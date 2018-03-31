中國跨境支付平台iPayLinks料三年內交易規模逾千億元

中國領先的第三方跨境支付平台—啟赟金融信息服務(上海)公司(iPayLinks)高層表示，在獲得新融資後，公司將加速海外布局，未來平台交易規模將高速成長，預計三年內以人民幣計將突破一千億元。

公司創始人、首席執行官(CEO)甄國鋼在接受路透專訪時透露，目前公司已在香港、新加坡、吉隆坡、倫敦、紐約和中東等地設有分支機構，下一步公司將會考慮深耕東南亞市場，並開拓拉美市場，爭取用三年時間將全球網絡基本搭建起來。

「過去限於財力，我們只能一個市場一個市場地去拓展，現在有了資金和股東的資源，我們可以並行拓展，未來三年我們將加快全球化。」他指出。

公司此前的A輪和A+輪融資分別由鳳凰祥瑞互聯基金和凱洛斯基金投資。他表示，近日完成的數億元B1輪融資，由聯想控股(03396-HK)旗下的君聯資本領投，資金將主要用於國際化發展、團隊擴充和海外投資並購。

iPayLinks的管理團隊曾任職於IBM全球服務、德勤咨詢、Visa、銀聯國際、支付寶、平安銀行等跨國咨詢公司和國內外領先的金融支付企業。今年公司員工數計劃擴招一倍，主要是擴充研發及海外拓展、後台運營團隊。

與集中度極高的國內支付領域不同，海外市場的主要支付方式較分散，例如各種信用卡、預付卡、本地化電子錢包等。跨境電商、出行旅遊平台等往往會選擇一家覆蓋面較廣的第三方支付機構，提供一站式金融解決方案。

目前iPayLinks平台支持全球200多種支付方式，覆蓋北美、歐洲、中東、非洲、東南亞等地，在線可接受主流國際信用卡、借記卡、預付費卡與虛擬卡等多種支付方式。去年公司入圍安永中國最具潛力企業，並被畢馬威評為中國領先金融科技企業50強。

甄國鋼預計未來三年iPayLinks交易規模將保持三倍以上的年增速。

他解釋道，中國跨境支付市場規模達3萬億元，公司的跨境支付業務才開始不久，三年後公司達千億元交易規模難度不大。

「我估計，(年交易規模)3,000億元以上，增速才可能放緩。」他說。

iPayLinks主要從事跨境收付款、平台結算等，涉足跨境電商、航旅出行、數字娛樂、教育留學等四大應用場景。(路透上海)

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