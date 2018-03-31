中國證監會等部委稱繼續保持高壓態勢 嚴防交易場所亂象卷土重來

中國證監會稱近日組織召開清理整頓各類交易場所部際聯席會議，明確繼續保持高壓態勢，嚴防交易場所亂象卷土重來。謹防交易場所假借政府信用，為非法集資、金融詐騙、非法證券期貨等各類違法違規活動提供便利甚至背書增信。

證監會官方微信周五刊文指出，要穩妥處置遺留問題，保持全國政策統一，對已關停交易場所，要妥善轉移或清退客戶，依法打擊犯罪，落實維穩責任，逐步壓縮化解風險。

「嚴格控制交易場所數量，要積極推動交易場所按類別有序整合，嚴格交易場所審批設立，交易場所整合工作完成前不得批設新的交易場所。」文章稱。

同時，要切實加強交易場所監管，抓緊制定完善監管規則，明確監管職責，加強監管力量，嚴守交易場所監管底線；推動各類交易場所規範發展，引導支持交易模式合規、產業支撐足夠的交易場所發展壯大，堅決打擊違法違規交易，徹底扭轉「劣幣驅逐良幣」的被動局面。

會議指出，自2017年1月部署開展清理整頓各類交易場所「回頭看」工作以來，交易場所違法違規、無序擴張、風險蔓延的勢頭得到有效遏制，一批違法違規交易場所得到平穩處置，一些違法犯罪活動分子受到嚴肅打擊，交易場所監管政策規定逐步健全完善，市場秩序明顯好轉。

「但是，郵幣卡、原油、貴金屬等交易場所違法違規交易雖已關停，後續處置任務依然繁重，問題尚未徹底解決。部分停業的違規交易場所在等待觀望，因此要始終保持高度警惕，嚴防死灰覆燃。」會議稱。

會議並強調，省級人民政府作為清理整頓第一責任人，要切實承擔主體責任，強化地方金融辦(局)的清理整頓牽頭職責，壓實交易場所自律責任。各地證監局要積極支持配合清理整頓工作。

清理整頓各類交易場所部際聯席會議由證監會牽頭，發改委、科技部、工業和信息化部、公安部、監察部、財政部、國土資源部、央行、銀監會、保監會等20多個部委機構參加。

由證監會、發改委等參與的中國清理整頓各類交易場所部際聯席會議去年初召開會議，決定對國內各地的交易所展開為期半年的清理整頓，切實解決交易場所存在的違法違規問題，防範和化解金融風險。(路透北京)

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