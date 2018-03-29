【大行報告】中金：騰訊(00700-HK)近期股價下跌為買入創造機會

中金發表報告指，與騰訊(00700-HK)管理層會面後認為2018年手機遊戲發展仍然暢旺，但PC遊戲受去年高基數拖累，增長或跌至單位數。而微信朋友圈廣告自3月13日起增加，料可帶動今年下半年廣告收入增長。該行相信近期股價下跌為買入創造了機會，維持「買入」評級，目标價540元。

報告指出，在PC遊戲方面《英雄聯盟》及《DNF》繼續帶動增長，不過《穿越火線》的焦點在第四季被轉移至手機版。在手遊方面，相關收入去年增逾240億元人民币，主要受惠《王者榮耀》、《天龍八部》、《新龍之谷》及《魂鬥羅》，相信《王者榮耀》在2018年將保持強勁，ARPU提升亦可帶動更多增長，而《QQ飛車》表現亦非常出色。

該行又指，商業支付是去年第四季其他收入增長主要引擎，期望2018年仍可維持強勁。而智慧零售方面公司亦積極探索與阿裡不同的道路。另外，該行指出其微信小程序有望增加更多場景，包括是增加「附近」功能，并加入小程序搜尋類别，及加強小遊戲的設計。

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