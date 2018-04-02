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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月31日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
2317   鴻海                136509  
2031   新光鋼               63493  
2337   旺宏                 42744  
9958   世紀鋼               39475  
3481   群創                 27324  
2371   大同                 26909  
2027   大成鋼               25401  
1609   大亞                 23486  
2399   映泰                 23377  
00637L 元大滬深300正2       21107  
2409   友達                 19976  
1314   中石化               19243  
6153   嘉聯益               18784  
2888   新光金               18011  
2303   聯電                 17906  
1514   亞力                 16638  
2883   開發金               16371  
2481   強茂                 16333  
6120   達運                 14779  
2208   台船                 14110  
1589   永冠-KY              13623  
00632R 元大台灣50反1        13549  
2405   浩鑫                 12873  
2498   宏達電               12530  
1444   力麗                 12365  
2352   佳世達               11907  
2448   晶電                 11488  
2367   燿華                 11319  
1802   台玻                 10555  
2344   華邦電               10164
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