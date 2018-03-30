新聞

◆台灣集中市場投信近3日買賣超前30名

台北‧03月30日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱   買超張數
2481  強茂           9222
2377  微星           3011
2337  旺宏           2971
3026  禾伸堂         2118
8046  南電           1964
6213  聯茂           1921
3376  新日興         1477
2492  華新科         1286
2456  奇力新         1148
2014  中鴻            871
6153  嘉聯益          862
9938  百和            848
3533  嘉澤            754
2535  達欣工          550
2454  聯發科          452
2031  新光鋼          425
6531  愛普            425
2379  瑞昱            386
1707  葡萄王          321
2208  台船            300
1789  神隆            298
5305  敦南            276
2347  聯強            244
1476  儒鴻            239
6277  宏正            227
4551  智伸科          223
2360  致茂            215
6451  訊芯-KY         213
3596  智易            201
2485  兆赫            200

◆賣超
代碼  股票名稱   賣超張數
2455  全新          -5950
2325  矽品          -5637
2883  開發金        -4576
3037  欣興          -2543
2885  元大金        -2480
6449  鈺邦          -2019
6196  帆宣          -1986
2891  中信金        -1748
6176  瑞儀          -1708
2367  燿華          -1422
2408  南亞科        -1339
2603  長榮          -1316
2886  兆豐金        -1221
4938  和碩          -1178
3665  貿聯-KY       -1033
1216  統一          -1007
1905  華紙           -956
2448  晶電           -942
1301  台塑           -942
3035  智原           -941
2345  智邦           -934
1312  國喬           -895
1536  和大           -885
2313  華通           -871
6505  台塑化         -850
6285  啟碁           -838
3532  台勝科         -795
2311  日月光         -743
2882  國泰金         -738
1305  華夏           -707
留言載入中...

相關新聞