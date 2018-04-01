新華社發文首次披露中央財經領導小組如何謀篇布局中國經濟

經濟工作，一直是黨治國理政的中心工作。中央財經領導小組，就是黨領導經濟工作的組織形式之一。

五年來，習近平總書記親自主持召開16次中央財經領導小組會議，全方位謀篇布局中國經濟發展，不斷開辟新境界。

【從議事機構變成決策機構意義深遠】

2014年6月13日晚，新華社一篇關於中央財經領導小組第六次會議的通稿引發關註。這是十八屆中央財經領導小組會議首次進入公眾視野。

此前，中央財經領導小組鮮有公開披露。外界好奇，這是個什麽性質的機構？

1980年3月17日，中央財經領導小組正式成立，成為黨中央領導經濟工作的議事機構。

2013年4月17日，十八屆中央財經領導小組第一次會議舉行，宣告新一屆中央財經領導小組成立。

這次會議研究了《中央財經領導小組工作規則》，討論了今後一個時期財經領導小組工作的主要內容，強調要充分發揮財經領導小組在加強黨對經濟工作領導中的作用，提高黨領導經濟工作的水平。

就在這次會議上，中央明確了新一屆財經領導小組的定位——受中央政治局及其常務委員會委托進行經濟社會發展重大戰略政策決策的機構。

從議事機構到決策機構，中央財經領導小組定位之變，凸顯以習近平同志為核心的黨中央對加強經濟工作領導的高度重視。

【會議誰參加、怎麽開？】

中央財經領導小組的成員層級之高，凸顯這一決策機構的重要性：

中共中央總書記習近平親自擔任組長並主持會議。國務院總理擔任副組長，成員由黨和國家其他有關領導同志組成。每次會議根據議題，請其他中央領導同志和有關部門、地方負責同志列席。

中央財經領導小組下設辦公室，負責處理中央財經領導小組的日常事務工作。

每一次會議的議題，都是習近平總書記精心謀劃、深入調研、反覆研究、深思熟慮後親自確定的。每次會議他都親自主持，對每一個議題，他都發表重要講話。

對重大決策層層遞進、環環相扣，明確「幹什麽」「誰來幹」「怎麽幹」等問題。一系列重大判斷、重大決策，通過中央召開專題會議有效統一全黨思想，發展方向更加清晰。

中央財經領導小組的決策通過小組會議紀要和中央文件形式明確任務分工和責任主體，推動各地各部門抓鐵有痕、踏石留印，讓重大決策件件有回音、事事有著落。

【深化財稅體制改革、國家水安全戰略、「一帶一路」建設……五年來中央財經領導小組定下了這些大事】

從2013年春天，到黨的十九大召開前，十八屆中央財經領導小組在習近平總書記的堅強領導下，把握經濟社會發展大勢，高瞻遠矚科學謀劃，先後召開了16次會議，研究了25項重大議題，提出了400多項任務和措施。

16次會議議題，件件凸顯「重大」。

2013年7月15日，中央財經領導小組舉行第二次會議，研究深化財稅體制改革的思路。這次會議提出了「調整事權、完善稅制、穩定稅負、健全預算、提高效率」的改革原則，為當年11月十八屆三中全會部署深化財稅體制改革作了思想準備。

面對全球政經格局發生的新變化和國內發展新要求，我國迫切需要確立新的對外開放總體戰略。

2014年11月4日，第八次會議把「一帶一路」建設作為我國經濟外交的頂層設計和重大戰略。為完善配套機制，決定發起設立亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金。

「確保谷物基本自給、口糧絕對安全」——2013年12月9日，第四次會議研究國家糧食安全問題，確立了我國新的糧食安全觀。

2014年3月14日第五次會議研究國家水安全戰略；2016年1月26日第十二次會議研究森林生態安全問題……

立足促進經濟持續健康發展、實現“兩個一百年”奮鬥目標，黨中央在會上研究決策事關黨和國家事業可持續發展的基礎性、戰略性、前瞻性重大問題，提出根本性的解決之策。

【有哪些不為人知的故事？】

讓廣大人民群眾早日實現安居宜居——住房問題始終是社會關註的焦點，也是經濟工作的難點。

中央財經領導小組第十四次會議明確提出，「要準確把握住房的居住屬性，以滿足新市民住房需求為主要出發點」。這不僅再次重申了「房住不炒」的工作思路，更開啟了此後一系列新的調控政策。

2015年7月20日，針對股市出現的罕見異常波動，第十次會議在研究扶貧工作的同時，增加資本市場議題，提出要認真汲取教訓、恢覆市場正常運行、完善制度建設、進一步防範風險等重點任務。

雄安新區和北京城市副中心猶如北京新的「兩翼」，重塑著北京乃至京津冀地區的空間發展格局。

不為外界所知的是，雄安新區的種子早在三年前就已播下。

2015年2月10日，習近平總書記主持召開中央財經領導小組第九次會議，針對北京“大城市病”凸顯的問題，指出北京不能做「十全老人」，首次決定要疏解北京非首都功能，推進京津冀協同發展，確定了「多點一城」「老城重組」的思路。

而這「一城」，就是要研究思考在北京之外建設新城問題。

【形成習近平新時代中國特色社會主義經濟思想 全方位謀篇布局中國經濟發展】

十八屆中央財經領導小組在新實踐中作出的理論創新，為引領經濟發展新常態、促進經濟轉型發展提供了思想指南和理論遵循。

通過中央財經領導小組會議這一工作機制，以習近平同志為核心的黨中央提出一系列經濟社會發展的新理念新思想新戰略，形成了一系列關系當前和長遠的重大判斷、重大決策，有效統一了全黨思想，辦成了一些具有深遠歷史意義的大事，黨中央領導經濟工作的總體布局基本完成。

黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央不斷推進理論創新和實踐創新，形成了習近平新時代中國特色社會主義經濟思想，初步確立了適應經濟發展新常態的經濟政策框架——

作出經濟發展進入新常態的重大判斷，形成以新發展理念為指導、以供給側結構性改革為主線的政策體系，貫徹穩中求進工作總基調。

五年來，十八屆中央財經領導小組通過一次次會議，加強和改善了黨中央對經濟工作的領導，形成了研究分析、決策部署、推進落實的完整機制，中國經濟行穩致遠的發展觀和方法論日臻成熟。

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