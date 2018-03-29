外匯局：中國2017年末負債率為14% 外債風險總體可控

外匯局公布，截至2017年12月末，我國全口徑(含本外币)外債餘額為111776億元人民币(等值17106億美元，不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債，下同)。

從期限結構看，中長期外債餘額為39962億元人民币(等值6116億美元)，占36%;短期外債餘額為71814億元人民币(等值10990億美元)，占64%，短期外債比例保持穩定。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸占38%。

從機構部門看，廣義政府債務餘額為11021億元人民币(等值1687億美元)，占10%;中央銀行債務餘額為1530億元人民币(等值234億美元)，占1%;銀行債務餘額為55249億元人民币(等值8455億美元)，占49%;其他部門債務餘額為29764億元人民币(等值4555億美元)，占27%;直接投資：公司間貸款債務餘額為14210億元人民币(等值2175億美元)，占13%。

從債務工具看，貸款餘額為25574億元人民币(等值3914億美元)，占23%;貿易信貸與預付款餘額為18760億元人民币(等值2871億美元)，占16%;貨币與存款餘額為28475億元人民币(等值4358億美元)，占25%;債務證券餘額為22087億元人民币(等值3379億美元)，占20%;特别提款權(SDR)分配為650億元人民币(等值100億美元)，占1%;直接投資：公司間貸款餘額為14210億元人民币(等值2175億美元)，占13%;其他債務負債餘額為2020億元人民币(等值309億美元)，占2%。

從币種結構看，本币外債餘額為37196億元人民币(等值5692億美元)，占33%;外币外債餘額(含SDR分配)為74580億元人民币(等值11414億美元)，占67%。在外币登記外債餘額中，美元債務占82%，歐元債務占9%，日元債務占2%，特别提款權和其他外币外債合計占比為7%。

2017年末，我國負債率為14%，債務率為71%，償債率為7%，短期外債與外匯儲備的比例為35%，上述指标均在國際公認的安全線以内，我國外債風險總體可控。

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