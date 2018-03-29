國美金融科技(00628-HK)2017年扭虧為盈 賺2172.4萬元

國美金融科技(00628-HK)公布，截至2017年12月31日止年度，集團收入約7380.7萬元人民币(下同)，同比增長107.91%；公司擁有人應占溢利2172.4萬元，2016年則虧損3152.8萬元；每股基本溢利0.8分，不派息。

公告稱，收入增加的主要原因是由于本報告期間集團核心業務戰略重點放在商業保理和融資租賃服務上，商業保理業務規模擴大導緻該類業務收入增加錄得約5312.2萬元，而其他融資服務業務規模有所下降導緻收入減少約1457.5萬元。

本報告期間轉虧為盈主要原因為：(1)由于商業保理業務規模擴大和收入增加，集團于報告期間就該業務錄得經營盈利約為1070.1萬元(截至2016年12月31日止九個月期間：62.2萬元)；此外，由于其他融資服務業務規模下降及收入減少，集團于報告期間就該業務錄得經營虧損約為329.1萬元(截至2016年12月31日止九個月期間：盈利1096.9萬元)，部分抵減了商業保理業務對利潤的貢獻；(2)集團于報告期間就集團的應收貿易賬款及應收貸款确認減值虧損回撥錄得約1241.4萬元(截至2016年12月31日止九個月期間：應收貸款減值虧損撥備1637.4萬元)；(3)于報告期間，集團并無确認有關商譽減值虧損撥備；及(4)集團于相應期間就出售集團投資的上市證券錄得約543.2萬元的虧損，于報告期間，集團并無确認有關虧損。

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