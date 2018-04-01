中信評CDR政策：推出速度超預期 或重塑國內上市公司格局

摘要：6家中概念股合計市值約5.3萬億元，對應A股「計算機+電子元器件+通信」三個板塊合計市值1.3倍左右。若陸續回歸，將重塑現有國內相關行業上市公司格局。

事件

創新企業登陸A股路徑漸明。3月30日，國務院辦公廳轉發證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點的若幹意見》（以下簡稱《若幹意見》）。簡而言之，創新企業上市方式CDR和IPO二選一。但是，已在境外上市的大型紅籌企業，市值應不低於2000億元；尚未在境外上市的企業最近一年營收不低於30億元且估值不低於200億元。另外，試點企業應屬於互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集成電路、高端裝備制造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業。

評論

❖ CDR政策推出速度超預期。從李克強總理3月5日政府工作報告中提出「支持優質創新型企業上市融資」，至《若幹意見》的正式發布僅僅25天，充分顯示監管層對於深化資本市場開放，支持「新經濟」企業登陸A股市場的決心。此前因制度限制，中概股回歸需經歷私有化退市、拆除VIE架構再通過IPO或借殼才能登陸A股，步驟繁瑣、耗時極長。而繞道香港，港交所不允許「同股不同權」公司在港上市，同時大中華公司也不能在香港作為第二上市地。CDR和IPO二選一確定後，創新企業上市，中概股回歸路徑漸明。

❖ 抓大放小，緩解市場擔憂的“大幹快上”風險。《若幹意見》整體導向是抓大放小的，對於試點企業2000億元的市值要求，目前全球334家中概股中，市值達標、未在國內上市、符合「創新企業」標準的只有6家：阿里巴巴、中國移動、百度、京東、網易、中國電信。設定了市值和營收標準後，抓大放小，預計獨角獸們回歸進度可控。

❖ 中概股回歸給A股新經濟公司提供“估值錨”。6家中概念股合計市值約5.3萬億元，對應A股“計算機+電子元器件+通信”三個板塊合計市值1.3倍左右。若陸續回歸，將重塑現有國內相關行業上市公司格局。A股計算機和通信行業的2018E市盈率分別在36倍和43倍左右，而中概股的代表公司，如阿里巴巴（2018年市盈率34倍）、百度（23倍）及網易（16倍）等的回歸，將對相關板塊估值起到錨定效應。另外，政策影響下，預計A股相關板塊龍頭和非龍頭公司會加快分化。

❖ 回歸穩步有序推進，A股流動性預期不會明顯惡化。假設這6家公司均通過發行CDR回歸，並以2.5%-5.0%的流通市值為例，對應融資需求為1315億-2631億元。鑒於A股市場2016及2017年融資總額分別為2.1萬億及1.7萬億，且受減持新歸約束，增發募資規模已明顯縮小，我們認為市場流動性承壓概率較小。另一方面，試點原則包括“穩步有序推進，切實防控風險”，監管層會把握節奏，避免對二級市場流動性沖擊過大。

❖ 存量股發行CDR概率大，CDR頭寸決定定價權。由於這6家公司大多現金充裕，阿里巴巴和中國移動最近報告期持有的現金及現金等價物分別高達2122億元和1206億元，通過增發新股來發行CDR的概率較小。相對來看，網易（27.6億現金及現金等價物）和百度（現金對市值比2.9%）增發新股的可能性稍大。另外，我們認為CDR代表的基礎股份比例將決定中美兩市之間的定價權，CDR「頭寸」越大，國內投資者的定價權越高。在CDR是否能自由轉換為基礎股份的政策還未明朗前，若CDR對於基礎股票溢價明顯，或可通過增加CDR的供給（存量基礎股份減少）達到溢價收斂的效果。

❖ 獨角獸上市“快車道”開通。《若幹意見》同時規定最近一年營收不低於30億元、估值不低於200億元的試點企業可在A股市場IPO。根據CBInsights和《2016中國獨角獸企業發展報告》（長城戰略研究院、科技部火炬中心、中關村管委會）的不同口徑數據，我們分別篩選出14家和34家估值不低於30億美元的「獨角獸」公司共大家參考。結合富士康僅20個工作日便「過會」，《若幹意見》推出後或掀起「新經濟」代表的獨角獸公司上市浪潮。

❖ 政策亮點：1）成立科技創新產業化咨詢委員會，對申請企業是否納入試點範圍作出初步判斷，提供投資者保障；2）試點企業募集的資金可以人民幣形式或購匯匯出境外，而非此前擔憂的募集資金將被限制用於內地；3）明確規定「同股不同權」和VIE架構公司允許發行CDR。

❖ CDR待解決的問題：1）CDR方式回歸雖然能為海外上市公司節省時間和資金成本，但避免不了境內及境外貨幣及經濟風險問題。同時，保留的VIE構架也將面臨稅收和外匯管制風險，例如將境內的利潤轉移至境外等；2）DR作為連接多個資本市場的衍生工具，其發行和交易也涉及定價、交易幣種選擇等問題。基於目前DR交易的國際慣例，兩個市場的價差會引起套利，而目前A股市場估值較高客觀存在；3）貨幣自由兌換是保證DR模式正常運作的前提，就現階段而言，無法解決人民幣與港幣、美元等貨幣的自由兌換問題。

❖ 風險因素：CDR制度推出有變；CDR與基礎證券價差顯著導致套利行為。

來源: 中信證券

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