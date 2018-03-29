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◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月29日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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元大S&P500正2 元大台灣50正2 元大中型100          大東              昶和     大飲     富邦VIX    
味全     元大滬深300正2 富邦科技          利勤              大統染   達新     臺企銀     
宏洲     FH香港正2 元大台商50          強信-KY           海悅     立益                
嘉裕     國泰中國A50正2 富邦摩台          科妍              銘旺科   怡華                
東華     富邦H股正2 富邦發達          信昌化            卓越     昶和                
大東     正道     富邦金融          佳大              統領     大統染              
立益     友旺     元大MSCI台灣          海光                       百達-KY             
佳和     同開     永豐臺灣加權          世紀鋼                     元禎                
昶和     悠克     國泰日經225          威盛                       展宇                
三洋紡   川飛     元大日經225          映泰                       康普                
瑞利              元大美債7-10正2          承啟                       東明-KY             
樂士              元大美債7-10反1          統懋                       世紀鋼              
正峰新            元大S&P日圓反1          翔耀                       映泰                
億泰              富邦歐洲          太空梭                     隴華                
毛寶              FH彭博高收益債          全新                       世芯-KY             
燁興              味全              麗臺                       拓凱                
中鴻              台聚              華擎                       傳奇                
聚亨              亞聚              世芯-KY                    東科-KY             
千興              聯成              捷泰                       鈺邦                
威致              達新              愛普                       華友聯              
首利              宏洲              晶心科                     愛山林              
麗正              嘉裕              無敵                       皇昌                
東訊              東華              偉聯                       遠雄來              
矽品              中和              杜康-DR                    夏都                
華泰              大東              陽光能源-DR                   欣欣                
茂矽              立益              川飛                       統領                
錸德              大宇                                         晨訊科-DR            
廷鑫              宏和                                         友佳-DR             
倫飛              佳和                                         一零四              
威盛              台富                                         欣天然              
銘旺科            宜進                                         新海                
統懋              昶和                                         秋雨                
翔耀              三洋紡                                       欣高                
太空梭            瑞利                                         台數科              
新利虹            樂士                                         南六                
華映              正峰新                                       基勝-KY             
吉祥全            永冠-KY                                      威宏-KY             
憶聲              為升                                         波力-KY             
科風              永新-KY                                      泰昇-KY             
建碁              大亞                                         政伸                
和鑫              億泰                                         吉源-KY             
力特              東鹼                                                             
喬鼎              東聯                                                             
正達              永光                                                             
晟鈦              毛寶                                                             
新世紀            麗豐-KY                                                          
誠創              康普                                                             
嘉威              正隆                                                             
力銘              寶隆                                                             
亞太電            燁興                                                             
達能              中鴻                                                             
清惠              豐興                                                             
慧友              聚亨                                                             
捷泰              志聯                                                             
互億              千興                                                             
天瀚              大成鋼                                                           
迅杰              威致                                                             
華上              豐達科                                                           
元晶              厚生                                                             
華冠              首利                                                             
裕豐              麗正                                                             
寶徠              東訊                                                             
日勝生            矽品                                                             
台船              國巨                                                             
東森              廣宇                                                             
台南-KY           華泰                                                             
康師傅-DR          台積電                                                           
聖馬丁-DR          茂矽                                                             
神州-DR           錸德                                                             
耀傑-DR           廷鑫                                                             
同方友友-DR          所羅門                                                           
晨訊科-DR          致茂                                                             
友佳-DR           矽統                                                             
陽光能源-DR          倫飛                                                             
精熙-DR           智寶                                                             
中福              瑞昱                                                             
雷虎              群光                                                             
中視              威盛                                                             
秋雨              正崴                                                             
慶豐富            錩新                                                             
                  隴華                                                             
                  銘旺科                                                           
                  互盛電                                                           
                  統懋                                                             
                  翔耀                                                             
                  太空梭                                                           
                  新利虹                                                           
                  京元電子                                                         
                  奇力新                                                           
                  良得電                                                           
                  華映                                                             
                  大毅                                                             
                  連宇                                                             
                  百容                                                             
                  一詮                                                             
                  吉祥全                                                           
                  華固                                                             
                  歐格                                                             
                  同開                                                             
                  信邦                                                             
                  憶聲                                                             
                  禾伸堂                                                           
                  盛達                                                             
                  佰鴻                                                             
                  聯詠                                                             
                  遠見                                                             
                  晶技                                                             
                  科風                                                             
                  建碁                                                             
                  和鑫                                                             
                  力特                                                             
                  喬鼎                                                             
                  正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  昇貿                                                             
                  奇偶                                                             
                  新世紀                                                           
                  晶睿                                                             
                  華擎                                                             
                  安馳                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  尚志                                                             
                  力銘                                                             
                  圓展                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  隆達                                                             
                  光鋐                                                             
                  臻鼎-KY                                                          
                  眾達-KY                                                          
                  清惠                                                             
                  中磊                                                             
                  慧友                                                             
                  彩晶                                                             
                  華興                                                             
                  捷泰                                                             
                  互億                                                             
                  亞弘電                                                           
                  飛捷                                                             
                  天瀚                                                             
                  光鼎                                                             
                  力成                                                             
                  迅杰                                                             
                  矽格                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  旭隼                                                             
                  群電                                                             
                  矽力-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  GIS-KY                                                           
                  安集                                                             
                  華冠                                                             
                  志超                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  國建                                                             
                  日勝生                                                           
                  總太                                                             
                  欣陸                                                             
                  遠雄                                                             
                  順天                                                             
                  皇鼎                                                             
                  台船                                                             
                  裕民                                                             
                  東森                                                             
                  國賓                                                             
                  六福                                                             
                  美食-KY                                                          
                  寒舍                                                             
                  彰銀                                                             
                  台中銀                                                           
                  華票                                                             
                  聯邦銀                                                           
                  安泰銀                                                           
                  新產                                                             
                  元富證                                                           
                  富邦金                                                           
                  國泰金                                                           
                  玉山金                                                           
                  台新金                                                           
                  新光金                                                           
                  統領                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  大台北                                                           
                  中保                                                             
                  欣天然                                                           
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富                                                           
                  川飛                                                             
                  威宏-KY                                                          
                  美吉吉-KY                                                         
                  鈺齊-KY
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