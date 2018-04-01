新華網：周歲雄安：新時代奮鬥交響曲的精彩篇章

摘要：新華網刊文回顧雄安一周年進展，稱一年來，雄安人歷經過千年大計、國家大事的昂揚激奮，直面過工廠關門、店鋪歇業的失落焦慮，跌宕起伏，並非一片坦途。這一年，是雄安「歷史性的下蹲」。未來，必將迎來「歷史性的起跳」。

2017年4月1日宣布設立至今，雄安新區規劃建設開局已周年。

這一年，雄安不舍晝夜，又保持耐心。

這一年，雄安激情昂揚，又穩紮穩打。

這一年，雄安敢為人先，又不忘傳承。

千年雄安，是新時代中國的詩和遠方。

周歲雄安，譜寫著新時代奮鬥交響曲的精彩篇章。

千年大計，只爭朝夕

文不過夜，事不隔日。自從去年4月1日連夜入駐容城縣奧威大廈，這座雄安新區黨工委、管委會的辦公樓就常常徹夜長明。走路帶風，熬夜奮鬥，是雄安這一年的常態。

「創造『雄安質量』，一定不會是高高興興敲鑼打鼓就能實現的，要靠奮鬥，要靠努力，要靠創新。」河北省委常委、副省長，雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛說。

千年大計，千頭萬緒，創業艱難。一年來，不僅僅是新區黨工委和管委會，雄安三縣許多縣鄉幹部只在春節時休了三天假，「工作量是過去幾倍」，「不加班都感覺不正常、不踏實」。

面對使命擔當，唯有不舍晝夜。一年來，雄安甚至創造了兩個頗具新意的「新詞」：「早走早來」——淩晨下班，早上必須照常上班；「晚來晚走」——晚上來加班，第二天晚上再回住處。

生態優先，綠色發展。雄安新區啟動的第一個建設項目是「千年秀林」植樹造林項目。2017年11月13日，「千年秀林」的第一棵樹、第一片林在9號地塊紮根，這裏將是未來雄安的城市中央森林公園。

每日種樹10萬棵。2018年3月31日，「千年秀林」10萬畝苗景兼用林春季造林仍在火熱推進。預計到今年底，「千年秀林」面積將達11萬畝，植樹1100萬多株。

千年大計，時不我待。夙興夜寐，只爭朝夕。只為在「一張白紙」上繪出「千秋之城」的美好藍圖。

112天，8棟單體建築，一片荒地建成10萬平米的雄安市民服務中心。這背後，4000余名建設者戰風鬥雪、割冰焊霜，放棄春節休息，從而實現比同體量工程施工速度快2-3倍。

施工方中建三局工程技術人員周千帆說：「我們的作息時間是‘早睡早起’——早上睡覺、早上起床，最忙的時候，連續40多天整個團隊都工作到淩晨2點多才休息，早晨8點就又重新投入到工作中。」

在雄安，只爭朝夕的奮鬥者不計其數。程堂仁掛職雄縣縣委副書記，也是北京林業大學雄安校區建設者。每周他都在北京、雄安兩地往返。在雄安時，他每天早上7點45分走進辦公室，晚上10點前沒有下過班，辦公室有小鋪，加班累了就歇一歇。他說，很多北京來雄安掛職的幹部，「5+2」、「白+黑」，吃住都在辦公室……

歷史工程，歷史耐心

在雄安，樹已經被視為與人一樣具有生命情感價值。許多城市綠化造林多使用截幹苗，這樣前期長得快成活率高，但雄安“千年秀林”的苗木一律使用原生冠苗，不使用截幹苗。用草繩或無紡布對苗木土球密包，捆綁苗木「二維碼」還用專用「森林扣」以免損傷樹苗。

十年樹木，質量優先。不同於一般城市的綠化工程，「千年秀林」構建的是我國首個平原地區大面積異齡、覆層、混交樣式的近自然森林，形成可以自我調節、自我更新、自我演替的穩定生態系統。

雄安集團生態建設投資有限公司的造林負責人徐成立說，「千年秀林」不是指每棵樹都能活千年，而是森林能夠像人類一樣自然演替、生生不息。一棵樹的壽命也許只有幾十年、幾百年，但目前雄安的種樹理念，是為了讓它的子孫能伴隨千年雄安共生共長共融。

千年大計，規劃先行。一年來，12個國內外頂尖規劃設計團隊，對雄安新區規劃框架進行了反覆打磨，幾十次修改，只為一張藍圖繪到底，不留歷史遺憾。

不添一磚一瓦，不動一草一木。為了確保把每一寸土地都規劃得清清楚楚再開工建設，一年來雄安嚴格實行戶籍、建築、房地產管控，關停全部176個售樓處和中介機構，拆除違建數千處。

生態優先，綠色發展。一年來，雄安對督查發現的674個環境問題進行嚴格整治、嚴厲打擊和嚴肅問責，所有環境問題全部得到整改。

關停取締，整治提升。一年來，雄安新區共排查出「散亂汙」企業12098家，取締關停9853家，整治改造2245家。

事非經過不知難。為了規劃先行、生態優先，這一年，雄安幹部不做顯績，只做潛績；雄安人民保持耐心，諸多「犧牲」。

2017年，雄安雄縣、容城、安新三縣的GDP、工業增加值、財政收入等經濟指標均出現全國罕見、歷史罕見的較大幅度下降。

一年來，雄安人歷經過千年大計、國家大事的昂揚激奮，直面過工廠關門、店鋪歇業的失落焦慮，跌宕起伏，並非一片坦途。

這一年，是雄安「歷史性的下蹲」。未來，必將迎來「歷史性的起跳」。

這一年，雄安第一簽、第一樁、第一標均順利進行。面對呼嘯而來的京雄高鐵塔基臨時征地，雄縣米家務鎮80多戶被征地農民，1天時間全部簽字交出土地，而且零糾紛、零遺留。在現場，「不拖新區發展後腿」成為農民流行語。板西村支書石萬坤說，村民的理解和支持出乎意料。

面對歷史性工程，保持歷史性耐心，功成不必在我。雄安新區黨工委副書記、管委會常務副主任劉寶玲說：「過去我們總愛說搶抓歷史機遇，其實這是非常難抓的。可是現在歷史選擇了我們，奮鬥的結果會成為千年大計……我們真是有福的一代人！」

未來之城，不忘本來

無改革創新，無雄安價值。

新時代的奮鬥需要創新。高質量發展需要創新。一年來，雄安在創新之路上奮勇開拓，為未來之城奠定良好開局。

體制機制率先改革。新設立的雄安新區黨工委、管委會，7個內設機構實行“大部門制、扁平化、聘任制”，並在新區財政資金沒到位的情況下，運用市場思維和手段，解決了規劃、資金、人才等一系列重大問題。

「房產新政」正式出台。一年來，在有力有效的管控下，雄安經受住了炒房、落戶、炒車等多重考驗，租售並舉積分制買房的房地產新政正式出台，用實際行動貫徹了「房住不炒」的要求，履行了「絕不搞土地財政」的承諾。

「數字城市」初現端倪。「千年秀林」同步創建「數字森林」，運用大數據、區塊鏈、雲計算等高科技建立森林大數據系統智能平台，實施從苗圃到種植、管護、成長的可追溯的全生命周期管理；市民服務中心同步建設「數字孿生園區」，以後任何地方出故障，物業人員直接能在模型看樣檢查，樓宇內的能耗、用水、空氣也可清晰檢測。

「高新高端」開始集聚。2017年9月，經雄安新區管委會按照嚴控入區產業原則審核，阿裏巴巴、騰訊、百度、中國電信、中國人保等48家高端、高新企業獲批落戶。一年來，5G、人工智能、無人駕駛車等新詞熱語風行雄安。

互聯網融媒體上線。中國雄安官網建設2017年11月開始啟動，2月6日上線試運行，承建方新華網發揮媒體融合優勢，創新實現網站、廣播、電視、報紙“四媒合一”新平台，互聯網輿論主渠道主平台引導力初顯。

無文化傳承，無雄安未來。

一棵古樹，可能傳承了一個村落的文化，可能記載了一個家庭的記憶，也可能保存了我們兒時留下的鄉愁。今年1月，雄安啟動“記得住鄉愁專項行動計劃”，共登記不可移動遺存592處，可移動遺存345件。

大建設尚未開工，雄安先把古樹、古建築、古牌坊等在規劃地圖上標註清楚保留下來。古樹不挪，古建築不拆，古牌坊不搬，雄安承諾要讓老百姓記得住鄉愁。

雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛深情暢想，在雄安未來的某一時刻，在樹蔭下，在蟬聲鳴叫中，老人可以搖著扇子給兒孫們講過去的故事。

這是面向未來的創新高地，也是不忘本來的鄉愁重地。這，或許是更有意義、更為深沈、更加深遠的創新。

燕南趙北，開放兼容。千年很長，一年不短。從「雄安速度」到「雄安質量」，「奧威路」已變「央企街」。千年雄安，奮鬥的腳步鏗鏘，創新的旋律高揚，時時有拼搏的身影，處處是勃勃的生機……

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)