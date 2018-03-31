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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月31日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     東泥     富邦VIX    
味全     元大滬深300正2 富邦科技          利勤              大統染   大飲                
宏洲     FH香港正2 元大台商50          強信-KY           海悅     興泰                
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          科妍              銘旺科   達新                
東華     富邦H股正2 富邦發達          信昌化            卓越     立益                
大東     正道     富邦金融          海光              統領     怡華                
立益     友旺     元大MSCI台灣          世紀鋼                     昶和                
佳和     同開     永豐臺灣加權          國巨                       大統染              
昶和     悠克     國泰日經225          海悅                       亞崴                
三洋紡   川飛     元大日經225          威盛                       百達-KY             
瑞利              元大美債7-10正2          映泰                       展宇                
樂士              元大美債7-10反1          承啟                       康普                
正峰新            元大S&P日圓反1          統懋                       東明-KY             
億泰              富邦歐洲          翔耀                       世紀鋼              
毛寶              FH彭博高收益債          太空梭                     映泰                
燁興              味全              全新                       隴華                
中鴻              天仁              麗臺                       世芯-KY             
聚亨              聯成              強茂                       拓凱                
千興              達新              華擎                       傳奇                
威致              再生-KY           世芯-KY                    東科-KY             
首利              宏洲              聯德控股-KY                   鈺邦                
麗正              東和              柏承                       華友聯              
東訊              嘉裕              捷泰                       皇昌                
矽品              東華              愛普                       遠雄來              
華泰              中和              晶心科                     夏都                
茂矽              大東              無敵                       欣欣                
錸德              立益              偉聯                       統領                
廷鑫              佳和              杜康-DR                    晨訊科-DR            
倫飛              宏益              陽光能源-DR                   友佳-DR             
威盛              大將              慶豐富                     一零四              
銘旺科            集盛              川飛                       欣天然              
統懋              偉全                                         新海                
翔耀              昶和                                         秋雨                
太空梭            三洋紡                                       欣高                
新利虹            利勤                                         台數科              
華映              瑞利                                         南六                
吉祥全            大億                                         基勝-KY             
憶聲              樂士                                         威宏-KY             
科風              廣隆                                         波力-KY             
建碁              正峰新                                       泰昇-KY             
和鑫              亞德客-KY                                     政伸                
力特              為升                                         吉源-KY             
喬鼎              永新-KY                                                          
正達              聲寶                                                             
晟鈦              億泰                                                             
新世紀            艾美特-KY                                                         
誠創              東鹼                                                             
嘉威              東聯                                                             
力銘              元禎                                                             
亞太電            毛寶                                                             
達能              士紙                                                             
清惠              正隆                                                             
慧友              寶隆                                                             
捷泰              東和鋼鐵                                                         
互億              燁興                                                             
天瀚              中鴻                                                             
迅杰              豐興                                                             
華上              聚亨                                                             
元晶              千興                                                             
華冠              大成鋼                                                           
裕豐              威致                                                             
寶徠              新鋼                                                             
日勝生            建大                                                             
台船              厚生                                                             
東森              首利                                                             
台南-KY           麗正                                                             
康師傅-DR          台達電                                                           
聖馬丁-DR          金寶                                                             
神州-DR           東訊                                                             
耀傑-DR           矽品                                                             
同方友友-DR          廣宇                                                             
晨訊科-DR          華泰                                                             
友佳-DR           茂矽                                                             
陽光能源-DR          華邦電                                                           
精熙-DR           錸德                                                             
中福              廷鑫                                                             
雷虎              致茂                                                             
中視              矽統                                                             
秋雨              倫飛                                                             
慶豐富            金像電                                                           
                  佳能                                                             
                  技嘉                                                             
                  威盛                                                             
                  正崴                                                             
                  凌陽                                                             
                  固緯                                                             
                  銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  京元電子                                                         
                  義隆                                                             
                  良得電                                                           
                  可成                                                             
                  華映                                                             
                  大毅                                                             
                  希華                                                             
                  吉祥全                                                           
                  普安                                                             
                  同開                                                             
                  亞光                                                             
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  零壹                                                             
                  佰鴻                                                             
                  聯詠                                                             
                  遠見                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  立萬利                                                           
                  蔚華科                                                           
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  新世紀                                                           
                  晶睿                                                             
                  維熹                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  尚志                                                             
                  辛耘                                                             
                  力銘                                                             
                  谷崧                                                             
                  圓展                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  聯德控股-KY                                                         
                  嘉彰                                                             
                  光鋐                                                             
                  眾達-KY                                                          
                  東科-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  崇越                                                             
                  慧友                                                             
                  競國                                                             
                  彩晶                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  飛捷                                                             
                  今國光                                                           
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  安集                                                             
                  愛普                                                             
                  台通                                                             
                  華冠                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  潤隆                                                             
                  國建                                                             
                  達欣工                                                           
                  宏普                                                             
                  興富發                                                           
                  日勝生                                                           
                  總太                                                             
                  遠雄                                                             
                  順天                                                             
                  台船                                                             
                  東森                                                             
                  六福                                                             
                  寒舍                                                             
                  彰銀                                                             
                  華票                                                             
                  聯邦銀                                                           
                  安泰銀                                                           
                  新產                                                             
                  元富證                                                           
                  富邦金                                                           
                  國泰金                                                           
                  玉山金                                                           
                  台新金                                                           
                  新光金                                                           
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  大豐電                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  欣高                                                             
                  慶豐富                                                           
                  承業醫                                                           
                  山林水                                                           
                  鈺齊-KY
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