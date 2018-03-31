◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月31日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 2317 鴻海 3592 -33730 2337 旺宏 -6356 2241 2371 大同 3031 -3095 00632R 元大台灣50反1 -4796 0 3481 群創 1761 -21521 00637L 元大滬深300正2 -2237 0 2448 晶電 1100 -2359 2883 開發金 -1691 -17333 2885 元大金 1099 14754 2409 友達 -1591 -20516 2888 新光金 972 -7735 1802 台玻 -1106 -1780 2534 宏盛 893 -2278 00654R 富邦印度反1 -1054 0 2344 華邦電 801 -10145 2498 宏達電 -904 -2335 6116 彩晶 742 8684 1444 力麗 -857 -448 3532 台勝科 578 230 1314 中石化 -791 3027 2892 第一金 496 14485 2303 聯電 -722 18065 1312 國喬 449 7386 2002 中鋼 -696 -16573 2456 奇力新 409 468 2890 永豐金 -660 14367 006205 富邦上証 399 0 3231 緯創 -623 -7067 3026 禾伸堂 384 810 00633L 富邦上証正2 -621 0 9904 寶成 383 4133 2311 日月光 -607 -12657 1514 亞力 359 -82 00683L 舅j美元指數正2 -575 0 1609 大亞 349 -42 00673R 元大S&P原油反1 -556 0 2104 中橡 347 -801 2105 正新 -482 -10250 3033 威健 344 -51 2027 大成鋼 -476 -223 2340 光磊 342 -280 2884 玉山金 -431 -23773 2330 台積電 330 -14737 2367 燿華 -398 -6347 1605 華新 328 6974 2834 臺企銀 -393 -7668 6120 達運 317 -1016 2426 鼎元 -388 -554 1760 寶齡富錦 285 -86 3703 欣陸 -387 -607 2891 中信金 278 -26723 2014 中鴻 -369 -1941 8105 凌巨 277 -1189 4906 正文 -368 -696 2349 錸德 276 1043 2887 台新金 -351 959 2609 陽明 274 -640 2455 全新 -308 -4843 6213 聯茂 270 -231 2881 富邦金 -288 -9831 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股