綠地香港（00337-HK）穩守「江湖地位」 2021年銷售目標劍指1000億

綠地香港（00337-HK）公佈2017年全年業績，截至去年底，公司實現合約銷售金額301.1億元人民幣，按年增65%；錄得淨利潤18.4億元，同比提升73%，歸屬公司淨利潤13.2億元，同比增長19%。去年公司收購12塊新地，重點佈局長三角和泛珠三角地區。2018年公司合同銷售額目標為不低於400億元人民幣，而到2021年公司將實現1000億元銷售目標。

在內房股的大時代下，綠地香港強勢捍衛住「江湖地位」，過去五年公司實現了從30億到300億的跨越式發展，年均復合增長率達到70%。董事局主席兼行政總裁陳軍稱，在現有基礎上，未來可保持每年30%至40%的增長。他續指，公司過去運用部分高槓桿實現快速發展，但未來會根據行業情況和金融市場變化作出階段性調整。公司會保持穩健負債結構，將負債率平均保持在80%至90%。

至於今年土地儲備方面，陳軍指公司目前已準備了100億至150億元資金作為土地發展之用，預期可購得700億至1700億元物業貨值之土地，但不排除與其他公司合作可能性。他又指，公司看好大灣區未來的強勁動能，去年已開始在該區域佈局，今年會繼續深耕；而在長三角地區，公司會在已進入的城市繼續深耕同時在未進入的城市拓展。至於雲南、海南以及廣西等地吸引公司佈局的原因，陳軍解釋，除了城市發展的剛性需求外，還有居民「對美好生活嚮往」帶來的動力。

文：鄒舒惠

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