【港股午評】走勢反覆 宜觀戰

今早大市在三萬點附近角力，不令人意外，畢竟目前大市方向未明，相信在午後大市仍會在現水平附近拉鋸。因此不建議投資者在午後追貨，既因為後市未有明確走向，以及長假期將至有關。

恆生指數中午收市報29972點，跌50點；國企指數中午收市報11933點，跌67點，成交額為706.43億元。

今日投資者繼續看好與內地消費及醫藥行業的股份，其中蒙牛乳業(02319-HK)半日錄得逾3%升幅，成為半日表現最佳的藍籌股。消費及醫藥股為今年投資主題之一，吸引投資者參與實屬正常。至於往後升勢又是否可以持續？目前來說仍可以看高一線，可是投資者不宜大幅度加注，以免在高位接貨。

手機設備股仍未止跌，舜宇光學(02382-HK)更是今早表現最差的藍籌股。是因為貿易戰因素，或是有投資者因為假期前減持套現的因素？相信是不同因素疊加而成，現階段宜先行回避一下，待假期後才作部署。

油股今早回落，可是油價正在上揚，布蘭特原油正挑戰每桶70美元關口。油股不宜看得太淡，至少目前各方仍為沙特阿美上市而努力，可以在現水平多加留意。

內房股今早表現相當反覆，若投資者對後者信心不足，先行獲利亦屬相當正常，在長假期前手持較多現金未必是壞事。

2018年3月29日中午12時37分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)