11.98250   0.02780    0.23201
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.29170   11.26270   0.02900    0.25749
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.55130    9.53870   0.01260    0.13209
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.37690   10.35290   0.02400    0.23182
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.18210   10.15600   0.02610    0.25699
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.93830   10.92380   0.01450    0.13274
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.93020   11.90270   0.02750    0.23104
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                     11.87090   11.84040   0.03050    0.25759
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.87000    6.88000  -0.01000   -0.14535
柏瑞巨人基金                                                     13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.63620   13.63610   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.73000   15.74000  -0.01000   -0.06353
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    9.98490    9.99210  -0.00720   -0.07206
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            9.99410    9.99510  -0.00100   -0.01000
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              9.95940    9.95890   0.00050    0.00502
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                             10.02930   10.02950  -0.00020   -0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                    9.98490    9.99210  -0.00720   -0.07206
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                            9.99410    9.99510  -0.00100   -0.01000
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                              9.95940    9.95890   0.00050    0.00502
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                             10.02930   10.02950  -0.00020   -0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   9.96590    9.97300  -0.00710   -0.07119
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           9.99410    9.99510  -0.00100   -0.01000
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             9.95940    9.95890   0.00050    0.00502
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                            10.02930   10.02950  -0.00020   -0.00199
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                    9.98490    9.99210  -0.00720   -0.07206
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                            9.99410    9.99510  -0.00100   -0.01000
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                              9.95940    9.95890   0.00050    0.00502
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                             10.02930   10.02950  -0.00020   -0.00199
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.27000   13.26000   0.01000    0.07541
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 14.68000   14.65000   0.03000    0.20478
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                    9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.68000   11.66000   0.02000    0.17153
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.37000   12.34000   0.03000    0.24311
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.48610   11.48950  -0.00340   -0.02959
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.21260   11.21000   0.00260    0.02319
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.40800   10.40470   0.00330    0.03172
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.60520    8.60770  -0.00250   -0.02904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                        9.80150    9.79920   0.00230    0.02347
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                          9.82690    9.82380   0.00310    0.03156
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.78570   10.78310   0.00260    0.02411
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.08690   10.08990  -0.00300   -0.02973
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.39120   10.38800   0.00320    0.03080
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.15460   10.15230   0.00230    0.02265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.29800    9.30080  -0.00280   -0.03010
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.29830    9.29460   0.00370    0.03981
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                          9.84730    9.84430   0.00300    0.03047
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.41150   12.41060   0.00090    0.00725
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.02180   12.01300   0.00880    0.07325
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.49480   11.48490   0.00990    0.08620
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.58210    7.58160   0.00050    0.00659
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.68220    9.67500   0.00720    0.07442
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.36280   10.35390   0.00890    0.08596
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.66910   10.66840   0.00070    0.00656
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.51310   11.50320   0.00990    0.08606
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.47530   10.46750   0.00780    0.07452
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.66990    9.66930   0.00060    0.00621
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.58330   10.57410   0.00920    0.08701
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.83000   17.85000  -0.02000   -0.11204
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.50000   16.51000  -0.01000   -0.06057
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.05970   13.06900  -0.00930   -0.07116
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.82540   10.82430   0.00110    0.01016
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.58540   11.57920   0.00620    0.05354
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.99600   11.98430   0.01170    0.09763
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.28060   11.27390   0.00670    0.05943
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.03750   10.03650   0.00100    0.00996
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.50340   10.49770   0.00570    0.05430
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.34550   10.33530   0.01020    0.09869
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.47540   10.46910   0.00630    0.06018
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.30130   10.29580   0.00550    0.05342
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.41620   10.40990   0.00630    0.06052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.46000   13.35000   0.11000    0.82397
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      32.43000   33.01000  -0.58000   -1.75704
國泰大中華基金                                                   21.62000   21.52000   0.10000    0.46468
國泰小龍基金                                                     16.54000   16.47000   0.07000    0.42502
國泰中小成長基金                                                 45.60000   45.38000   0.22000    0.48480
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.42650    4.37960   0.04690    1.07087
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     20.59000   20.37000   0.22000    1.08002
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81200    0.80220   0.00980    1.22164
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77220    0.76290   0.00930    1.21903
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                       10.05120   10.06560  -0.01440   -0.14306
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34980    0.34970   0.00010    0.02860
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    4.94300    4.88340   0.05960    1.22046
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     22.98000   22.70000   0.28000    1.23348
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78250    0.77200   0.01050    1.36010
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.70800    3.62800   0.08000    2.20507
國泰中港台基金台幣級別                                           17.24000   16.87000   0.37000    2.19324
國泰中港台基金美元級別                                            0.59430    0.58070   0.01360    2.34200
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.24000   25.88000   0.36000    1.39104
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.37000   13.52000  -0.15000   -1.10947
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.10000   32.39000   0.71000    2.19203
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.39440   12.39430   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     28.24000   28.18000   0.06000    0.21292
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.46000   12.45000   0.01000    0.08032
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.45490    0.45390   0.00100    0.22031
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.37000    5.37000   0.00000    0.00000
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18150    0.18140   0.00010    0.05513
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.10000   21.05000   0.05000    0.23753
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         11.71000   11.71000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.41550    0.41490   0.00060    0.14461
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  17.74000   17.75000  -0.01000   -0.05634
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.60910    0.60870   0.00040    0.06571
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.94000   14.96000  -0.02000   -0.13369
國泰科技生化基金                                                 38.02000   37.95000   0.07000    0.18445
國泰紐幣2021保本基金                                             11.92180   11.92780  -0.00600   -0.05030
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.20650   12.21330  -0.00680   -0.05568
國泰紐幣保本基金                                                 12.23000   12.23600  -0.00600   -0.04904
國泰高科技基金                                                   13.25000   13.20000   0.05000    0.37879
國泰國泰基金                                                     23.84000   23.79000   0.05000    0.21017
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.80910   10.81200  -0.00290   -0.02682
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          7.96560    7.96770  -0.00210   -0.02636
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36540    0.36540   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27350    0.27320   0.00030    0.10981
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
國泰新興市場基金美元級別                                          0.41430    0.41400   0.00030    0.07246
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.13670    2.13960  -0.00290   -0.13554
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.44640    1.44830  -0.00190   -0.13119
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35190    0.35190   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.37670    0.37670   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24060    0.24060   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.81590   10.81790  -0.00200   -0.01849
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.18600    7.18740  -0.00140   -0.01948
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.65000   34.61000   0.04000    0.11557
國泰價值卓越基金                                                 15.39000   15.34000   0.05000    0.32595
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.38700    0.38650   0.00050    0.12937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.05020   11.04920   0.00100    0.00905
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                  10.03950   10.02970   0.00980    0.09771
第一金大中華基金                                                 26.86000   26.91000  -0.05000   -0.18580
第一金小型精選基金                                               38.15000   38.18000  -0.03000   -0.07858
第一金中概平衡基金                                               24.52000   24.54000  -0.02000   -0.08150
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.22410   15.22390   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.55900  177.55700   0.00200    0.00113
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.16030    9.15760   0.00270    0.02948
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.16130    9.15860   0.00270    0.02948
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              8.97000    8.97000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.31210    9.30930   0.00280    0.03008
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.31330    9.31050   0.00280    0.03007
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
第一金亞洲科技基金                                               21.03000   20.95000   0.08000    0.38186
第一金店頭市場基金                                                9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
第一金創新趨勢基金                                               23.13000   23.19000  -0.06000   -0.25873
第一金電子基金                                                   33.16000   33.14000   0.02000    0.06035
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.67000   14.33000   0.34000    2.37264
統一大滿貫基金                                                   33.34000   33.25000   0.09000    0.27068
統一大龍騰中國基金                                               11.25000   11.08000   0.17000    1.53430
統一中小基金                                                     25.67000   25.75000  -0.08000   -0.31068
統一台灣動力基金                                                 16.60000   16.63000  -0.03000   -0.18040
統一全天候基金                                                  106.02000  106.10000  -0.08000   -0.07540
統一全球債券組合基金                                             12.08640   12.09180  -0.00540   -0.04466
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.97000   14.96000   0.01000    0.06684
統一全球新科技基金(美元)                                         15.44000   15.39000   0.05000    0.32489
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.97000   13.95000   0.02000    0.14337
統一亞太基金                                                     26.57000   26.50000   0.07000    0.26415
統一奔騰基金                                                     56.38000   56.58000  -0.20000   -0.35348
統一強棒貨幣市場基金                                             16.63230   16.63220   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     25.69000   25.25000   0.44000    1.74257
統一統信基金                                                     32.23000   32.23000   0.00000    0.00000
統一黑馬基金                                                     57.28000   57.50000  -0.22000   -0.38261
統一新亞洲科技能源基金                                           19.67000   19.51000   0.16000    0.82009
統一經建基金                                                     44.89000   44.88000   0.01000    0.02228
統一龍馬基金                                                     69.06000   69.09000  -0.03000   -0.04342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   21.30000   21.29000   0.01000    0.04697
野村中小基金                                                     47.91000   48.06000  -0.15000   -0.31211
野村日本領先基金                                                 12.38000   12.25000   0.13000    1.06122
野村台灣高股息基金                                               22.79000   22.67000   0.12000    0.52933
野村台灣運籌基金                                                 36.99000   36.99000   0.00000    0.00000
野村平衡基金                                                     18.98000   18.98000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               18.33000   18.32000   0.01000    0.05459
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.86000   11.84000   0.02000    0.16892
野村成長基金                                                     28.87000   28.88000  -0.01000   -0.03463
野村泰國基金                                                     43.99000   43.69000   0.30000    0.68666
野村高科技基金                                                   11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
野村貨幣市場基金                                                 16.23930   16.23910   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.71000   16.70000   0.01000    0.05988
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.05960    8.06340  -0.00380   -0.04713
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.72700   11.73250  -0.00550   -0.04688
野村精選貨幣市場基金                                             12.06670   12.06660   0.00010    0.00083
野村積極成長基金                                                 12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
野村優質基金                                                     34.18000   34.26000  -0.08000   -0.23351
野村鴻利基金                                                     21.95000   21.98000  -0.03000   -0.13649
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.84420   16.84410   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.76000   20.77000  -0.01000   -0.04815
野村鑫平衡組合基金                                               14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
野村鑫全球債券組合基金                                           13.17750   13.18510  -0.00760   -0.05764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.43000   13.41000   0.02000    0.14914
凱基台灣精五門基金                                               21.19000   21.00000   0.19000    0.90476
凱基亞洲四金磚基金                                               17.78000   17.71000   0.07000    0.39526
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.52610   11.52600   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     27.06000   26.87000   0.19000    0.70711
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.04000    8.05000  -0.01000   -0.12422
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金                                                  31.59000   31.60000  -0.01000   -0.03165
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.02000    7.00000   0.02000    0.28571
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 43.74000   44.52000  -0.78000   -1.75202
富邦中國政策金融債券ETF基金                                      20.34630   20.32270   0.02360    0.11613
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                14.93000   15.02000  -0.09000   -0.59920
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                22.95000   22.69000   0.26000    1.14588
富邦日本東証基金                                                 21.86000   21.73000   0.13000    0.59825
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  41.21000   41.12000   0.09000    0.21887
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.05000   46.24000  -0.19000   -0.41090
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.22000   51.19000   0.03000    0.05861
富邦台灣心基金                                                   21.86000   21.93000  -0.07000   -0.31920
富邦台灣釆吉50基金                                               47.92000   47.90000   0.02000    0.04175
富邦台灣科技指數基金                                             56.58000   56.30000   0.28000    0.49734
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.61490   15.61480   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     64.28000   64.48000  -0.20000   -0.31017
富邦科技基金                                                     24.50000   24.60000  -0.10000   -0.40650
富邦高成長基金                                                   24.38000   24.47000  -0.09000   -0.36780
富邦基金                                                         13.00000   13.04000  -0.04000   -0.30675
富邦深証100基金                                                  11.52000   11.49000   0.03000    0.26110
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              9.99460    9.99000   0.00460    0.04605
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            9.97450    9.98620  -0.01170   -0.11716
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                              9.99460    9.99000   0.00460    0.04605
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                            9.97450    9.98620  -0.01170   -0.11716
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                    20.05000   20.08000  -0.03000   -0.14940
富邦精準基金                                                     46.59000   46.70000  -0.11000   -0.23555
富邦精銳中小基金                                                 11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.60000   21.60000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.77000    7.78000  -0.01000   -0.12853
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.02000   15.01000   0.01000    0.06662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.99000   29.99000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.31880    9.30120   0.01760    0.18922
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.77170    9.75340   0.01830    0.18763
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.65460    9.63800   0.01660    0.17223
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 9.97540    9.95660   0.01880    0.18882
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       9.94690    9.92820   0.01870    0.18835
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.82660    9.80960   0.01700    0.17330
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                     9.85680    9.83930   0.01750    0.17786
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   8.87180    8.86200   0.00980    0.11058
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.77760    9.76690   0.01070    0.10955
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.43130    9.42210   0.00920    0.09764
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.64020   10.62860   0.01160    0.10914
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.36430   10.35300   0.01130    0.10915
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.04390   10.03460   0.00930    0.09268
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.53330    9.52370   0.00960    0.10080
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.85050    9.84080   0.00970    0.09857
富達卓越領航全球組合基金                                         14.37000   14.36000   0.01000    0.06964
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.09150    9.08030   0.01120    0.12334
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.71120    9.69930   0.01190    0.12269
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.57020    9.55950   0.01070    0.11193
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.03450   10.02200   0.01250    0.12473
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.96010    9.94790   0.01220    0.12264
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               9.84240    9.83170   0.01070    0.10883
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.63200    9.62110   0.01090    0.11329
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               9.87650    9.86540   0.01110    0.11251
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富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.90000   20.86000   0.04000    0.19175
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.93000   19.81000   0.12000    0.60575
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.04000    9.94000   0.10000    1.00604
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.74000    9.66000   0.08000    0.82816
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.81000   10.77000   0.04000    0.37140
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.16000   10.13000   0.03000    0.29615
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
富蘭克林華美第一富基金                                           40.48000   40.43000   0.05000    0.12367
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.28490   10.28480   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
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復華人生目標基金                                                 35.23050   35.12900   0.10150    0.28894
復華中小精選基金                                                 66.85000   67.10000  -0.25000   -0.37258
復華台灣智能基金                                                 11.67000   11.67000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   27.53000   27.58000  -0.05000   -0.18129
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.12000   20.11000   0.01000    0.04973
復華全球債券基金                                                 13.65410   13.64390   0.01020    0.07476
復華全球債券組合基金                                             14.68000   14.69000  -0.01000   -0.06807
復華全球戰略配置強基金-美元                                       9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.41640   13.41630   0.00010    0.00075
復華亞太成長基金                                                 14.41000   14.37000   0.04000    0.27836
復華神盾基金                                                     24.17640   24.09480   0.08160    0.33866
復華高成長基金                                                   62.64000   62.57000   0.07000    0.11187
復華貨幣市場基金                                                 14.37610   14.37590   0.00020    0.00139
復華復華基金                                                     19.82000   19.80000   0.02000    0.10101
復華華人世紀基金                                                 19.46000   19.40000   0.06000    0.30928
復華傳家二號基金                                                 27.65510   27.58360   0.07150    0.25921
復華傳家基金                                                     22.76810   22.76300   0.00510    0.02240
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.77000   14.78000  -0.01000   -0.06766
復華滬深300 A股基金                                              24.14000   24.13000   0.01000    0.04144
復華數位經濟基金                                                 53.86000   53.96000  -0.10000   -0.18532
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景順主流基金                                                     19.69000   19.66000   0.03000    0.15259
景順台灣科技基金                                                 35.39000   35.09000   0.30000    0.85494
景順全球科技基金                                                 19.75000   19.77000  -0.02000   -0.10116
景順全球康健基金                                                 16.75000   16.74000   0.01000    0.05974
景順貨幣市場基金                                                 15.91550   15.91530   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.30000   36.14000   0.16000    0.44272
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華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.61000    8.46000   0.15000    1.77305
華南永昌中國A股基金(美元)                                         9.02000    8.89000   0.13000    1.46232
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.45000   12.29000   0.16000    1.30187
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.63470    9.63310   0.00160    0.01661
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.28130    9.29410  -0.01280   -0.13772
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.77590    9.77430   0.00160    0.01637
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.41890    9.43190  -0.01300   -0.13783
華南永昌永昌基金                                                 19.97000   19.96000   0.01000    0.05010
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.30760   14.31370  -0.00610   -0.04262
華南永昌全球精品基金                                             14.41000   14.43000  -0.02000   -0.13860
華南永昌物聯網精選基金                                           13.18000   13.09000   0.09000    0.68755
華南永昌策略報酬基金                                             10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.17820   16.17800   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.13580   24.98170   0.15410    0.61685
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.91830   11.91820   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.14810   10.14710   0.00100    0.00986
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.40940   10.40880   0.00060    0.00576
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                         10.00830   10.00730   0.00100    0.00999
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.23470   10.23460   0.00010    0.00098
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.03470   10.03400   0.00070    0.00698
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.23580   10.23590  -0.00010   -0.00098
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.03470   10.03400   0.00070    0.00698
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.23020   10.23050  -0.00030   -0.00293
華頓中小型基金                                                   24.83000   24.61000   0.22000    0.89395
華頓台灣基金                                                     26.29000   26.19000   0.10000    0.38183
華頓平安貨幣市場基金                                             11.50060   11.50050   0.00010    0.00087
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匯豐五福全球債券組合基金                                         13.17900   13.17930  -0.00030   -0.00228
匯豐台灣精典基金                                                 24.15000   24.14000   0.01000    0.04143
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.67000   11.69000  -0.02000   -0.17109
匯豐安富基金                                                     25.44000   25.42000   0.02000    0.07868
匯豐成功基金                                                     38.62000   38.60000   0.02000    0.05181
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.97020   14.97020   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.81460   15.81450   0.00010    0.00063
匯豐龍鳳基金                                                     51.79000   51.78000   0.01000    0.01931
匯豐龍騰電子基金                                                 38.54000   38.52000   0.02000    0.05192
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.43670   12.43330   0.00340    0.02735
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.44000   20.44000   0.00000    0.00000
新光台灣富貴基金                                                 24.05000   23.90000   0.15000    0.62762
新光吉星貨幣市場基金                                             15.41990   15.41980   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            25.00000   24.88000   0.12000    0.48232
新光亞洲精選基金-新台幣                                          23.94000   23.86000   0.08000    0.33529
新光店頭基金                                                     25.82000   25.80000   0.02000    0.07752
新光創新科技基金                                                 15.70000   15.67000   0.03000    0.19145
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.54000    8.50000   0.04000    0.47059
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.05250   11.05150   0.00100    0.00905
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.20750   10.19750   0.01000    0.09806
群益中小型股基金                                                 46.55000   46.67000  -0.12000   -0.25712
群益平衡王基金                                                   19.48670   19.42990   0.05680    0.29233
群益多重收益組合基金                                             13.59000   13.59000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             15.23000   15.22000   0.01000    0.06570
群益安家基金                                                     23.87840   23.92490  -0.04650   -0.19436
群益安穩貨幣市場基金                                             16.05690   16.05670   0.00020    0.00125
群益店頭市場基金                                                 99.44000   99.70000  -0.26000   -0.26078
群益東方盛世基金                                                  9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
群益長安基金                                                     29.34000   29.44000  -0.10000   -0.33967
群益真善美基金                                                   17.30620   17.31500  -0.00880   -0.05082
群益馬拉松基金                                                  121.47000  121.79000  -0.32000   -0.26275
群益深証中小板基金                                               15.83000   15.67000   0.16000    1.02106
群益創新科技基金                                                 32.52000   32.58000  -0.06000   -0.18416
群益奧斯卡基金                                                   27.68000   27.75000  -0.07000   -0.25225
群益葛萊美基金                                                   23.54000   23.59000  -0.05000   -0.21195
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.20000   13.19000   0.01000    0.07582
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.87000    9.85000   0.02000    0.20305
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.99000   29.96000   0.03000    0.10013
德信台灣主流中小基金                                             19.02000   18.98000   0.04000    0.21075
德信萬保貨幣市場基金                                             11.91390   11.91380   0.00010    0.00084
德信數位時代基金                                                 28.54000   28.48000   0.06000    0.21067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.64090   11.64070   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.06000   16.99000   0.07000    0.41201
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根中小基金                                                     25.23000   25.28000  -0.05000   -0.19778
摩根中國A股基金                                                  15.32000   15.25000   0.07000    0.45902
摩根中國A股基金(美元)                                            12.74000   12.67000   0.07000    0.55249
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.90830   11.94390  -0.03560   -0.29806
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.93510   12.95940  -0.02430   -0.18751
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              10.45990   10.47970  -0.01980   -0.18894
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.13600   13.17520  -0.03920   -0.29753
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              14.69890   14.72660  -0.02770   -0.18810
摩根台灣金磚基金                                                 20.98000   20.97000   0.01000    0.04769
摩根台灣增長基金                                                 51.37000   51.39000  -0.02000   -0.03892
摩根平衡基金                                                     28.12000   28.11000   0.01000    0.03557
摩根東方科技基金                                                 36.48000   36.22000   0.26000    0.71784
摩根第一貨幣市場基金                                             15.06000   15.05990   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.41000   14.34000   0.07000    0.48815
摩根新興日本基金                                                 24.75000   24.65000   0.10000    0.40568
摩根新興科技基金                                                 60.05000   60.03000   0.02000    0.03332
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   26.30000   26.24000   0.06000    0.22866
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.65680   23.60010   0.05670    0.24025
聯邦貨幣市場基金                                                 13.14160   13.14150   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                 13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.06220   16.06510  -0.00290   -0.01805
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.25640   12.26160  -0.00520   -0.04241
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.08580   12.08530   0.00050    0.00414
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.65100   11.65050   0.00050    0.00429
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.61000   37.59000   0.02000    0.05321
聯博貨幣市場基金                                                 14.98030   14.98020   0.00010    0.00067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 22.93000   22.91000   0.02000    0.08730
瀚亞外銷基金                                                     43.18000   43.14000   0.04000    0.09272
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.67630   11.68080  -0.00450   -0.03852
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.51370   12.46430   0.04940    0.39633
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.28200   11.27110   0.01090    0.09671
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.66240   10.66380  -0.00140   -0.01313
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.68260   11.71410  -0.03150   -0.26891
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.30370    9.30730  -0.00360   -0.03868
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.56110    9.52340   0.03770    0.39587
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.59530    9.58600   0.00930    0.09702
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.06130    9.06240  -0.00110   -0.01214
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.40690    9.43220  -0.02530   -0.26823
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.03540   14.04430  -0.00890   -0.06337
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.48180   10.49050  -0.00870   -0.08293
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.86860   10.86410   0.00450    0.04142
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.42240   12.43030  -0.00790   -0.06355
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.53900   13.53890   0.00010    0.00074
瀚亞高科技基金                                                   60.91000   60.92000  -0.01000   -0.01641
瀚亞理財通基金                                                   25.56000   25.58000  -0.02000   -0.07819
瀚亞菁華基金                                                     22.96000   22.94000   0.02000    0.08718
瀚亞電通網基金                                                   15.80000   15.81000  -0.01000   -0.06325
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.70060   13.70440  -0.00380   -0.02773
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.25960   10.26060  -0.00100   -0.00975
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.29410   10.28710   0.00700    0.06805
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       11.65690   11.66010  -0.00320   -0.02744
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