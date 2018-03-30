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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2          3900         0    00677U 富邦VIX                -6119         0  
00636  國泰中國A50             2474     28454    00632R 元大台灣50反1          -4821         0  
00655L 國泰中國A50正2          2068         0    2311   日月光                 -4413    -11084  
2885   元大金                  1772     11933    2317   鴻海                   -4407    -33131  
00672L 元大S&P原油正2          1707         0    2409   友達                   -4062    -21676  
1609   大亞                    1685     -1632    2886   兆豐金                 -3420     -1711  
2892   第一金                  1451     13315    2882   國泰金                 -2671     -5207  
2303   聯電                    1088     20265    2002   中鋼                   -2261    -16678  
2408   南亞科                   937      1238    2330   台積電                 -2117    -15929  
2883   開發金                   910    -17141    6172   互億                   -1953         0  
2337   旺宏                     829      7649    2031   新光鋼                 -1869     -1435  
0050   元大台灣50               810      5151    2888   新光金                 -1699    -20019  
1314   中石化                   767      2639    2891   中信金                 -1660    -19898  
2884   玉山金                   762    -21867    2371   大同                   -1657     -5618  
2345   智邦                     699     -4230    2603   長榮                   -1528     -3386  
1455   集盛                     604      -705    2890   永豐金                 -1513     17014  
1519   華城                     596       824    2887   台新金                 -1448      1248  
00643  群益深証中小             595      6909    2455   全新                   -1440     -4897  
00665L 富邦H股正2               579         0    3481   群創                   -1357    -38912  
2498   宏達電                   523      -946    8150   南茂                   -1296     -7830  
4904   遠傳                     522        45    2449   京元電子               -1158     -3408  
00646  元大S&P500               515      4758    2105   正新                   -1070     -8393  
00639  富邦深100                511       136    2382   廣達                   -1061     -4314  
1326   台化                     504      2258    00683L 元大美元指數正2         -984         0  
1710   東聯                     436      -285    2344   華邦電                  -895    -11117  
1301   台塑                     422       363    00676R 富邦臺灣加權反1         -850         0  
2347   聯強                     417     11565    2448   晶電                    -811     -2902  
1101   台泥                     403        38    2881   富邦金                  -809     -7610  
2636   台驊投控                 396       642    5871   中租-KY                 -797      2006  
006206 元大上證50               395         0    00634R 富邦上証反1             -783         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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