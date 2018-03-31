◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月31日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100 大東 昶和 東泥 富邦VIX 味全 元大滬深300正2 富邦科技 利勤 大統染 大飲 宏洲 FH香港正2 元大台商50 強信-KY 海悅 興泰 嘉裕 國泰中國A50正2 富邦摩台 科妍 銘旺科 達新 東華 富邦H股正2 富邦發達 信昌化 卓越 立益 大東 正道 富邦金融 海光 統領 怡華 立益 友旺 元大MSCI台灣 世紀鋼 昶和 佳和 同開 永豐臺灣加權 國巨 大統染 昶和 悠克 國泰日經225 海悅 亞崴 三洋紡 川飛 元大日經225 威盛 百達-KY 瑞利 元大美債7-10正2 映泰 展宇 樂士 元大美債7-10反1 承啟 康普 正峰新 元大S&P日圓反1 統懋 東明-KY 億泰 富邦歐洲 翔耀 世紀鋼 毛寶 FH彭博高收益債 太空梭 映泰 燁興 味全 全新 隴華 中鴻 天仁 麗臺 世芯-KY 聚亨 聯成 強茂 拓凱 千興 達新 華擎 傳奇 威致 再生-KY 世芯-KY 東科-KY 首利 宏洲 聯德控股-KY 鈺邦 麗正 東和 柏承 華友聯 東訊 嘉裕 捷泰 皇昌 矽品 東華 愛普 遠雄來 華泰 中和 晶心科 夏都 茂矽 大東 無敵 欣欣 錸德 立益 偉聯 統領 廷鑫 佳和 杜康-DR 晨訊科-DR 倫飛 宏益 陽光能源-DR 友佳-DR 威盛 大將 慶豐富 一零四 銘旺科 集盛 川飛 欣天然 統懋 偉全 新海 翔耀 昶和 秋雨 太空梭 三洋紡 欣高 新利虹 利勤 台數科 華映 瑞利 南六 吉祥全 大億 基勝-KY 憶聲 樂士 威宏-KY 科風 廣隆 波力-KY 建碁 正峰新 泰昇-KY 和鑫 亞德客-KY 政伸 力特 為升 吉源-KY 喬鼎 永新-KY 正達 聲寶 晟鈦 億泰 新世紀 艾美特-KY 誠創 東鹼 嘉威 東聯 力銘 元禎 亞太電 毛寶 達能 士紙 清惠 正隆 慧友 寶隆 捷泰 東和鋼鐵 互億 燁興 天瀚 中鴻 迅杰 豐興 華上 聚亨 元晶 千興 華冠 大成鋼 裕豐 威致 寶徠 新鋼 日勝生 建大 台船 厚生 東森 首利 台南-KY 麗正 康師傅-DR 台達電 聖馬丁-DR 金寶 神州-DR 東訊 耀傑-DR 矽品 同方友友-DR 廣宇 晨訊科-DR 華泰 友佳-DR 茂矽 陽光能源-DR 華邦電 精熙-DR 錸德 中福 廷鑫 雷虎 致茂 中視 矽統 秋雨 倫飛 慶豐富 金像電 佳能 技嘉 威盛 正崴 凌陽 固緯 銘旺科 互盛電 統懋 翔耀 太空梭 新利虹 京元電子 義隆 良得電 可成 華映 大毅 希華 吉祥全 普安 同開 亞光 信邦 憶聲 禾伸堂 零壹 佰鴻 聯詠 遠見 科風 建碁 和鑫 力特 立萬利 蔚華科 喬鼎 正達 晟鈦 新世紀 晶睿 維熹 誠創 嘉威 尚志 辛耘 力銘 谷崧 圓展 亞太電 達能 聯德控股-KY 嘉彰 光鋐 眾達-KY 東科-KY 清惠 崇越 慧友 競國 彩晶 百一 捷泰 互億 飛捷 今國光 天瀚 光鼎 力成 迅杰 華上 矽力-KY 元晶 安集 愛普 台通 華冠 志超 裕豐 寶徠 潤隆 國建 達欣工 宏普 興富發 日勝生 總太 遠雄 順天 台船 東森 六福 寒舍 彰銀 華票 聯邦銀 安泰銀 新產 元富證 富邦金 國泰金 玉山金 台新金 新光金 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 大豐電 雷虎 新海 中視 秋雨 欣高 慶豐富 承業醫 山林水 鈺齊-KY