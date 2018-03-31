新聞

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月31日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
2317   鴻海                    3592    -33730    2337   旺宏                   -6356      2241  
2371   大同                    3031     -3095    00632R 元大台灣50反1          -4796         0  
3481   群創                    1761    -21521    00637L 元大滬深300正2         -2237         0  
2448   晶電                    1100     -2359    2883   開發金                 -1691    -17333  
2885   元大金                  1099     14754    2409   友達                   -1591    -20516  
2888   新光金                   972     -7735    1802   台玻                   -1106     -1780  
2534   宏盛                     893     -2278    00654R 富邦印度反1            -1054         0  
2344   華邦電                   801    -10145    2498   宏達電                  -904     -2335  
6116   彩晶                     742      8684    1444   力麗                    -857      -448  
3532   台勝科                   578       230    1314   中石化                  -791      3027  
2892   第一金                   496     14485    2303   聯電                    -722     18065  
1312   國喬                     449      7386    2002   中鋼                    -696    -16573  
2456   奇力新                   409       468    2890   永豐金                  -660     14367  
006205 富邦上証                 399         0    3231   緯創                    -623     -7067  
3026   禾伸堂                   384       810    00633L 富邦上証正2             -621         0  
9904   寶成                     383      4133    2311   日月光                  -607    -12657  
1514   亞力                     359       -82    00683L 舅j美元指數正2          -575         0  
1609   大亞                     349       -42    00673R 元大S&P原油反1          -556         0  
2104   中橡                     347      -801    2105   正新                    -482    -10250  
3033   威健                     344       -51    2027   大成鋼                  -476      -223  
2340   光磊                     342      -280    2884   玉山金                  -431    -23773  
2330   台積電                   330    -14737    2367   燿華                    -398     -6347  
1605   華新                     328      6974    2834   臺企銀                  -393     -7668  
6120   達運                     317     -1016    2426   鼎元                    -388      -554  
1760   寶齡富錦                 285       -86    3703   欣陸                    -387      -607  
2891   中信金                   278    -26723    2014   中鴻                    -369     -1941  
8105   凌巨                     277     -1189    4906   正文                    -368      -696  
2349   錸德                     276      1043    2887   台新金                  -351       959  
2609   陽明                     274      -640    2455   全新                    -308     -4843  
6213   聯茂                     270      -231    2881   富邦金                  -288     -9831  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞