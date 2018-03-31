2018年第一季度全球併購交易迎來史上最大開門紅

2018年第一季度，全球併購交易迎來史上最大開門紅，交易總額達到1.2萬億美元，因美國稅改及歐洲經濟增長加速釋放出很多公司的交易熱情。

併購交易師表示，股債市走強以及公司現金日益增多也提振了企業高管的信心，令他們相信現在是尋求變革性併購的最佳時刻。「稅改方案的明朗為一些策略上勢在必行的併購活動掃除了障礙，但公司仍在等待恰當的金融時機，」摩根大通(JPM.N)北美並購部門負責人Anu Aiyengar表示。

湯森路透初步數據顯示，雖然2018年第一季度全球併購交易總金額同比增長了67%，但交易宗數下降了10%，至10,338宗，說明平均交易規模大了不少。

當季所敲定的併購交易中，規模居前的包括美國健康保險商信諾集團(Cigna)(CI.N)以670億美元收購美國醫藥福利管理服務公司快捷藥方(Express Scripts Holding)(ESRX.O)、德國公用事業意昂集團(E.ON) (EONGn.DE)以385億美元收購萊茵集團(RWE)(RWEG.DE)旗下可再生能源業務Innogy SE (IGY.DE)等。

第一季歐洲的併購交易數量增加一倍，美國增加67%，亞洲地區增加11%。

「歐洲宏觀經濟環境好轉，帶來了達成交易的更大信心。之前較長時間一直在努力之中的交易開始結果，而且像公用事業等一些行業正在因為最新一波整合而完全舊貌換新顏，」匯豐控股(HSBA.L)旗下EMEA Advisory業務主管Borja Azpilicueta稱。

在美國，股市漲勢在第一季受挫，主要歸咎於美國總統特朗普宣布對進口自中國的商品征收貿易關稅。企業估值仍然較高，但市場波動率已經上升。

「在追求具有重要戰略意義的交易方面，企業變得更為激進。但由於估值仍然較高，各董事會近來在考慮大規模收購方面越來越謹慎，因為要說服投資者，在這麼高的價位仍有創造價值的潛力愈發困難，」高盛集團(GS.N)全球併購業務聯席主管Gilberto Pozzi稱。

監管風險亦上升。特朗普以國家安全考量為由，介入阻擋了總部在新加坡的博通(Broadcom)(AVGO.O)對美國芯片廠商高通(Qualcomm)(QCOM.O)發起的1,170億美元敵意收購，凸顯出美國對於在新科技競技可能輸給中國的憂患意識升高。

「雖然過去每次競價至少都有一家中方參與者加入，但現在人們正質疑其能否成為現實，且意識到中方出價者可能面臨的政治阻力。」PJT Partners(PJT.N)合夥人Johannes Groeller指出。

在反壟斷方面也存在一些不確定性。出於對電信公司AT&T(T.N)和媒體業者時代華納(TWX.N)這兩家企業如何整合行業的疑慮，美國司法部要求阻止AT&T以850億美元收購時代華納的交易。「併購交易的反壟斷環境當前似乎有利，不過一些因某種原因引起監管當局或政界人士關註的交易，可能會遭遇麻煩。」Centerview Partners合夥人Jack Levy稱。(路透紐約/倫敦)

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