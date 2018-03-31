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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月31日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          凱柏實業          新昕纖   強生                
易威     凱衛     富邦美債7-10          廣寰科            謚源     世坤                
南璋     樺晟     富邦美債20年          大峽谷-KY          東林     萬國通              
勝昱     海灣     元大美債7-10          青雲              欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 晟楠     元大美債1-3          建達              友銓     光明                
精確     寶得利   元大投資級公司債          撼訊              達威     聚紡                
宏易     晉泰     元大中國債3-5          海韻電            松崗     直得                
唐鋒     昇華     國泰5Y+新興債          上揚              三圓     泰茂                
台蠟              國泰1-5Y高收債          松崗              雙喜     至興                
榮群              合世              保銳              力泰     萬在                
天宇              易威                                理銘     大恭                
新零售            進階                                雅茗-KY  美琪瑪              
力新              明基醫                              亞都     致振                
恩得利            太醫                                東凌-KY  韋僑                
李洲              南璋                                關中     威潤                
凱柏實業          勝昱                                隆中     唐榮                
遠昇              飛寶企業                            時報     世豐                
及成              金洲                                欣泰     力新                
鑫龍騰            駿吉-KY                                      凌網                
和進              精確                                         李洲                
耀勝              宏易                                         港建                
倚強              協易機                                       至寶電              
鑫創              皇田                                         點晶                
廣寰科            唐鋒                                         幸康                
點晶              台蠟                                         曜越                
建舜電            安瑞-KY                                      重鳥鵬              
泰谷              榮群                                         泓格                
典範              天宇                                         東林                
長天              世豐                                         盈正                
益通              強新                                         晟楠                
振維              新零售                                       營邦                
鴻翊              力新                                         美桀                
迎輝              坤悅                                         世紀                
欣厚-KY           恩得利                                       友銓                
兆遠              李洲                                         青雲                
系統電            凱柏實業                                     達威                
世紀              遠昇                                         昇益                
華容              鴻碩                                         凱鈺                
建榮              及成                                         三聯                
立衛              鑫龍騰                                       合邦                
天揚              和進                                         業強                
鈺創              志豐                                         訊達                
合正              耀勝                                         撼訊                
金利              順達                                         亞銳士              
寶聯通            優群                                         安碁                
昇益              倚強                                         艾華                
凱鈺              鑫創                                         沛亨                
德宏              宇環                                         迅德                
寬魚國際          廣寰科                                       倉和                
合邦              點晶                                         光菱                
萬旭              英濟                                         三圓                
驊宏資            建舜電                                       雙喜                
久正              雙鴻                                         力泰                
上揚              泰谷                                         理銘                
全譜              典範                                         中連貨              
易通展            旭軟                                         安心                
元隆              長天                                         燦星旅              
沛亨              哲固                                         高野                
九暘              益通                                         亞都                
凱碩              安勤                                         老爺知              
全達              矽瑪                                         德記                
奧斯特            能緹                                         誠品生活            
福華              振維                                         華義                
保銳              鴻翊                                         時報                
常珵              迎輝                                         琉園                
立碁              泓格                                         旭然                
越峰              鼎翰                                         鼎創達              
士開              安可                                         捷必勝-KY            
志嘉              新鉅科                                       明揚                
富裔              鑫科                                         綠河-KY             
燦星旅            光耀                                         欣雄                
富驛-KY           碩禾                                         欣泰                
劍湖山            漢磊                                                             
德記              欣厚-KY                                                          
泰偉              友輝                                                             
華義              兆遠                                                             
得利影            晶達                                                             
鼎創達            智晶                                                             
花王              笙科                                                             
邦泰              宜鼎                                                             
                  系統電                                                           
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  先豐                                                             
                  鈺創                                                             
                  協益                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  國眾                                                             
                  達威                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  彩富                                                             
                  同亨                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  信音                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  順發                                                             
                  久正                                                             
                  日揚                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  久元                                                             
                  普萊德                                                           
                  佳邦                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  晶焱                                                             
                  勁豐                                                             
                  九暘                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  加高                                                             
                  群聯                                                             
                  金居                                                             
                  士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  中菲行                                                           
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  日盛金                                                           
                  福邦證                                                           
                  滿心                                                             
                  德記                                                             
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  耀億                                                             
                  鼎創達                                                           
                  捷必勝-KY                                                         
                  鉅邁                                                             
                  霹靂                                                             
                  花王                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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