交通銀行(03328-HK)2017年多賺4.48% 擬每股派0.2856元(含稅)

交通銀行(03328-HK)公告稱，2017年集團實現利息淨收入人民币1,273.66億元，同比減少人民币75.05億元；實現淨利潤(歸屬于母公司)人民币702.23億元，同比增長4.48%；基本及稀釋每股收益0.91元人民币；公司擬向登記在冊的A股股東和H股股東，每股分配現金股利人民币0.2856元(含稅)(末期股息)，共分配現金股利人民币212.09億元。

報告期末，集團資産總額突破人民币9萬億，達人民币90,382.54億元，較年初增長7.56%。集團個人存款餘額達人民币15,772.73億元，較年初增長3.93%;個人貸款餘額達人民币14,098.82億元，較年初增長 18.86%。

報告期内，集團實現手續費及傭金淨收入人民币405.51億元，同比增長 10.21%;手續費及傭金淨收入佔比為20.63% ，同比提升1.67個百分點。其中，個人金融業務手續費及傭金淨收入同比增長19.59%;銀行卡、管理類和支付結算類手續費收入同比分别增長34.83%、19.56%和9.41%。

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