機構預測一季度經濟運行平穩開局 GDP增速達6.8%

近期，今年第一季度的宏觀經濟數據即將陸續公布。據《證券日報》報道，興業研究公司、華泰證券、交通銀行、西南證券等多家機構對經濟增速做出預測，較多機構認為第一季度GDP同比增長6.8%，經濟運行平穩開局。

興業銀行首席經濟學家魯政委認為，2018年第一季度工業增加值增速可能高于2017年第四季度，帶動第二産業GDP增速反彈。然而，貨運量和商品房銷售面積增速的放緩或將帶動交通運輸業和房地産業GDP增速下降。總體而言，2018年第一季度GDP可能同比增長6.8%，與前值持平。

交通銀行首席經濟學家連平也表示，消費增長有所減緩，對經濟增長的貢獻率略有下降但依然是最大動能。年初出口增勢較好，對經濟增長的貢獻作用持續增長。預計第一季度經濟增速為6.8%，全年經濟增長可能前高後穩，整體運行平穩。

華泰證券首席宏觀研究員李超認為，1月份至2月份經濟數據高于市場預期，市場此前過度看空經濟的預期需要修正。在消費穩健增長、進出口增速繼續回升、地産投資表現不弱等邏輯支撐下，經濟未來快速回落的可能性較低。全年GDP增速走勢仍可能維持較強韌性，全年經濟走勢預計為淺“V”型。

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