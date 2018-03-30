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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月30日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23964      5027   476.71  
0059   富邦金融             15107      4973   303.78  
0058   富邦發達              7411      4196   176.62  
0051   元大中型100          11278      9500   118.72  
0055   元大MSCI金融         35076     36154    97.02  
00704L 台新MSCI台灣正2       4297      4878    88.09  
00707R 元大S&P日圓反1        4101      4855    84.47  
0054   元大台商50            9410     11624    80.95  
00663L 國泰臺灣加權正2       3228      4309    74.91  
00714  群益道瓊美國地產      3560      5567    63.95  
0052   富邦科技              3744      6000    62.40  
00635U 元大S&P黃金          24726     40014    61.79  
0053   元大電子              4009      6488    61.79  
00702  國泰標普低波高息      7890     14188    55.61  
00698L 元大美債7-10正2       2829      5649    50.08  
0061   元大寶滬深          189209    397116    47.65  
00705R 台新MSCI台灣反1       3432      7315    46.92  
00699R 元大美債7-10反1       2386      5714    41.76  
00642U 元大S&P石油          35427     86821    40.80  
00691R 兆豐藍籌30反1         2878      7106    40.50  
00692  富邦公司治理         47138    119280    39.52  
006207 FH滬深               53017    140892    37.63  
00713  元大台灣高息低波     34679     98012    35.38  
008201 BP上證50               926      2749    33.68  
006206 元大上證50           61474    185778    33.09  
00667  元大韓國              1568      4929    31.81  
00689R 國泰20年美債反1       1572      5389    29.17  
00648R 元大S&P500反1        40963    142688    28.71  
00657  國泰日經225           2082      7364    28.27  
00639  富邦深100            73945    300903    24.57
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