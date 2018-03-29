◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月29日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 和勤 富邦美債1-3 廣寰科 新昕纖 強生 易威 永捷 富邦美債7-10 大峽谷-KY 謚源 世坤 南璋 凱衛 富邦美債20年 青雲 東林 萬國通 勝昱 樺晟 元大美債7-10 建達 欣厚-KY 新昕纖 飛寶企業 海灣 元大美債1-3 撼訊 友銓 光明 精確 雙鴻 元大投資級公司債 海韻電 達威 聚紡 宏易 晟楠 元大中國債3-5 上揚 松崗 興采 唐鋒 寶得利 國泰5Y+新興債 驊訊 三圓 直得 台蠟 晉泰 國泰1-5Y高收債 松崗 雙喜 泰茂 榮群 合世 保銳 力泰 至興 天宇 易威 理銘 萬在 新零售 佰研 雅茗-KY 大恭 力新 明基醫 亞都 美琪瑪 恩得利 合富-KY 東凌-KY 致振 李洲 南璋 關中 韋僑 凱柏實業 勝昱 隆中 威潤 遠昇 飛寶企業 時報 唐榮 及成 金洲 欣泰 世豐 鑫龍騰 光明 力新 和進 精確 凌網 耀勝 永彰 李洲 倚強 宏易 港建 鑫創 協易機 耀勝 廣寰科 皇田 至寶電 點晶 唐鋒 點晶 建舜電 台蠟 幸康 泰谷 威潤 曜越 典範 榮群 重鳥鵬 長天 天宇 泓格 益通 世豐 東林 振維 強新 盈正 鴻翊 松和 晟楠 迎輝 大國鋼 營邦 欣厚-KY 新零售 美桀 兆遠 力新 世紀 系統電 坤悅 友銓 世紀 恩得利 青雲 華容 川寶 達威 建榮 李洲 昇益 立衛 美磊 凱鈺 天揚 凱柏實業 三聯 鈺創 遠昇 合邦 合正 鴻碩 業強 金利 及成 訊達 寶聯通 晶宏 撼訊 昇益 亞信 亞銳士 凱鈺 鑫龍騰 安碁 德宏 和進 艾華 寬魚國際 志豐 沛亨 合邦 耀勝 迅德 萬旭 優群 倉和 驊宏資 倚強 光菱 久正 鑫創 三圓 上揚 廣寰科 雙喜 全譜 點晶 力泰 易通展 英濟 理銘 元隆 杭特 中連貨 沛亨 建舜電 安心 九暘 雙鴻 燦星旅 凱碩 泰谷 高野 全達 上詮 亞都 奧斯特 典範 老爺知 福華 長天 德記 保銳 哲固 關中 常珵 益通 誠品生活 立碁 安勤 泰偉 越峰 振維 華義 士開 鴻翊 時報 志嘉 宏森 琉園 富裔 迎輝 旭然 燦星旅 泓格 鼎創達 富驛-KY 博磊 捷必勝-KY 劍湖山 鼎翰 明揚 德記 富晶通 綠河-KY 泰偉 新鉅科 欣雄 華義 駿熠電 欣泰 得利影 光耀 鼎創達 碩禾 花王 欣厚-KY 邦泰 兆遠 笙科 大峽谷-KY 宜鼎 系統電 天剛 世紀 凱美 華容 建榮 立衛 天揚 先豐 鈺創 台林 合正 金利 青雲 國眾 振發 達威 寶聯通 昇益 凱鈺 德宏 彩富 同亨 寬魚國際 合邦 久威 萬旭 耕興 驊宏資 順發 久正 日揚 上揚 全譜 高僑 易通展 倍微 元隆 沛亨 迅德 精測 九暘 廣積 凱碩 全達 奧斯特 福華 宏捷科 保銳 常珵 博大 立碁 越峰 精星 群聯 三圓 亞昕 士開 豐謙 志嘉 理銘 富裔 中連貨 中菲行 安心 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 柏文 日盛金 福邦證 滿心 德記 寶雅 康和證 泰偉 華義 得利影 時報 鼎創達 鉅邁 花王 欣雄 邦泰