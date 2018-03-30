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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月30日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     東泥     富邦VIX    
味全     元大滬深300正2 富邦科技          利勤              大統染   大飲     臺企銀     
宏洲     FH香港正2 元大台商50          強信-KY           海悅     興泰                
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          科妍              銘旺科   達新                
東華     富邦H股正2 富邦發達          信昌化            卓越     立益                
大東     正道     富邦金融          佳大              統領     怡華                
立益     友旺     元大MSCI台灣          海光                       昶和                
佳和     同開     永豐臺灣加權          世紀鋼                     大統染              
昶和     悠克     國泰日經225          海悅                       百達-KY             
三洋紡   川飛     元大日經225          威盛                       元禎                
瑞利              元大美債7-10正2          映泰                       展宇                
樂士              元大美債7-10反1          承啟                       康普                
正峰新            元大S&P日圓反1          統懋                       東明-KY             
億泰              富邦歐洲          翔耀                       世紀鋼              
毛寶              FH彭博高收益債          太空梭                     映泰                
燁興              味全              全新                       隴華                
中鴻              台聚              麗臺                       世芯-KY             
聚亨              亞聚              華擎                       拓凱                
千興              聯成              世芯-KY                    傳奇                
威致              達新              聯德控股-KY                   東科-KY             
首利              宏洲              柏承                       鈺邦                
麗正              嘉裕              捷泰                       華友聯              
東訊              東華              愛普                       皇昌                
矽品              中和              晶心科                     遠雄來              
華泰              大東              無敵                       夏都                
茂矽              立益              偉聯                       欣欣                
錸德              大宇              杜康-DR                    統領                
廷鑫              宏和              陽光能源-DR                   晨訊科-DR            
倫飛              佳和              慶豐富                     友佳-DR             
威盛              台富              川飛                       一零四              
銘旺科            昶和                                         欣天然              
統懋              三洋紡                                       新海                
翔耀              瑞利                                         秋雨                
太空梭            樂士                                         欣高                
新利虹            正峰新                                       台數科              
華映              永冠-KY                                      南六                
吉祥全            為升                                         基勝-KY             
憶聲              永新-KY                                      威宏-KY             
科風              大亞                                         波力-KY             
建碁              億泰                                         泰昇-KY             
和鑫              東鹼                                         政伸                
力特              東聯                                         吉源-KY             
喬鼎              永光                                                             
正達              毛寶                                                             
晟鈦              麗豐-KY                                                          
新世紀            正隆                                                             
誠創              寶隆                                                             
嘉威              燁興                                                             
力銘              中鴻                                                             
亞太電            豐興                                                             
達能              聚亨                                                             
清惠              志聯                                                             
慧友              千興                                                             
捷泰              大成鋼                                                           
互億              威致                                                             
天瀚              豐達科                                                           
迅杰              厚生                                                             
華上              首利                                                             
元晶              麗正                                                             
華冠              東訊                                                             
裕豐              矽品                                                             
寶徠              國巨                                                             
日勝生            廣宇                                                             
台船              華泰                                                             
東森              台積電                                                           
台南-KY           茂矽                                                             
康師傅-DR          錸德                                                             
聖馬丁-DR          廷鑫                                                             
神州-DR           所羅門                                                           
耀傑-DR           致茂                                                             
同方友友-DR          矽統                                                             
晨訊科-DR          倫飛                                                             
友佳-DR           智寶                                                             
陽光能源-DR          瑞昱                                                             
精熙-DR           群光                                                             
中福              威盛                                                             
雷虎              正崴                                                             
中視              中華電                                                           
秋雨              錩新                                                             
慶豐富            隴華                                                             
                  銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  京元電子                                                         
                  奇力新                                                           
                  良得電                                                           
                  華映                                                             
                  大毅                                                             
                  連宇                                                             
                  百容                                                             
                  一詮                                                             
                  吉祥全                                                           
                  華固                                                             
                  歐格                                                             
                  同開                                                             
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  盛達                                                             
                  佰鴻                                                             
                  聯詠                                                             
                  遠見                                                             
                  晶技                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  奇偶                                                             
                  新世紀                                                           
                  晶睿                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  尚志                                                             
                  力銘                                                             
                  圓展                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  遠傳                                                             
                  光鋐                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  眾達-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  彩晶                                                             
                  華興                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  亞弘電                                                           
                  飛捷                                                             
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  群電                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  GIS-KY                                                           
                  安集                                                             
                  華冠                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  日勝生                                                           
                  總太                                                             
                  欣陸                                                             
                  遠雄                                                             
                  順天                                                             
                  皇鼎                                                             
                  台船                                                             
                  裕民                                                             
                  東森                                                             
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  美食-KY                                                          
                  寒舍                                                             
                  彰銀                                                             
                  台中銀                                                           
                  華票                                                             
                  聯邦銀                                                           
                  安泰銀                                                           
                  新產                                                             
                  元富證                                                           
                  富邦金                                                           
                  國泰金                                                           
                  玉山金                                                           
                  台新金                                                           
                  新光金                                                           
                  統領                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  大台北                                                           
                  中保                                                             
                  欣天然                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  川飛                                                             
                  威宏-KY                                                          
                  美吉吉-KY                                                         
                  鈺齊-KY
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