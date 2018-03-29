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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          廣寰科            新昕纖   強生                
易威     永捷     富邦美債7-10          大峽谷-KY          謚源     世坤                
南璋     凱衛     富邦美債20年          青雲              東林     萬國通              
勝昱     樺晟     元大美債7-10          建達              欣厚-KY  新昕纖              
飛寶企業 海灣     元大美債1-3          撼訊              友銓     光明                
精確     雙鴻     元大投資級公司債          海韻電            達威     聚紡                
宏易     晟楠     元大中國債3-5          上揚              松崗     興采                
唐鋒     寶得利   國泰5Y+新興債          驊訊              三圓     直得                
台蠟     晉泰     國泰1-5Y高收債          松崗              雙喜     泰茂                
榮群              合世              保銳              力泰     至興                
天宇              易威                                理銘     萬在                
新零售            佰研                                雅茗-KY  大恭                
力新              明基醫                              亞都     美琪瑪              
恩得利            合富-KY                             東凌-KY  致振                
李洲              南璋                                關中     韋僑                
凱柏實業          勝昱                                隆中     威潤                
遠昇              飛寶企業                            時報     唐榮                
及成              金洲                                欣泰     世豐                
鑫龍騰            光明                                         力新                
和進              精確                                         凌網                
耀勝              永彰                                         李洲                
倚強              宏易                                         港建                
鑫創              協易機                                       耀勝                
廣寰科            皇田                                         至寶電              
點晶              唐鋒                                         點晶                
建舜電            台蠟                                         幸康                
泰谷              威潤                                         曜越                
典範              榮群                                         重鳥鵬              
長天              天宇                                         泓格                
益通              世豐                                         東林                
振維              強新                                         盈正                
鴻翊              松和                                         晟楠                
迎輝              大國鋼                                       營邦                
欣厚-KY           新零售                                       美桀                
兆遠              力新                                         世紀                
系統電            坤悅                                         友銓                
世紀              恩得利                                       青雲                
華容              川寶                                         達威                
建榮              李洲                                         昇益                
立衛              美磊                                         凱鈺                
天揚              凱柏實業                                     三聯                
鈺創              遠昇                                         合邦                
合正              鴻碩                                         業強                
金利              及成                                         訊達                
寶聯通            晶宏                                         撼訊                
昇益              亞信                                         亞銳士              
凱鈺              鑫龍騰                                       安碁                
德宏              和進                                         艾華                
寬魚國際          志豐                                         沛亨                
合邦              耀勝                                         迅德                
萬旭              優群                                         倉和                
驊宏資            倚強                                         光菱                
久正              鑫創                                         三圓                
上揚              廣寰科                                       雙喜                
全譜              點晶                                         力泰                
易通展            英濟                                         理銘                
元隆              杭特                                         中連貨              
沛亨              建舜電                                       安心                
九暘              雙鴻                                         燦星旅              
凱碩              泰谷                                         高野                
全達              上詮                                         亞都                
奧斯特            典範                                         老爺知              
福華              長天                                         德記                
保銳              哲固                                         關中                
常珵              益通                                         誠品生活            
立碁              安勤                                         泰偉                
越峰              振維                                         華義                
士開              鴻翊                                         時報                
志嘉              宏森                                         琉園                
富裔              迎輝                                         旭然                
燦星旅            泓格                                         鼎創達              
富驛-KY           博磊                                         捷必勝-KY            
劍湖山            鼎翰                                         明揚                
德記              富晶通                                       綠河-KY             
泰偉              新鉅科                                       欣雄                
華義              駿熠電                                       欣泰                
得利影            光耀                                                             
鼎創達            碩禾                                                             
花王              欣厚-KY                                                          
邦泰              兆遠                                                             
                  笙科                                                             
                  大峽谷-KY                                                         
                  宜鼎                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  凱美                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  先豐                                                             
                  鈺創                                                             
                  台林                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  青雲                                                             
                  國眾                                                             
                  振發                                                             
                  達威                                                             
                  寶聯通                                                           
                  昇益                                                             
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  彩富                                                             
                  同亨                                                             
                  寬魚國際                                                         
                  合邦                                                             
                  久威                                                             
                  萬旭                                                             
                  耕興                                                             
                  驊宏資                                                           
                  順發                                                             
                  久正                                                             
                  日揚                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  高僑                                                             
                  易通展                                                           
                  倍微                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  迅德                                                             
                  精測                                                             
                  九暘                                                             
                  廣積                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  福華                                                             
                  宏捷科                                                           
                  保銳                                                             
                  常珵                                                             
                  博大                                                             
                  立碁                                                             
                  越峰                                                             
                  精星                                                             
                  群聯                                                             
                  三圓                                                             
                  亞昕                                                             
                  士開                                                             
                  豐謙                                                             
                  志嘉                                                             
                  理銘                                                             
                  富裔                                                             
                  中連貨                                                           
                  中菲行                                                           
                  安心                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  柏文                                                             
                  日盛金                                                           
                  福邦證                                                           
                  滿心                                                             
                  德記                                                             
                  寶雅                                                             
                  康和證                                                           
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  鉅邁                                                             
                  花王                                                             
                  欣雄                                                             
                  邦泰
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