聚變：中國制造正在哪些領域做大?

過去20年，在國內領域中國制造的重心逐漸從中上遊轉向中下遊，從工業類制造轉向消費類制造。而在全球領域，中國制造也表現出大而全，全球市占率超過50%的中國制造行業有5個，超過20%的有22個。

雖然中國在低端制造的占比已經很低，但全球市占率較高的制造業多數處於價值鏈的中下遊，中國在中高度技術密集型制造的市占率還不夠高。「做大」不必然代表「做強」，規模並非是做強的本質，從做大到做強，對中國制造來說既是角色轉換，也是時間問題。

從1997年到2017年，中國制造TOP10名單裏只有一家企業沒有出來過，就是上汽集團。20年前，TOP10裏有4家是鋼鐵石油，5家是汽車家電電腦，1家是白酒。10年前，TOP10裏有4家是鋼鐵金屬建材，4家是機械電子電氣汽車，2家是白酒。現在，TOP10裏有1家是鋼鐵，5家是家電汽車電子機械，4家是食品白酒醫藥。中國制造TOP10名單20年間的變化，反映的也是中國制造主導產業的變遷：制造業的重心從中上遊轉向中下遊，從工業類制造轉向消費類制造。

過去20年間，有不少中國制造品牌曾經一度風光無限，但最終又消失的無影無蹤，比如彩虹和熊貓的電視機，波導和夏新的手機，哈飛和夏利的汽車，方正和紫光的電腦等。回過頭看，不少曾經「做大」的中國制造品牌，主要是依托了中國足夠大的市場容量，在國內做到了高市占率，但是這些品牌既沒有在全球領域內「做大」，也沒有改變整個產業的成本結構或者參與到技術演進的進程中。盡管過去20年間中國制造的上市公司和知名品牌發生了徹底洗牌，但正是當年這些探路者留下的完備產業鏈基礎（包括高效率的產業工人和工程師），才使得今天的中國制造有可能在全球領域逐步做大和做強。

一、正在全球領域‘做大’的中國制造

我們經常聽到“中國是制造大國”的說法，中國制造到底有多大呢？籠統地說，中國制造業增加值占到全22%。更具體一點，我們將註冊地在中國的上市公司和全球上市公司按行業分類排名，中國制造體現的是大而全：首先，全球幾乎所有的制造業都有中國企業參與——就像是奧運會幾乎每個項目都有中國運動員參加；其次，中國制造的全球市占率確實很高——就像是中國運動員在每個奧運項目裏都有沖金的潛力。

仔細數下來，全球市占率超過50%的中國制造有5個，超過20%的中國制造有22個。全球市占率超過50%的中國制造有：中藥97%，煤炭84%，家電67%，紡織61%，化肥農藥52%。全球市占率在30-50%的中國制造有：鋁49%，電氣設備44%，基礎化工43%，酒43%，鋼鐵40%，建材40%，建築機械重卡39%，金屬非金屬32%，工業機械30%，輪胎橡膠30%。全球市占率在20-30%的中國制造有：電子元件27%，汽車零配件27%，電子設備26%，通信設備21%，紙制品21%，食品21%，摩托車20%。

我們單看中國制造，也會發現幾個特點：

1. 中國改革開放後的城市化和工業化需求巨大，與基建地產相關的制造業的全球市占率都在30%以上，比如鋼鐵、建材、建築機械、重卡。

2. 中國市占率比較高的制造業，其實都有些技術含量和門檻，但技術密集度不高，屬於中低度技術密集型，處於價值鏈的中下遊。特別低端的比如造鞋8%，紙包裝10%這一類的市占率也不高了。

3. 可喜的是，占比在20%-30%之間出現了一些中高度技術密集型制造，但還不夠多，比如電子元件，機動車零件和設備，電氣設備，電子設備和儀器，通信設備等。

4. 高度技術密集型制造的全球市占率都比較低，比如汽車制造16%，半導體14%，消費電子11%，航空航天7%，電腦硬件6%，醫療設備5%，半導體設備3%。

5. 過去三年（2014-2016）全球市占率提升最快的中國制造主要在電子和通信領域，比如半導體、電子制造、電子元件、消費電子、通信制造及服務配套。

中國上市公司的全球市占率水平反映出中國制造的覆雜性，既帶有中國改革開放前30年的城市化+工業化+全球化的發展模式痕跡，也出現了創新引領的新經濟萌芽。一方面，中國在全球化初期的生產轉移並沒有帶來技術轉移，制造業的整體技術密集度不是很高，多數中國制造處於全球價值鏈的中下遊。另一方面，中國制造在終端生產的過程中逐漸積累了技術能力，並在此基礎上具備了自主研發的實力，成為創新疊代的基礎。

二、「中國制造」和「服務中國」

中國占全球15%的GDP和19%的人口，除了龐大的「中國制造」以外，「服務中國」的全球市占率也很高，而且表現出傳統服務、傳統零售和科技服務、新零售的混合。其中，房地產和基建（建築工程、港口、公路鐵路）的全球市占率超過40%，傳統服務比如貿易、零售、教育和新興服務比如互聯網零售、互聯網服務、消費貸的全球市占率都在30%以上，金融（銀行、保險、投行）的全球市占率也超過了20%。

中國公司全球市占率增速前十的行業，除了煙草之外都是服務業，而且是比較高端的服務業，比如：保險經紀，保健護理，軟件，資產管理，人力資源，房地產服務，油服，移動電信。市占率增速排名10-20的行業，除了石油天然氣鉆井和工業氣體，也都是服務，還包括航空貨運與物流。

中國獨角獸企業的數量僅次於美國，但主要集中在互聯網金融、電子商務、文化娛樂、生活服務這些領域，在硬件、軟件、科技、制造這些領域的獨角獸依然稀缺。中國巨大的市場優勢、良好的互聯網移動通信基礎設施、完備的產業鏈基礎，培育出了互聯網+服務業的規模紅利。然而隨著上網人數和網上購物的飽和，互聯網+服務業的紅利事實上已經到達瓶頸。

理解近50年科技的發展，其實就是在軟件-硬件-軟件-硬件這個路徑上反覆突破瓶頸，發展到今天就是互聯網-硬件-物聯網，未來的突破在互聯網+制造，又需要在硬件（5G、物聯網、智能制造）突破瓶頸，所以互聯網+服務業的升級依然離不開制造的升級和強大。

三、中國制造的進口替代

2017年，中國進口工業品前十是：集成電路，汽車及其零部件，儀器儀表，初級塑料，顯示面板，計算機零部件，銅制品，醫藥品，飛機和航空器，電子元器件。裏面除了初級塑料和銅制品這種依賴原料的中低端工業品以外，其他八種工業品都實現了國產化率的提升。中國制造對進口工業品的替代正成為趨勢。

我們從進口替代的角度看中國制造的‘做大’，用“本國消費驅動的本國總產出比全球總產出”測算中國制造各細分行業的進口替代率。在資本密集型和技術密集型制造業中，進口替代率較高的中國制造包括：制藥，電氣設備，汽車，運輸設備，計算機、電子、光學產品，石油煉焦，化學化工等。細分行業中，進口替代率較高的還包括：光電技術、集成電路、計算機通信、航空航天、汽車零部件、儀器儀表、機電設備、環保機械、塑料橡膠、有機化學等。

我們從出口的角度看中國制造的做大，得到的結論也是相似的。過去十年（2006-2016），中國制造凈出口額的覆合增速排名靠前的行業包括：材料（塑料橡膠、材料技術）、機電設備（電機、音像設備、核電）、光電技術、計算機通信、運輸設備、化學化工（無機、有機、化肥）等。

四、從做大到做強

進口替代發生在模仿-跟進-趕超的過程中，表現為市場份額上升-凈出口額上升-進口額下降，所以進口替代率的上升和凈出口額的上升，都證明了中國制造在一些領域正在做大。然而，一旦中國制造在某個領域成為全球同行中的規模冠軍，如何引領創新就成為了新的挑戰。「做大」不必然代表「做強」，盡管「做強」一定首先會表現為市場份額的擴大，但規模並非是做強的本質。從做大到做強，關鍵的問題是：是否在技術密集型行業和產業鏈的高附加值階段發生了替代？是否從價值鏈的下遊邁向中上遊？是否掌握了技術能力並能夠疊代創新？

一個正例是以京東方為代表的中國半導體顯示工業，不僅在規模上成長起來，並改變了產業的成本結構，而且主動參與到新技術演進的進程中。而反例是被液晶技術打敗的以彩虹為代表的中國彩色顯像管工業，雖然一度做到全球最大的市場份額，但遇到液晶技術的替代時被打得措手不及，究其根本還是過去的中國工業與新技術的演進過程基本絕緣，既不了解顯示工業技術的進展，也難理解新技術的影響。

從做大到做強，對中國制造來說既是從跟隨者模仿者到領跑者創新者的角色轉換，也是一個時間問題。雖然中國在低端制造的占比已經很低，但市占率較高的制造業多數屬於中低度技術密集型，處於價值鏈的中下遊，中國在中高度技術密集型制造的市占率還不夠高。中國在集成電路、高端機床、高分子化學材料、航空發動機、高端機械元件等領域還存在明顯差距，仍有大量儀器儀表非常依賴進口，高端醫療設備和耗材也非常依賴進口，中國的噴氣式民航客機ARJ21也僅僅是才完成交付。中國制造從做大到做強崛起，依然還有很長的路要走。尋找正在做強的中國制造和其背後的核心資產，是我們未來兩期的內容。

本文作者天風證券宏觀團隊宋雪濤、李雪、向靜姝

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