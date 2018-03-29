【大行報告】高盛升舜宇(02382-HK)目标價至168元

高盛發表報告指，基于舜宇(02382-HK)管理層的發展策略支持該行展望，如鏡頭模組供應商在設計及制造複雜化的情況下持續為産品增值，料將提升産品均價緻毛利率上升，該行升舜宇目标價由155元上調至168元，升2018-2020年盈測8%-10%，以反映去年毛利率好于預期，維持將股份放于确信買入名單内。

該行引述舜宇管理層預計，雙鏡頭于内地智能手機的滲透率將自去年的15%-20%提升至今年的25%-30%，今年鏡頭模組之毛利率仍將繼續提升。3D鏡頭業務將于今年下半年貢獻收入，于高端Android智能手機鏡頭市場的市佔率亦會提升，帶動産品均價及毛利率提升。今年亦將發展廣角鏡頭，汽車鏡頭模組之收入貢獻亦將達1,000億元人民币。

管理層還預計，未來手機鏡頭除提升像素外，亦會向更佳光學變焦及較大光圈兩方面發展。目前智能手機鏡頭可通過雙鏡頭進行兩倍光學變焦，管理層相信用家在光學變焦達三倍或四倍時才會發現相片質素提升。但達到有關倍數，需改良鏡頭模組設計如三鏡頭或潛望鏡式雙鏡頭。

至于投資者關注的智能手機功能倒退及原材料成本上升，舜宇管理層不認為將構成趨勢或行業危機，指相信内地智能手機OEM或將平衡功能及産品組合，中高端産品功能提升亦將持續，如將于3月推出的新型号手機(比如Vivo的X21及華為的Nova e3)，皆具備2,400萬像素前置鏡頭。智能手機OEM亦可透過産品加價，以轉嫁部分更高原料成本予消費者，加價後售價仍低于iPhone X，故對客戶而言仍吸引。

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