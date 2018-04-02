[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧03月31日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 2317 鴻海 136509 2031 新光鋼 63493 2337 旺宏 42744 9958 世紀鋼 39475 3481 群創 27324 2371 大同 26909 2027 大成鋼 25401 1609 大亞 23486 2399 映泰 23377 00637L 元大滬深300正2 21107 2409 友達 19976 1314 中石化 19243 6153 嘉聯益 18784 2888 新光金 18011 2303 聯電 17906 1514 亞力 16638 2883 開發金 16371 2481 強茂 16333 6120 達運 14779 2208 台船 14110 1589 永冠-KY 13623 00632R 元大台灣50反1 13549 2405 浩鑫 12873 2498 宏達電 12530 1444 力麗 12365 2352 佳世達 11907 2448 晶電 11488 2367 燿華 11319 1802 台玻 10555 2344 華邦電 10164
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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