雲鋒金融(00376-HK)2017年虧損擴大19.7%至3.79億港元

雲鋒金融(00376-HK)公布，截至2017年21月31日止年度實現收益2110萬港元，同比減少54.2%；公司權益持有人應占虧損3.79億港元，同比增加19.7%；每股基本虧損0.16港元；不派息。

公告稱，2017年上半年，集團主營業務收入及其他經營收入及收益包括出售可供出售金融資産收益分别為2110萬港元及106億港元，分别較去年同期下跌54.2%及上升203.4%。主營業務收入下跌主要是企業融資的顧問及谘詢服務收入大幅下跌以及期内證券經紀傭金收入下跌。但其他經營收入(主要來自自營資金收益)大幅上升。

于2017年，集團推出『有魚股票』移動客戶端新版本以及為『有魚股票』網頁版本升級，以交易便捷、賬戶清晰為核心。集團在『有魚股票』移動客戶端及『有魚股票』網頁的全新的用戶界面設計同時全面提升1)行情報價穩定性2)公司資料全面性及3)用戶操作順暢性。集團正積極推廣『有魚股票』，集團期内證券經紀業務的交易總值為15.4億港元，較去年下跌36.3%。

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