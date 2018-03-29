◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧03月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 3900 0 00677U 富邦VIX -6119 0 00636 國泰中國A50 2474 28454 00632R 元大台灣50反1 -4821 0 00655L 國泰中國A50正2 2068 0 2311 日月光 -4413 -11084 2885 元大金 1772 11933 2317 鴻海 -4407 -33131 00672L 元大S&P原油正2 1707 0 2409 友達 -4062 -21676 1609 大亞 1685 -1632 2886 兆豐金 -3420 -1711 2892 第一金 1451 13315 2882 國泰金 -2671 -5207 2303 聯電 1088 20265 2002 中鋼 -2261 -16678 2408 南亞科 937 1238 2330 台積電 -2117 -15929 2883 開發金 910 -17141 6172 互億 -1953 0 2337 旺宏 829 7649 2031 新光鋼 -1869 -1435 0050 元大台灣50 810 5151 2888 新光金 -1699 -20019 1314 中石化 767 2639 2891 中信金 -1660 -19898 2884 玉山金 762 -21867 2371 大同 -1657 -5618 2345 智邦 699 -4230 2603 長榮 -1528 -3386 1455 集盛 604 -705 2890 永豐金 -1513 17014 1519 華城 596 824 2887 台新金 -1448 1248 00643 群益深証中小 595 6909 2455 全新 -1440 -4897 00665L 富邦H股正2 579 0 3481 群創 -1357 -38912 2498 宏達電 523 -946 8150 南茂 -1296 -7830 4904 遠傳 522 45 2449 京元電子 -1158 -3408 00646 元大S&P500 515 4758 2105 正新 -1070 -8393 00639 富邦深100 511 136 2382 廣達 -1061 -4314 1326 台化 504 2258 00683L 元大美元指數正2 -984 0 1710 東聯 436 -285 2344 華邦電 -895 -11117 1301 台塑 422 363 00676R 富邦臺灣加權反1 -850 0 2347 聯強 417 11565 2448 晶電 -811 -2902 1101 台泥 403 38 2881 富邦金 -809 -7610 2636 台驊投控 396 642 5871 中租-KY -797 2006 006206 元大上證50 395 0 00634R 富邦上証反1 -783 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股