【港股收評】大市險守三萬點 中資電訊股假期後表現要留意

今日大市果然是非常反覆，在午後大市轉跌為升，重上三萬點水平。隨著從明日起香港會有一連四日復活節假期，期間歐美市場會在不同日子休市，而內地股市則會在周五及下周一繼續交易，因此若在未來數日外圍市況出現重大變化，將會導致港股在下周二復市時，會出現較大的波幅。所以在未來數日，投資者絕不可以過份輕率，對環球股市及政經形勢不聞不問，至少仍要留意全球最新消息，方便自己在下周一午後，開始籌劃4月份及第二季的部署。

恆生指數收市報30093點，升70點；國企指數收市報11998點，跌2點，成交額為1372.87億元。

在今午提及的食品及消費股，在午後升勢放大，蒙牛乳業(02319-HK)更是今日表現最佳的成份股，相信投資者會感到滿意；不過今午最令人感到驚喜，應該是友邦(01299-HK)。從升幅而言友邦只是多於1%，可昤是友邦為重磅藍籌，獲投資者支持相信有助加強對後市的信心。當然正因為友邦是重磅股，不排除往後會有拓投資者利用友邦掩飾自己沽貨行動，所以這才是不斷呼籲投資者不要急於出手的原因。

至於再遭到管理層減持的騰訊控股(00700-HK)，今日股價在410元左右徘徊，惟仍未打穿大股東Naspers於上周四配售的作價。是否有投資者今日入市撈貨？相信為數不少。在未來一段時間，騰訊或會在405至430元之間上落，若跌穿405元，又是否一個入市契機，便要視乎投資者認為騰訊的故事是否已完結。

中資電訊股近期不時成為投資者吸納對象，其中中國電信(00728-HK)更曾創下一個月新高。中資電訊股可以被視為防守股之選，投資者是否希望先求平穩過渡？機會不。在假期會否出現高位回落，便要視乎外圍市況是已喘定，或是繼續風雨醜搖。

內房股今日全日表現波動，投資者若今日最終並無先行沽貨獲利，惟有持貨至假期後再作打算。

2018年3月29日下午4時24分

文﹕張偉倫

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