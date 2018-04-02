[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 凱柏實業 新昕纖 強生 易威 凱衛 富邦美債7-10 廣寰科 謚源 世坤 南璋 樺晟 富邦美債20年 大峽谷-KY 東林 萬國通 勝昱 海灣 元大美債7-10 青雲 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 晟楠 元大美債1-3 建達 友銓 光明 精確 寶得利 元大投資級公司債 撼訊 達威 聚紡 宏易 晉泰 元大中國債3-5 海韻電 松崗 直得 唐鋒 昇華 國泰5Y+新興債 上揚 三圓 泰茂 台蠟 國泰1-5Y高收債 松崗 雙喜 至興 榮群 合世 保銳 力泰 萬在 天宇 易威 理銘 大恭 新零售 進階 雅茗-KY 美琪瑪 力新 明基醫 亞都 致振 恩得利 太醫 東凌-KY 韋僑 李洲 南璋 關中 威潤 凱柏實業 勝昱 隆中 唐榮 遠昇 飛寶企業 時報 世豐 及成 金洲 欣泰 力新 鑫龍騰 駿吉-KY 凌網 和進 精確 李洲 耀勝 宏易 港建 倚強 協易機 至寶電 鑫創 皇田 點晶 廣寰科 唐鋒 幸康 點晶 台蠟 曜越 建舜電 安瑞-KY 重鳥鵬 泰谷 榮群 泓格 典範 天宇 東林 長天 世豐 盈正 益通 強新 晟楠 振維 新零售 營邦 鴻翊 力新 美桀 迎輝 坤悅 世紀 欣厚-KY 恩得利 友銓 兆遠 李洲 青雲 系統電 凱柏實業 達威 世紀 遠昇 昇益 華容 鴻碩 凱鈺 建榮 及成 三聯 立衛 鑫龍騰 合邦 天揚 和進 業強 鈺創 志豐 訊達 合正 耀勝 撼訊 金利 順達 亞銳士 寶聯通 優群 安碁 昇益 倚強 艾華 凱鈺 鑫創 沛亨 德宏 宇環 迅德 寬魚國際 廣寰科 倉和 合邦 點晶 光菱 萬旭 英濟 三圓 驊宏資 建舜電 雙喜 久正 雙鴻 力泰 上揚 泰谷 理銘 全譜 典範 中連貨 易通展 旭軟 安心 元隆 長天 燦星旅 沛亨 哲固 高野 九暘 益通 亞都 凱碩 安勤 老爺知 全達 矽瑪 德記 奧斯特 能緹 誠品生活 福華 振維 華義 保銳 鴻翊 時報 常珵 迎輝 琉園 立碁 泓格 旭然 越峰 鼎翰 鼎創達 士開 安可 捷必勝-KY 志嘉 新鉅科 明揚 富裔 鑫科 綠河-KY 燦星旅 光耀 欣雄 富驛-KY 碩禾 欣泰 劍湖山 漢磊 德記 欣厚-KY 泰偉 友輝 華義 兆遠 得利影 晶達 鼎創達 智晶 花王 笙科 邦泰 宜鼎 系統電 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 先豐 鈺創 協益 合正 金利 國眾 達威 寶聯通 昇益 凱鈺 德宏 彩富 同亨 寬魚國際 合邦 信音 萬旭 耕興 驊宏資 順發 久正 日揚 上揚 全譜 高僑 易通展 茂迪 久元 普萊德 佳邦 元隆 沛亨 晶焱 勁豐 九暘 廣積 凱碩 全達 奧斯特 福華 保銳 常珵 立碁 越峰 加高 群聯 金居 士開 志嘉 理銘 富裔 中菲行 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 日盛金 福邦證 滿心 德記 康和證 泰偉 華義 得利影 時報 耀億 鼎創達 捷必勝-KY 鉅邁 霹靂 花王 愛地雅 邦泰