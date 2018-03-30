◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月30日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23964 5027 476.71 0059 富邦金融 15107 4973 303.78 0058 富邦發達 7411 4196 176.62 0051 元大中型100 11278 9500 118.72 0055 元大MSCI金融 35076 36154 97.02 00704L 台新MSCI台灣正2 4297 4878 88.09 00707R 元大S&P日圓反1 4101 4855 84.47 0054 元大台商50 9410 11624 80.95 00663L 國泰臺灣加權正2 3228 4309 74.91 00714 群益道瓊美國地產 3560 5567 63.95 0052 富邦科技 3744 6000 62.40 00635U 元大S&P黃金 24726 40014 61.79 0053 元大電子 4009 6488 61.79 00702 國泰標普低波高息 7890 14188 55.61 00698L 元大美債7-10正2 2829 5649 50.08 0061 元大寶滬深 189209 397116 47.65 00705R 台新MSCI台灣反1 3432 7315 46.92 00699R 元大美債7-10反1 2386 5714 41.76 00642U 元大S&P石油 35427 86821 40.80 00691R 兆豐藍籌30反1 2878 7106 40.50 00692 富邦公司治理 47138 119280 39.52 006207 FH滬深 53017 140892 37.63 00713 元大台灣高息低波 34679 98012 35.38 008201 BP上證50 926 2749 33.68 006206 元大上證50 61474 185778 33.09 00667 元大韓國 1568 4929 31.81 00689R 國泰20年美債反1 1572 5389 29.17 00648R 元大S&P500反1 40963 142688 28.71 00657 國泰日經225 2082 7364 28.27 00639 富邦深100 73945 300903 24.57
◆台灣集中市場自營商持股比率前30名鉅亨台北資料中心
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