中國3月官方制造業PMI升至一季度高點 一季度經濟運行回歸平穩

中國3月官方制造業和非制造業PMI雙雙回升，其中制造業PMI在新訂單和生產指數強勁回升的帶動下，環比上升1.2個百分點至一季度高點，顯示隨著春節因素消退，經濟運行回歸平穩，一季度經濟形勢開局良好。

中國國家統計局和物流與采購聯合會(CFLP)周六聯合公布，宏觀經濟先行指標—3月官方制造業采購經理人指數(PMI)升至51.5，高於路透調查預估中值50.5 ，亦高於2月的50.3，這是官方制造業PMI連續20個月處於擴張區間。

數據並顯示，3月綜合PMI產出指數為54.0，比上月上升1.1個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河稱，這表明中國企業生產經營活動總體上進一步擴張。構成綜合PMI產出指數的制造業生產指數和非制造業商務活動指數環比均有所上升，且非制造業商務活動指數高於制造業生產指數1.5個百分點，表明非制造業業務總量的增長繼續快於制造業生產。

「結合前兩個月PMI走勢表現，雖然2月份受春節因素影響波動明顯，但1月份走勢較為穩定，3月份有明顯回升，總的來看今年一季度延續穩中有進、穩中向好的發展態勢。」中國物流信息中心的陳中濤說。

陳中濤並預計一季度GDP增長6.8%左右。隨著供給側改革進一步深化，新修訂的中小企業促進法實施，政府致力於進一步為企業減稅降費，企業營商環境持續改善，生產經營活動預期指數上升，預計二季度經濟形勢仍將延續穩中向好發展勢頭。

分項數據顯示，在構成制造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數分別為53.1、53.3和50.1，均高於臨界點；原材料庫存指數和從業人員指數為49.6和49.1，低於臨界點，但分別比上月回升0.3和1.0個百分點。

統計局的趙慶河表示，隨著春節後企業集中開工，生產經營活動加快，供需更趨活躍，且新訂單指數連續兩個月高於生產指數，制造業增長的內生動力不斷增強；新出口訂單指數和進口指數分別比上月上升2.3和1.5個百分點，均為51.3，重回擴張區間，進出口活動更趨活躍。

此外，裝備制造業、高技術制造業和消費品制造業PMI分別為52.2、53.2和53.1，均高於制造業總體水平，表明隨著供給側結構性改革的不斷深入，新動能培育加速推進，供給的質量進一步提升。(路透)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)