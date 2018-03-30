◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月30日 交易日 ◆買超 代碼 股票名稱 買超張數 2481 強茂 9222 2377 微星 3011 2337 旺宏 2971 3026 禾伸堂 2118 8046 南電 1964 6213 聯茂 1921 3376 新日興 1477 2492 華新科 1286 2456 奇力新 1148 2014 中鴻 871 6153 嘉聯益 862 9938 百和 848 3533 嘉澤 754 2535 達欣工 550 2454 聯發科 452 2031 新光鋼 425 6531 愛普 425 2379 瑞昱 386 1707 葡萄王 321 2208 台船 300 1789 神隆 298 5305 敦南 276 2347 聯強 244 1476 儒鴻 239 6277 宏正 227 4551 智伸科 223 2360 致茂 215 6451 訊芯-KY 213 3596 智易 201 2485 兆赫 200 ◆賣超 代碼 股票名稱 賣超張數 2455 全新 -5950 2325 矽品 -5637 2883 開發金 -4576 3037 欣興 -2543 2885 元大金 -2480 6449 鈺邦 -2019 6196 帆宣 -1986 2891 中信金 -1748 6176 瑞儀 -1708 2367 燿華 -1422 2408 南亞科 -1339 2603 長榮 -1316 2886 兆豐金 -1221 4938 和碩 -1178 3665 貿聯-KY -1033 1216 統一 -1007 1905 華紙 -956 2448 晶電 -942 1301 台塑 -942 3035 智原 -941 2345 智邦 -934 1312 國喬 -895 1536 和大 -885 2313 華通 -871 6505 台塑化 -850 6285 啟碁 -838 3532 台勝科 -795 2311 日月光 -743 2882 國泰金 -738 1305 華夏 -707