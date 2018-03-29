REA集團公佈「2018上半年香港房地產前景問卷調查」結果

27% 無樓族深信有生之年不能在港置業「上車夢」恐難成真 影響結婚計劃

「納米樓」成市場新寵 港人轉戰海外物業

香港 2018 年 3 月 29 日電 / 美通社 / -- 近年不少港人將「上車」視為成功的指標，亦有愈來愈多青年未離開校園已籌備「上車」計劃，「上車」彷彿成為了香港人勞碌一生的成就解鎖。樓價高企近年一直是香港市民最關心的民生議題之一，差餉物業估價署上月公布截至 2018 年 1 月的樓價指數連續第 22 個月上升至 357.5 點 [1]，再創歷史新高。於全球營運多個領先住宅及商務物業網站的 REA 集團早前公佈「2018 上半年香港房地產前景問卷調查」結果，顯示接近三成 (27%) 的港人深信「上車夢」於有生之年不能成真，而樓價太高亦成為了置業的障礙，更同時影響港人的結婚計劃。此外，香港房地產市場新趨勢亦包括「納米樓」漸成市場的新寵，以及樓價高企促使港人轉為投資海外物業。



REA 集團大中華區行政總裁黃朱寶燕女士﹙中﹚、REA 集團首席經濟師 Nerida Conisbee 女士﹙左﹚與尼爾森 (香港) 消費者研究總監黃文慧女士﹙右﹚合照

REA 集團大中華區行政總裁黃朱寶燕女士認為是次調查所得的結果對香港房地產業界了解市民想法很有幫助，她表示：「香港的樓市一直未有回落，同時香港市民對置業需求熾熱。REA 集團自 2012 年起每半年進行一次有關房地產市場前景的問卷調查，為更深入了解市民對本港樓市前景的看法及投資意欲，今年特意投放更多資源於有關調查，更首次委託全球知名績效管理公司尼爾森 (Nielsen) 於 2018 年 1 月 29 日至 2 月 10 日以網上問卷形式進行了『2018 上半年香港房地產前景問卷』調查，並成功訪問了 1003 名市民，希望是次具指標性的調查結果能令業界準確掌握市場變化以及市民的需要。」

香港樓價太高 有生之年未能一圓「置業夢」

是次調查結果顯示，九成五受訪者認為現時香港樓價太高，同時近七成﹙69%﹚認為樓價將於未來六個月持續上升，預期樓價將平均上升接近一成﹙9.8%﹚；只有兩成受訪者計劃於未來 12 個月內在港置業，當中置業預算的中位數更超過六百萬港元﹙$6,540,000﹚。四成未有物業的受訪者中，近三成﹙27%﹚深信於有生之年沒有足夠能力在港購買住宅物業，亦有 16% 的受訪者不打算於香港置業。

REA 集團首席經濟師 Nerida Conisbee 女士表示：「香港的樓市高企情況持續，於短期內亦未見有明顯回落的趨勢。根據政府統計處日前發表的數字，去年第四季的就業人士每月就業收入中位數﹙撇除外籍家庭傭工﹚為 1.72 萬港元 [2]，若以是次調查中受訪者的置業預算中位數計算，相等於約 30 年的月入才能購買六百萬港元的物業。近年不少畢業生於踏入社會後將置業定為目標之一，但由於樓價太高，置業已變成了他們的夢想。樓價高企將令有意置業者變得更加謹慎，更不難解釋受訪者坦言勞碌一生亦不能在港置業，此情況絕對值得大家關注。」

樓市影響結婚計劃 納米樓或成住宅樓宇市場新寵

是次調查結果顯示，於未婚的受訪者當中，55% 認為高樓價影響了他們的結婚計劃，其中更有 34% 受訪者直指離開香港，移民海外為另一選擇。此外，有意或將會置業的受訪者當中，近五成﹙48%﹚受訪者考慮以合理價錢購買「納米樓」，其中 30% 將用作自住；25% 作為投資用途。

對此，REA 集團首席經濟師 Nerida Conisbee 女士表示：「相信大部份香港人皆希望在結婚的時候，能與另一半擁有一個屬於自己的安樂窩。擁有物業與否，更於近年成為了適婚對象的指標，所以不難理解受訪者認為樓價對結婚計劃有所影響。而被高樓價影響結婚計劃的港人對『納米樓』﹙即實用面積少於 200 平方呎的單位﹚這個近年新興的用詞並不會陌生，由於『納米樓』面積小，樓價的銀碼較低，相對較易負擔，所以估計未來『納米樓』將更受港人歡迎。同時，由於『納米樓』的供應將不斷增加，購買『納米樓』作投資用途的港人需多加留意市場動向。」

港人轉戰海外物業 中日泰成最受歡迎移居地方

調查結果顯示，14% 受訪者將於未來 12 個月考慮於海外置業，當中 58% 的受訪者認為海外物業更有投資價值，而 38% 的受訪者認為本港高樓價促使他們考慮海外置業。而考慮於海外置業的受訪者偏向選擇中國內地﹙42%﹚、日本﹙26%﹚及泰國﹙19%﹚作為下一個置業的目的地。

REA 集團首席經濟師 Nerida Conisbee 女士表示：「近年，海外置業成為港人投資的另一選擇，不少港人認為海外投資回報率較香港高，而且入場門檻較本地物業低，所以慢慢形成了海外物業投資的風潮。至於海外置業的目的地，除了較近的中國內地外，日本及泰國皆為港人熱門的旅遊目的地，估計未來將有更多港人於這兩個地方置業。同時，隨著更多港人投資海外物業，港人應多加留意當地樓盤的質素，並做好風險評估，於適當時候尋求專業意見，避免蒙受不必要的損失。」

集團連續七年進行有關本地房地產市場前景的調查，REA 集團大中華區行政總裁黃朱寶燕女士表示：「是次為 REA 集團進行的第 13 次『香港房地產前景問卷調查』，調查結果可反映港人對樓市的看法，有助集團優化旗下的網站平台，全方位提升用戶體驗。綜合上述各項調查所得，我們可見港人面對高樓價的困境下，置業將變得愈來愈難。放眼將來，作為一個房地產多媒體搜尋平台，REA 集團將扮演一個更重要的角色，我們將致力為用戶及客戶提供即時和全面可靠的房地產資訊，讓他們於同一網站內既能探索優質筍盤，又可洞悉焦點樓盤情報及市場趨勢，讓有意置業的港人更輕易找到心儀而合預算的樓盤。」

[1] 資料來源：香港物業報告 -- 每月補編﹙2018 年 3 月﹚ [2] 資料來源：政府統計處綜合住戶統計調查按季統計報告﹙2017 年 10 月至 12 月﹚

關於 REA Group Limited

REA Group Limited ACN 068 349 066 (ASX:REA) 為一間從事房地產的跨國數位廣告公司。REA 在全球營運多個領先的住宅及商務物業網站，包括澳洲的 realestate.com.au 和 realcommercial.com.au；中國物業網站 myfun.com；以及收購所得的 iProperty 集團－旗下擁有多個亞洲地產平台。REA 持有美國物業網站 Move, Inc 和印度的 PropTiger 的主要股權。

GoHome.com.hk, squarefoot.com.hk 及 SMART Expo 是 REA 集團品牌旗下的房地產網站，致力為用戶提供本地以至海外房產訊息及投資機會，同時亦為房產及家居關連業務的廣告客戶提供一站式的跨媒體廣告服務。

傳媒查詢： REA 集團﹙香港﹚ 縱橫公共關係顧問集團﹙SPRG﹚ 陳晞文小姐（Ms. Hermia Chan） 胡靜婷小姐﹙Ms. Tracee Wu﹚ 電話：（852）3965 4326 / 9386 0166 電話：（852）2114 4347 / 6908 0705 電郵：hermia.chan@rea-group.com 電郵：tracee.wu@sprg.com.hk 傳真：2114 0880

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