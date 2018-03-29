螞蟻金服開放平台宣布啓動“生態合夥人”招募

“生態共治”成為螞蟻金服進一步平台化的方向。在3月29日螞蟻開放日北京站上，螞蟻金服開放平台宣布正式啓動“生態合夥人”的招募，第一期合夥人的名單將在今年5月正式對外公布。

螞蟻金服開放服務部總經理程龍表示，螞蟻金服將會把更多直接服務商家的機會留給ISV、服務商等生態夥伴。生態合夥人的推出就是為了激勵更多合作夥伴參與行業的共建和共治。

據了解，第一期合夥人招募集中面向出行、教育、醫療三大行業的ISV和服務商，要求公司的創始人或CEO在行業裡具有持續創新能力和影響力，符合條件的ISV和服務商均可自行在螞蟻金服開放平台報名。該合夥人招募在第二期或將擴展到全行業，截至目前，與螞蟻金服合作的ISV和服務商已達2.5萬家。

程龍還介紹，生態合夥人將和螞蟻金服開放平台一起探讨所在行業的發展情況并共同制定該行業的開放和發展政策。在成長培訓方面，螞蟻金服將定期組織技術專家對企業進行專業指導解決所面臨的技術難題，另外，合夥人還可以進行阿裡遊學，接受企業管理、市場拓展等方面的專業培訓，和阿裡管理層進行面對面的交流。在市場扶持方面，合夥人將獲得專屬的市場資源扶持。

在此次開放日上，螞蟻服務市場同時宣布結束内測，正式全面對外開放。該市場是為合作夥伴及商戶提供服務的線上交易平台，類似于面向商家的“淘寶”。

來源：財經網

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