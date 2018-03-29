26年來首次上漲 日本住宅地價最高近24萬人民币

日本土地市場近來顯現出久違的活力。

根據日本國土交通省近日公布的數據，截至2018年1月1日的年度，日本各用途土地平均價格上漲0.7%，連續第三年上漲。

由于日本旅遊業繁榮和超低貸款利率的推動，去年日本商業用地價格出現了近10年來最大的漲幅，除三大都市圈以外的其他地區商業用地價格也實現了26年來的首次上漲。

根據日本國土交通省近日的數據，去年日本全國範圍内商業用地平均價格上漲1.9%，這是自2008年以來的最大漲幅。旅遊勝地北海道、沖繩和九州島的部分地區漲幅最大。

與此同時，住宅價格上漲了0.3%。日本媒體報道稱，日本全國住宅地價最高的是東京港區的赤坂地區，每平方米價格達到401萬日元(約合23.83萬元人民币)，比前一年上漲了9%。日本國土交通省的官員稱，富裕階層的住宅需求旺盛，各種再開發工程推動了地價的上漲。

自泡沫經濟崩潰後，日本政府一直在努力調整土地價格和就業，但目前為止地價連續3年上漲還是自1992年以來的首次。

日本以東京、大阪和名古屋為核心形成三大都市圈，此次的統計數據顯示，去年這三大都市圈以外的地區商業用地價格實現了26年來首次上漲，平均漲幅為0.5%。與此同時，三大都市圈的商業用地價格上漲了3.9%。而劄幌、仙台、廣島和福岡四地的商業用地價格則平均大幅上漲了7.9%。

日本國土交通省稱，投資資金正流出地價飙升的三大都市，這樣有助于改善更多區域的城市建設。

不過，東京再次位居商業和住宅地價漲幅的前列。京都商業用地價格上漲速度最快，達到6.5%，之後是沖繩5.6%，東京上漲5.4%。

然而，全國平均價格的上漲并不代表全日本所有地區地價上漲，日本房地産業的複蘇仍不平衡，數據顯示，有些地區商業地價最大跌幅達到55%。

旅遊業推動

日本央行負利率政策帶來的寬松的資金環境是地價上漲的主要因素之一，與此同時，近年來日本旅遊業的蓬勃發展對地價的上漲也“功不可沒”。根據日本旅遊機構的數據，去年日本外國遊客數量達到曆史新高2870萬，增速高達19.3%。這對那些旅遊勝地地價的上漲起到了很大的推動作用，去年著名滑雪勝地北海道附近的小鎮俱知安町商業地價上漲了近36%，住宅用地價格也大幅上漲了33%。

2020年，東京即將舉辦2020年夏季奧運會，日本政府計劃屆時迎接4000萬外國遊客，房地産開發商們則正在全日本範圍内大舉修建酒店。

東京的銀座購物區仍然是日本最昂貴的一塊土地，東京都中央區的山野樂器銀座店每平方米地價達到5500萬日元(約合324.94萬元人民币)，比去年同期增長9.9%，遠遠高于上世紀90年代初日本房地産泡沫破裂前的水平，當時的價格約為每平方3890萬日元(約合229.81萬元人民币)。要知道現在東京23個區的住宅用地價格比泡沫時代的高點還低60%。

來源：一財網

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